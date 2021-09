Coldplay y el grupo coreano BTS se reúnen en “My Universe”, tema que anticipa el inminente lanzamiento del nuevo álbum de la banda inglesa

La banda Coldplay acaba de lanzar su esperada colaboración con BTS. Se trata de “My Universe”, que está escrita en sociedad, por la banda encabezada por Chris Martin y por el grupo de pop coreano, con producción de Max Martin. El tema ya está disponible y se puede descargar de plataformas digitales. En cuanto al clip, por ahora hay solo un video lyric, para que los fans tengan de primera mano la letra del tema en inglés y coreano. El video oficial se conocerá próximamente y será dirigido por Dave Meyers. El estreno de esta canción es parte de la previa que Coldplay hace antes de la salida de su nuevo álbum, Music Of The Spheres que estará disponible desde el 15 de octubre .

“Tu eres mi universo y solo quiero ponerte a ti primero. Y tu, tu eres mi universo, y yo ... En la noche me acuesto y te miro. Cuando llega la mañana te veo levantarte. Hay un paraíso que no pudieron capturar. Ese infinito brillante dentro de tus ojos”, dice el primer verso de “My Universe”.

Music of the Spheres, de Coldplay, las primeras señales que la banda dio sobre su próximo álbum

La mayor expectativa ahora está puesta en el nuevo disco de la agrupación británica, del que ya anunciaron que se trata de una producción de doce canciones, presentadas, muchas de ellas con emojis. “Hola a todos. Esperamos que estén bien. Tenemos un nuevo álbum llamado Music of the Spheres (Volumen I) que saldrá a la venta el viernes 15 de octubre de 2021. Fue producido por Max Martin. Hay un tráiler del disco llamado Overtura, el cual pueden mirar o escuchar si así lo prefieren y el tema del álbum llamado Coloratura”, habían anticipado en julio pasado. Además, en la última edición del festival Glastobury ofrecieron versiones en vivo de novedades como “Higher Power”.

Desde que se formó en la universidad de Londres, Coldplay se ha convertido en uno de los grupos más populares del planeta, con un acumulado de más de 100 millones de copias vendidas de sus ocho álbumes, que llegaron a los primeros puestos de los ranking gracias a hits como “Yellow”, “Clocks”, “Fix You”, “Paradise”, “Viva La Vida”, “A Sky Full Of Stars”, “Hymn For The Weekend”, “Adventure Of A Lifetime” y “Orphans”, entre otros.

La lista de los 12 temas que conformarán "Music of the Spheres", el noveno álbum de Coldplay Pitchfork

BTS por su parte, sigue demostrando que todavía no ha encontrado el techo de su popularidad. Desde 2013 viene escalando posiciones y creando nuevos lazos estratégicos, como este que acaba de “anudar” con Coldplay. Luego de haber conquistado al público más joven de su país y de los países vecinos de Oriente, el grupo decidió salir a la conquista de Occidente, en un nivel mucho más amplio que el que tenía en públicos que hasta hace unos años, en el resto del mundo, eran más selectos y orientados justamente al fanatismo por el k-pop.

Su marketing cruzó las fronteras de la música; incluso, entraron en el mundo de las grandes cadenas de hamburguesas. Por otro lado, la actividad filantrópica de los siete integrantes de la banda (RM, Jin, SUGA , j-hope, Jimin, V y Jung Kook) es un proyecto en constante desarrollo. También la política. Recientemente dieron el último discurso en las Naciones Unidas (ONU).

La agrupación BTS se presentó en la 73a Asamblea General de las Naciones Unidas Bighit Entertainment

Durante la 73a Asamblea General de las Naciones Unidas dieron un discurso en torno a la campaña denominada “Generation Unlimited” y realizaron un videoclip en las instalaciones de esta organización. “Naturalmente, a veces el mundo parece que se atranca aunque nosotros queramos seguir adelante. A veces parece que uno pierde el camino y nosotros también lo sentimos así en el pasado”, expresó la agrupación en su presentación oficial.

“A los adolescentes y veinteañeros hoy se les llama ‘la generación perdida del Covid’. Ellos han perdido el camino cuando necesitaban más oportunidades y cosas nuevas pero no es correcto decir que sea una generación perdida”, advirtieron. En su discurso, indicaron que los jóvenes están “encontrando valor y asumiendo nuevos desafíos” y propusieron que se deje de decir “generación perdida” sino que se le llame “generación bienvenida”.

Días antes del discurso, realizaron la grabación del video del tema “Permission to Dance” (“Permiso para bailar”), en la sede de la ONU en Nueva York. Utilizaron como escenario locaciones del exterior del edificio y la sala de la Asamblea General. El clip fue emitido durante la reunión sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Al día de hoy, los muchachos son los reyes del k-pop y aunque es grande la competencia de estos grupos creados puertas adentro en productoras de la industria de la música, al parecer actualmente ninguno le disputa el trono.