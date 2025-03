Emilia Mernes, Tini y Nicki Nicole estrenaron su hit “Blackout” y revolucionaron las redes

Tal y como estaba previsto, este martes Emilia Mernes, Martina ‘Tini’ Stoessel y Nicki Nicole revolucionaron las redes sociales con el estreno de su nueva canción en conjunto. Su colaboración se titula “Blackout” e incluye un videoclip protagonizado por las tres artistas que, en menos de 24 horas, ya superó el millón de reproducciones y se perfila como uno de los hits de la temporada.

“Hacía calor y ese bombón se derritió”. Con esas palabras y una serie de fotos, la intérprete de “Noviogangsta” adelantó el viernes el estreno de su nueva canción con Tini Stoessel y Nicki Nicole. Es la primera canción que las tres artistas hacen juntas.

En 2023 Mernes y Stoessel lanzaron “La original.mp3”, la cual interpretaron en vivo en más de una oportunidad.

Por otra parte, Emilia y Nicki colaboraron en “Intoxicao” y “Una foto remix” con Tiago PZK y Mesita. La presentación estaba agendada para el martes 25 de marzo a las 21 y sus fanáticos contaron los minutos para escuchar y ver a las tres cantantes en escena.

Nicki, Emilia y Tini presentaron "Blackout" y revolucionaron las redes (Foto: Captura de video)

Finalmente, el martes, la cuenta regresiva llegó a su fin y los fans pudieron darle play a “Blackout”. El videoclip, que ya acumula más de un millón de reproducciones en YouTube y se ubica en el segundo puesto de tendencias de música de la plataforma, estuvo ambientado en un comercio de ventiladores atendido por las cantantes. Las tres desplegaron todo su estilo, talento vocal y dotes actorales. Además, demostraron sus habilidades para la danza con una coreografía que seguramente se convertirá en un trend en las redes sociales. Asimismo, tuvieron dos cambios de vestuario cada una, en los que se pudieron ver piezas de jean, animal print, cinturones anchos y botas altas.

La semana pasada Emilia Mernes adelantó su colaboración con Nicki Nicole y Tini Stoessel (Foto: Captura de video)

“Y yo me le pegué, y él se me pegó / Hace calor y ese bombón se derritió / Del baile lo saqué y él no se negó / Con una noche no nos alcanzó”, reza el estribillo de la canción. La misma también incluye algunos fragmentos que combinan el español con el inglés. Cada una tuvo su momento para brillar en solitario y luego compartieron la escena juntas, evidenciando la química y buena onda que tienen tanto delante como detrás de cámaras.

Tini Stoessel en "Blackout" (Foto: Captura de video)

Nicki Nicole en "Blackout" (Foto: Captura de video)

“Blackout” recibió el visto bueno de los fanáticos de las artistas. “Icónicas”; “Increíble”; “No soy un bombón, pero me derretí con este hitazo”; “Devoraron”; “Temazo”; “Reinas, madres, abuelas”; “Diosas”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en la publicación que hicieron en Instagram.

Los fanáticos le dieron el visto bueno a la nueva canción de las artistas (Foto: Captura de video / Instagram @emiliamernes)

Las cantantes, por su parte, celebraron el éxito de su nuevo hit en la cancha. El martes, tras el lanzamiento de su canción, Emilia Mernes, Nicki Nicole y Tini Stoessel dijeron presente en el estadio Más Monumental para ver el partido de Eliminatorias 2026 entre la Argentina y Brasil.

Cabe mencionar que en las últimas semanas comenzaron a hacerse eco los rumores de reconciliación entre la intérprete de “La Triple T” y Rodrigo De Paul. Las artistas disfrutaron de una velada histórica, puesto que el seleccionado nacional se impuso 4-1 ante el conjunto brasileño y ya se prepara oficialmente para la próxima Copa del Mundo.