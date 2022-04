Ed Sheeran ganó un juicio por plagio pero otra causa sigue abierta: qué pasará con sus canciones “Shape of You” y “Thinking Out Loud”

El músico británico Ed Sheeran no cometió ningún plagio al componer en 2017 “Shape of You”, una de los canciones más célebres y escuchadas de los últimos años. Así falló este miércoles el Alto Tribunal de Londres, en un juicio en el que los artistas Sami Chokri, conocido como Sami Switch, y el productor Ross O’Donoghue acusaban a Sheeran de copiar uno de los elementos más pegadizos y tarareados de Shape of You de un tema que ellos habían realizado en 2015, Oh Why .

“Aunque hay algunas similitudes entre el ‘Oh why’ [de la canción de Chokri] y el ‘Oh I’ [de Shape of You], también hay diferencias significativas”, establece el juez Antony Zacaroli en su fallo, que cierra una batalla legal de cuatro años y un juicio de 11 días. “Me parece que denuncias como esta se han vuelto demasiado comunes y se está creando una cultura por la que se lanza una acusación con la idea de que llegar a un acuerdo será más económico que ir a juicio, aunque la acusación no tenga ningún fundamento”, aseguró Sheeran en un video que difundió a través de sus redes sociales.

Ed’s been dealing with a lawsuit recently and he wanted to share a few words about it all pic.twitter.com/hnKm7VFcor — Ed Sheeran HQ (@edsheeran) April 6, 2022

“Shape of You” se convirtió en el tema más exitoso de 2017 a nivel digital y obtuvo más de 5.600 millones de vistas en YouTube. Permanece como el tema más escuchado hasta ahora en la historia de Spotify, con más de 3.000 millones de reproducciones. Sheeran es el creador de la canción junto con el músico Johnny McDaid y el productor Steven McCutcheon. Los tres empezaron en 2018 un procedimiento legal —apoyado por la discográfica Sony/ATV Music Publishing, entre otras compañías— contra Chokri y O’Donoghue para intentar obtener una declaración oficial que estableciera que no se había producido ninguna violación del derecho de autor, como recuerda la revista especializada Variety. Dos meses después, los dos artistas contraatacaron con una demanda precisamente por presuntas violaciones del copyright, en la que exigían que se les pagara una parte de los beneficios de la canción y se les compensara el daño causado.

Durante el juicio, el abogado de Chokri y O’Donoghue, Andrew Sutcliffe, afirmó que Sheeran se dedica a modificar melodías y letras de otros artistas y luego se las atribuye como si fueran nuevas creaciones: “Toma ideas prestadas y las introduce en sus canciones. A veces lo reconoce, pero otras veces no”. “Siempre he procurado ser completamente justo a la hora de atribuir créditos a todo aquel que haya contribuido en alguna de mis canciones. Suelo referirme a otras obras cuando compongo, como hacen otros autores. Y si existe esa referencia, siempre aviso a mi equipo para que obtengan la cesión o licencia correspondiente”, aseguró Sheeran en la vista de apertura del juicio.

En 2016, Sheeran afrontó otra batalla legal por presunto plagio, esa vez por su tema “Photograph”. Los compositores Thomas Leonard y Martin Harrington obtuvieron cinco millones de dólares y un 35% de los beneficios brutos del tema, que sonaba de un modo muy similar al “Amazing” que ambos artistas habían escrito para que interpretara Matt Cardle en el concurso televisivo norteamericano Factor X. En 2018, otra demanda le pidió 100 millones de dólares por supuesto plagio al clásico de Marvin Gaye “Let’s Get it On”, en su canción “Thinking Out Loud”. Esta demanda, según Variety, sigue abierta.