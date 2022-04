La Renga: ya están a la venta las entradas para los tres recitales que la banda dará en el Estadio Único de La Plata

La Renga sigue sumando fechas para su gira nacional y ya están a la venta las entradas para los tres recitales que dará en el Estadio Único, de la Ciudad de La Plata, el 23, el 27 y el 30 de abril próximos. El tour que viene realizando la banda, además del reencuentro presencial con su público luego de dos años de pandemia, tiene la novedad de ser la presentación en vivo de su más reciente producción discográfica, Alejado de la red.

De este modo, la banda de Gustavo “Chizzo” Nápoli, Gabriel “Tete” Iglesias y Jorge “Tanque” Iglesias cumplirá con un compromiso asumido seis años atrás con sus seguidores, cuando hizo gestiones que no llegaron a buen puerto para tocar en ese mismo estadio, en marzo y abril de 2016. Estas próximas actuaciones en el Estadio Único también alimentan el sueño del público porteño que quiere ver tocar a la banda en la Ciudad de Buenos Aires (su última actuación fue en 2017, en el estadio de Huracán).

La Renga hace una parada en La Plata, en el marco de su gira nacional por la presentación del disco Alejado de la red Martín Báez - La Voz del Interior

De a poco el grupo va encontrando los tiempos y los espacios para ampliar su gira por la Argentina, más allá de algunos contratiempos que recientemente ha debido sortear, como la cancelación del recital programado en la provincia de Neuquén.

El conflicto comenzó cuando la banda anunció que daría un concierto en un predio neuquino, en el marco de una gira por varias ciudades argentinas. La Corporación para el Desarrollo Integral de Neuquén (Cordineu) advirtió que el recital no había sido autorizado, con el argumento de la existencia de un documento de diciembre en el que se negaban los permisos por considerar que la cantidad de público que albergaría pondría en riesgo obras que se ejecutaban en las inmediaciones del lugar. “La municipalidad de Neuquén ha decidido que no se realice el show que teníamos acordado para el 19 de marzo en la Isla 132, del Paseo de La Costa. Como es de público conocimiento, en noviembre pusimos a la venta las entradas para la gira presentación de Alejado de la Red, con el permiso y la aprobación de las autoridades municipales competentes neuquinas. Hoy, las mismas autoridades municipales a cargo del Cordineu señalan que el show no se puede realizar como habíamos acordado con ellos y con los organismos intervinientes, con la absurda excusa de que dentro del predio existe una obra que pondría en riesgo la integridad de las personas que asistirían al evento. La falsedad de estas afirmaciones queda demostrada en que hace unos días en ese mismo espacio tuvo lugar la Fiesta de la Confluencia, en donde actuaron artistas de todo el país y de todos los géneros, con una convocatoria, según los medios locales, de más de 150.000 personas por día”, escribieron los músicos en sus redes sociales.

“Por eso creemos que la única razón verdadera para que no se realice el banquete en la Isla 132 es la estigmatización y discriminación hacia el público de La Renga y a la banda. Y lo que esconde en realidad es que no quisieron que La Renga toque en esta oportunidad en la Ciudad de Neuquén. Ante esta incómoda situación, hemos recibido propuestas de municipios y organizaciones de toda la región para trasladar este show a sus localidades- anticiparon en un comunicado-. Estamos muy agradecidos por eso y por todas las muestras de apoyo de toda la familia renga″. Finalmente el show se pudo realizar en el predio Las Masías de la ciudad de General Fernández Oro, en la provincia de Río Negro. Esa fue la última actuación del grupo, que ya había pasado por Santa María de Punilla (Córdoba), el Autódromo Martín Miguel de Güemes (Salta) y Potrero de los Funes (San Luis).

En 2018 sucedió algo similar. El show que habían programado en Mar del Plata se trasladó a Villa Mercedes porque el gobierno bonaerense no podía garantizar la seguridad en la ciudad balnearia.

Las entradas para los tres shows en La Plata ya están disponibles en la web de Arte Infernal.