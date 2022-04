Cómo es “Arrancármelo”, la nueva canción de Wos

El lanzamiento de su último disco, Oscuro éxtasis, cuatro shows agotados en el mítico Estadio Obras, una gran performance en la última edición del festival Lollapalooza Argentina, conciertos en México y Colombia y en varias ciudades argentinas. Todo eso ocurrió en unos pocos meses de la vida de Wos.

Ya ahora es momento, al parecer, de ponerse en un nuevo camino creativo. El primer paso para este 2022 es “Arrancármelo”, tema que acaba de estrenar .

Según su productora, el estreno es una novedad en varios sentidos: “Arrancármelo baja la intensidad, va a otro tiempo. Se corre de la potencia de las últimas canciones para abrazar la pausa y enfocarse en la conexión entre la voz de Wos y el sonido despojado de la guitarra de Evlay”, afirman para luego agregar:

Wos en la producción fotográfica para la tapa de la revista Rolling Stone de enero de este año Eugenio Mazzinghi

“‘Que rabia me da el amor, voy a arrancármelo’ es uno de esos versos crudos, a veces inocentes pero siempre atravesados por el sentido que hoy solo un artista como Wos entrega con su música, sacudiéndola y en paralelo interpelando a quien la escucha. Es una descripción natural de una típica relación moderna, en la que intervienen inseguridades, diferencias, confusiones, contradicciones y expectativas. Todo, narrado desde un lugar muy sincero y genuino, con la única anomalía de la sensibilidad mental y emocional a la que el autor nos tiene acostumbrados”.

Lo cierto es que en ese universo automensurado que tienen el freestyle, el rap en general y una corriente de la música urbana como es el trap, algunas veces los intérpretes necesitan correrse un poco de los estándares y, en ese sentido, Wos es uno de los cantantes que más se destacan.

Sin duda, “Arrancármelo” va en otro plan que toma distancia de la estética áspera que suele modelar este cantante. Y Evlay, que parece ser un productor que sabe escuchar, lo ha seguido en proyectos anteriores y lo sigue en un single como éste, donde la voz de Wos está apenas apoyada en una modestísima guitarra.

Wos, en uno de sus shows en el Estadio Obras, a fines del año pasado EDGARDO ANDRES KEVORKIAN

“Y no tengo pensado, hundirme acá, tirado / y no tengo planeado, morirme desangrado. / No me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar”, repite Wos, como si fuera un estribillo, pero en el comienzo de su canción.

Luego declama, fiel a su estilo: “Estamos siendo cuidadosos, como caminando por un piso resbaloso,/ sabiendo que un paso en falso nos lleva al fondo del pozo./ Será lo tembloroso de la espuma bailando en mi corazón rabioso,/ entender todo es un poco soberbio, querer explicar todo es por nervio./ Por eso hablo hasta por los codos y me pongo ebrio./ Y ya no sé si jodo o me lo tomo en serio./ Y desconfío, el miedo a dar un salto y encontrar vacío./ Ansío que esto que siento no sea mío, porque de pronto se siente tan frío./ Parece que saber hacerse bien es todo un desafío./ Qué rabia me da el amor, voy a arrancármelo./ Qué rabia me da el amor, voy a quedármelo. / Prefiero lo tortuoso del ritual que lo decoroso de estar siempre igual/ ¿Habrá motivo para estar mal o debo ser yo presintiendo el final?/ No es eterno el carnaval si es etéreo lo carnal./ Encontraremos algún otro canal para juntar el plexo, de fondo un saxo y queremos sexo./ Ahora recuerdo la primera vez que te reíste/ y las ganas que me dieron que se me ocurra un chiste /¿Cómo van a convencerme de que la magia no existe?”

“Arrancármelo” fue producido y mezclado por Evlay, y masterizado por Javier Fracchia. El videoclip de la canción fue dirigido por Rafael Nir y producido por La casa de al lado.

La gira de Wos

A principios de este año, Wos retomó la gira Oscuro éxtasis en Mar del Plata, el Cosquín Rock de la provincia de Córdoba y el Carnaval de Los Tekis en San Salvador de Jujuy.

Wos por los aires del Escenario Norte del Cosquín Rock 2022 Agustín Dusserre

También actuó en el Vive Latino (Ciudad de México) y en Estéreo Picnic (Bogotá), además de hacer show propios en Guadalajara y Morelia, México. El 22 de este mes cantará en el Club Estudiantes de Bahía Blanca, al día siguiente en el Parque Central, de Neuquén, y el 30 en el Salón Metropolitano de Rosario.

Su gira nacional continuará el 7 de mayo en el Club Floresta de Tucumán, el 13 en la Plaza de la Música de la ciudad de Córdoba, el 20 y 21 en el Estadio Atenas de La Plata, el 24 en el Arena Maipú Stadium, de Mendoza, y el 28 en el Uruguay. Allí dará un concierto en el Palacio Peñarol de Montevideo.