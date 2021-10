Cómo es la odisea espacial de Coldplay, Music of the Spheres

Álbum: Music of the Spheres. Temas: “Music of the Spheres I”, “Higher Power”, “Humankind”, “Alien Choir”, “Let Somebody Go” (con Selena Gomez), “Human Heart” (con We Are King y Jacob Collier), “People of the Pride”, “Biutyful”, “Music of the Spheres II”, “My Universe”, (con BTS), “Infinity Sign” y “Coloratura”. Producción: Max Martin, Bill Rahko y Oscar Holter. Discográfica: Warner Music. Nuestra opinión: bueno.

Una intro interestelar es la invitación de Coldplay a seguir viajando por el espacio e imaginar su música, entre sintetizadores y melodías pegadizas. Los emojis como nombres de algunas de las canciones y como interludios instrumentales entre temas le dan aún más espíritu pop al noveno disco de la banda británica que en semanas logró colar “My Universe” entre los primeros puestos de los charts. Con la alianza con el productor Max Martin, Chris Martin se reencontró tras el paso en falso de Everyday Life (2019) con el espíritu de papel picado, pulseras que cambian de color y hits de cancha que tuvo A Head Full of Dreams (2015). Para los que buscan algo diferente, vayan directo al tema 8, “Biutyful”.

Con “Higher Power”, que tiene una clara inspiración en “Blindin Ligths”, de The Weeknd, y “Humankind”, la banda guía la travesía con ese espíritu festivo y bailable que sabe contagiar. Más allá de la literalidad de las letras, como en el fragmento donde Martin esboza: “Somos solo humanos, pero somos capaces de ser bondadosos, por eso nos llaman humanidad”, los temas funcionan como un “Viva la vida” y proponen un baile desenfrenado en medio de paisajes lunares y hasta épicos, esos que hacen mover la cabeza en un recital sin importar qué es lo que se esté cantando arriba de la pista. El tempo cambia para darle lugar a una balada con una socia muy popular, Selena Gomez, en “Let Somebody Go”, un tema que habla de lo doloroso que es dejar ir a alguien y en el que la ídola teen convierte el tono sombrío del vocalista en un pasaje dulce a pesar del corazón roto.

Portada de Music of the Spheres, de Coldplay

El viaje a las estrellas no ha terminado y tampoco el uso y abuso de ritmos vertiginosos. Pero antes, otra colaboración, esta vez en “Human Heart” con el dúo de hermanas We Are KING y el músico de jazz británico Jacob Collier. Un tema donde las voces en capas dan una sensación celestial, parecen ecos que se repiten desde una galaxia muy muy lejana. Y en los minutos previos a chocar contra un asteroide surge “People of the Pride”. Con un dejo de Muse materializado en un riff desgarbado. Este tema es el más rockero del álbum.

Algo totalmente diferente es “Biutyful”. Una voz que puede ser de un alien o de un niño con tono chillón lleva la trama agridulce en medio de ondulantes melodías guiadas por una guitarra acústica. “Cuando me amas, me amas, me amas”, canta Chris, “sé que estaré en la cima del mundo, hombre”. En ese vaivén entre ser Martin o ser una criatura de otro planeta es donde mejor se lo escucha, entre nostálgico y encantador.

Tras un breve pasaje llega “My Universe”, la entusiasta colaboración con los coreanos BTS. En lo que mejor sabe hacer el vocalista se sube a su hit efectista y camina cómodo por aquellos terrenos, entre los sintes, los bombos que llegan al clímax con un estribillo lo suficientemente fuerte como para escucharse en otros planetas: “Tú eres mi universo, y solo quiero ponerte primero”.

El video termina de crear el ambiente galáctico y de videojuego, en donde la banda toca en un escenario intervenido por la naturaleza y sus colegas se suman como hologramas para luego pasar a otra pantalla en donde Martin y su equipo aparecen en forma de holograma, como mostrando dos mundos diferentes y paralelos. En una tercera realidad surgen esos seres de otros planetas que también se integran a la lisérgica propuesta. La canción presenta versos cantados en coreano e inglés y ambos se centran en priorizar el amor sobre las diferencias. Es una oda optimista y festiva que ha sido muy bien recibida.

El final de viaje pasa de “Infinity Sign”, un tema instrumental e hipnótico que transmite cierta claustrofobia, como la de estar atrapado en un agónico agujero negro, para cerrar con la pretenciosa “Coloratura”. La última canción dura más de 10 minutos e intenta unir todos los mensajes del álbum en uno solo, con una base sencilla y algunos pasajes de cuerdas y arpas, en una travesía sonora que culmina con un mensaje esperanzador para la humanidad. Aunque, vale decirlo, es difícil llegar a escucharlo entero.

Pedro Aznar: gira y show en calle Corrientes

El virtuoso bajista continúa con su tour por ciudades del conurbano y del interior. El sábado 23 se presentará en el Teatro Morón; el viernes 29 hará lo propio en el Teatro Canning; el 5 y 6 de noviembre actuará en el Don Bosco de Ramos Mejía y el Coliseo Podestá de La Plata respectivamente; el 12 visitará el Coliseo de Lomas de Zamora; el 11 de diciembre viajará hasta el Teatro El Círculo de Rosario y todo el periplo terminará con un show en el Gran Rex, el 18 de diciembre.

Fito Páez estrenó “Vamos a lograrlo”, adelanto de su disco triple

El rosarino publicó el primer adelanto de Los años salvajes, el trabajo que en noviembre iniciará su próxima trilogía de álbumes. Este elepé incluye canciones inéditas grabadas con sesionistas de primer nivel entre Estados Unidos y Argentina; el segundo disco saldrá a principios de 2022, será totalmente instrumental y fue grabado por Fito junto a la Orquesta Sinfónica Nacional Checa; y el tercer álbum también traerá nuevas canciones pero grabadas por Páez con su piano.

Andando Descalzo presentó su disco, Extraño

Con un título que juega con el doble significado de “extraño” (como adjetivo calificativo y como conjugación en presente del verbo “extrañar”), la banda de Mataderos lanzó su nuevo trabajo, el primero desde Media vida, de 2018. Son ocho canciones que cuentan con Hilda Lizarazu y Sebastián Teysera de La Vela Puerca como invitados. Luego emprenderán una gira que empezará el 30 de octubre en el Teatro Broadway porteño y los llevará por Rosario, Córdoba, La Plata y otras ciudades del Interior.

El nuevo tema de Adele, entre lo más escuchado

“Easy on Me”, la canción con la que la cantante británica rompió el silencio tras seis años, promete devolverla a la posición de privilegio que tuvo con sus álbumes anteriores. A sólo cinco horas de haberse publicado, el single ya se había metido en el Billboard Hot 100, el chart que reúne a las canciones más reproducidas en los Estados Unidos. Debutó en el puesto número 68 de ese ranking y se espera que en la próxima edición -a la que llegará con una semana entera de reproducciones- escale hasta la primera posición.