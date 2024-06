Cómo es el video hot y noventoso que Emilia lanzó este jueves

Escuchar

Emilia Mernes acaba de publicar “La_Playlist.mpeg”, que abre un nuevo capítulo desde que a finales de 2023 lanzó su álbum .mp3. Quizá el “mpeg” sea una pista relacionada a esto, más allá del fenómeno que encabeza la cantante y que ahora regresa a las redes con un video hot y noventoso .

“La canción, que tiene una clara influencia de los íconos electro-pop de los 90, revela una nueva fase en el presente de la artista, homenajeando una de las décadas clave de la cultura pop -explican desde su productora-. ‘La_Playlist.mpeg’ muestra el poder de la música y la nostalgia, explorando el deseo y la intimidad. Invocando la amada era de los 90 y jugando con las referencias propias de la creación de una playlist, Emilia aprovecha una nostalgia cultural compartida, sugiriendo que el amor y la sensualidad trascienden el tiempo . Con un ritmo alegre y letras divertidas, emerge como un tema pegadizo que celebra la conexión innata entre la música y la pasión para encender el romance y la conexión con la sensualidad”.

En el video se la ve como protagonista de una situación de videoclub. Detrás del mostrador, con los auriculares conectados a un reproductor de mp3, ve como al otro lado de las bateas de los DVD abre la puerta de vidrio e ingresa al local un muchacho de musculosa blanca y pantalón de tiro bajo. Así comienza toda la fantasía de la cantante, que se vende como una situación “Adults Only”.

Emilia Mernes y su fantasía "noventosa" de videoclub

“A través de este video, los fans son transportados a uno de los pasados más representativos de la historia reciente -dice el comunicado que acompaña el lanzamiento-. Con una estética full 2000, desde cuadernos rosados y peludos hasta un escritorio retro de color verde lima, el video muestra a Emilia transformarse imaginariamente de recepcionista a superestrella de los 90. Perdida en un sueño, la música se convierte en su canal para encarnar un personaje ícono del pop, alejándose de la realidad y adentrándose en un mundo de superestrellas. Llevando a lo más alto a sus exclusivos brillitos debajo de los ojos para enaltecer su poder de estrella, Emilia abraza el glamour de la década y, al mismo tiempo que adopta una apariencia más atrevida, la nostálgica moda pop de aquellas épocas doradas se representa fielmente, desde lucir un top corto y un look de maquillaje escarchado hasta un conjunto completamente de mezclilla y talle bajo”.

La voz que no para

A poco de concluir sus primeros diez históricos shows en Movistar Arena, Emilia se prepara para continuar su gira .mp3 por España y México, donde ya anunció sus shows en el WiZink Center de Madrid y la primera parada de la etapa de verano en la Ciudad de México, con tickets totalmente agotados, agregando una segunda fecha en el prestigioso Teatro Metropolitan para agosto. Además, a su regreso a la Argentina la esperan dos funciones ya agotadas en el Estadio de Vélez Sarsfield, el sábado 12 y el domingo 13 de octubre.

Siendo pionera en la nueva ola de pop urbano y manteniendo el récord como Top Artists Argentina de Spotify durante 138 semanas seguidas, actualmente Emilia protagoniza la campaña de moda lanzada recientemente para NEW, la marca española de El Corte Inglés. Ha conseguido tres nominaciones a MIAW MTV, incluida “Girl Boss of the Year” y ha ganado este año dos Premios Gardel por Mejor Álbum de Pop Urbano y Mejor Colaboración Urbana.

Emilia Mernes, en una de las secuencias de su nuevo video

En cifras

La cantante, nacida en la localidad entrerriana de Nogoyá, acumula más de 1.900 millones de reproducciones de sus temas, incluidos “Perreito Salvaje”, con Boza y “Rápido Lento”, con Tiago PZK. Reconocida como un talento emergente, recibió el premio “Rising Star” en el Billboard Latin Women en 2023. Su segundo álbum de estudio, .mp3, alcanzó el cuarto lugar en la lista global de Spotify y batió récords con más de 356 millones de reproducciones apenas unos días después de su lanzamiento. En abril de 2024, con el inicio de la gira .mp3, agotó 10 shows en el Movistar Arena en solo 10 horas. Con más de 8,7 millones de seguidores en Instagram y 17,5 millones de oyentes mensuales en Spotify, ha llamado la atención de íconos de la moda y ha ganado elogios por su estilo en las principales revistas.

