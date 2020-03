"Codo con codo", la nueva canción de Jorge Drexler inspirada en el coronavirus

El cantautor tuvo que suspender un recital en Costa Rica y decidió convertir su frustración en un tema que compartió en su cuenta de Instagram Crédito: Instagram

No es la primera , pero es, quizá, la que más repercusión logró en muy poco tiempo. La canción "Codo con codo", que el cantautor uruguayo Jorge Drexler compartió con sus seguidores de Instagram -inspirada en los cambios de hábitos impuestos por la llegada del coronavirus- logró más de 40 mil reproducciones en menos de dos horas.

"Me desperté en San José, Costa Rica, con la sensación evidente de que íbamos a tener que posponer los conciertos", les contó el músico a sus seguidores. Y explicó: "Yo me enfrento a estas angustias escribiendo y agarrando la guitarra. Intentando entender esta época en la que la manera de mostrar afecto por otra persona, pasa por no darle la mano, para que el virus cabrón este no se salga con la suya...".

El tema, en rigor, augura que "ya volverán los abrazos", y "los besos dados con calma", pero recomienda que, mientras tanto, "si te encuentras un amigo, salúdalo con el alma".

El título de la canción hace referencia a uno de los saludos que surgieron como alternativa a los habituales y que, entre otros, popularizaron futbolistas italianos en lugar del tradicional choque de manos anterior al partido. "La paranoia y el miedo no son, ni serán el modo; de esta saldremos juntos poniendo codo con codo", augura en una de sus estrofas.

En otra, recomienda: "Mira a la gente a los ojos, demuéstrale que te importa, mantén a distancia largas tu amor de distancias cortas".

Para que su público costarricense no se quede con las ganas de escucharlo por la decisión de suspender, el músico decidió realizar en su cuenta oficial de Facebook un recital en vivo para todos ellos y, claro, para sus seguidores de otras partes del mundo. "Concierto especial por Facebook Live hoy, desde San José, Costa Rica, a las 8 PM, hora local", anunció en las redes. Y explicó: "Para sacarnos las ganas de tocar tras haber tenido que reprogramar los conciertos de hoy y mañana por el virus cabrón. Pidan canciones".

El coronavirus comenzó a extenderse en China a fin del año pasado y ya está presente en más de 100 países. Según las últimas cifras oficiales, son más de 118 mil los infectados en todo el planeta y la cantidad de muertos supera los 4200.

El tema completo

Ya volverán los abrazos,

los besos dados con calma,

si te encuentras un amigo

salúdalo con el alma.

Sonríe, tírale un beso,

desde lejos sé cercano,

no se toca el corazón

solamente con la mano.

La paranoia y el miedo

no son, ni serán el modo,

de esta saldremos juntos

poniendo codo con codo.

Mira a la gente a los ojos,

demuéstrale que te importa,

mantén a distancias largas

tu amor de distancias cortas.

Si puedes, no te preocupes,

con ocuparte ya alcanza,

y dejar que sea el amor

el que incline la balanza.

La paranoia y el miedo

no son, ni serán el modo,

de esta saldremos juntos

poniendo codo con codo.