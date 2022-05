Coldplay anuncia su octava fecha en River Plate y se acerca al record de Roger Waters: ¿cuándo salen las entradas a la venta?

Coldplay sigue arrasando en el país. La banda británica hizo historia al agotar las entradas para los 7 conciertos que tenía programados en el Monumental. Ahora, a las fechas del 25, 26, 28, 29 de octubre y del 1, 2 y 4 de noviembre, se suma la del 5 de noviembre. Los tickets para este último show estarán a la venta a partir de mañana, a las 10 horas, por All Access.

La agrupación comandada por Chris Martin visitará por quinta vez la Argentina, esta vez en el marco de su gira mundial Music Of The Spheres Tour, inspirada en su último disco que lleva el mismo nombre. Con críticas positivas, los británicos imaginan en su obra más reciente qué sonidos hay más allá del planeta Tierra.

“Una intro interestelar es la invitación de Coldplay a seguir viajando por el espacio e imaginar su música, entre sintetizadores y melodías pegadizas. Los emojis como nombres de algunas de las canciones y como interludios instrumentales entre temas le dan aún más espíritu pop al noveno disco de la banda británica que en semanas logró colar “My Universe” entre los primeros puestos de los charts. Con la alianza con el productor Max Martin, Chris Martin se reencontró tras el paso en falso de Everyday Life (2019) con el espíritu de papel picado, pulseras que cambian de color y hits de cancha que tuvo A Head Full of Dreams (2015)”, dijo la crítica de LA NACION sobre este nuevo trabajo discográfico.

Más allá del éxito de este álbum, el idilio con Coldplay en la Argentina no es algo nuevo, sino que es un camino que se fue armando visita a visita.

Las otras visitas de Coldplay

El grupo liderado por Chris Martin fue de menos a más, una suerte de trabajo de hormiga respaldado por un éxito ya más que ratificado en el hemisferio Norte. Una década y media después, las cosas parecen haberse revertido: Coldplay ahora acumula más shows en estadios en Sudamérica que en su Inglaterra natal.

El primer desembarco en el país de la banda fue con una propuesta más intimista, en 2007, cuando tocaron en el Teatro Gran Rex. En 2010, llegó el primer River Plate. El show contó con globos aerostáticos que ornamentaban la platea Sívori, láseres verdes y mucho merchandising. 6 años después, en 2016, el escenario para presentarse en la Argentina fue el Estadio Único de La Plata, donde la banda llenó el predio y se presentó el 31 de marzo y el 1ro de abril; lo hizo con un impactante espectáculo. Solo un año y medio después, y con ciento veinte conciertos a cuestas, Coldplay regresó a La Plata para cerrar su tour mundial, A Head Full of Dreams.

Un show con el medio ambiente de bandera

Además de se sus clásicos como “Yellow”, “The Scientist”, “Fix You” y el reciente hit con BTS “My Universe”, este show tendrá un punto muy especial: busca generar un cambio en relación al cuidado de los recursos naturales. La banda se planteó la importancia de colaborar con la conciencia activa en sus propios shows.

Entre las metas que busca Coldplay con esta propuesta se encuentran: REDUCIR (en esta gira trabajarán en reducir las emisiones directas en un 50% en comparación con la gira más reciente de la banda (2016-17); REINVENTAR (apoyar las nuevas tecnologías ecológicas y desarrollar nuevos métodos de turismo sostenibles y con muy bajas emisiones de carbono); RESTAURAR (hacer que el recorrido sea lo más beneficioso posible para el medio ambiente financiando una serie de proyectos basados en la naturaleza y la tecnología).

También se alimentará completamente el show con energía renovable de muy bajas emisiones, con instalaciones solares en cada lugar, aceite de cocina usado, un piso de estadio cinético y bicicletas cinéticas impulsadas por ventiladores-; se animará a los fanáticos a usar el transporte con bajas emisiones de carbono hacia y desde los shows a través de la aplicación de gira oficial; se garantizará que todo el merchandising se obtenga de forma sostenible y ética y, a su vez se ofrecerá agua potable gratuita, promoviendo la eliminación de las botellas de plástico en todos los lugares reciclables. Por último, se pondrá el 10% de todas las ganancias en un fondo para causas medioambientales y de conciencia social, incluidos ClientEarth, One Tree Planted by The Ocean Cleanup.