Cómo es Love for Sale, el disco que vuelve a unir a Tony Bennett con Lady Gaga

Artistas: Lady Gaga y Tony Bennett. Álbum: Love for Sale. Canciones: “It’s De-Lovely”, “Night and Day”, “Love for Sale”, “Do I Love You”, “I Concentrate on You”, “I Get a Kick Out of You”, “So in Love”, “Let’s Do It”, “Just One of Those Things” y “Dream Dancing” (todas las composiciones de Cole Porter). Edición: Universal Music. Nuestra opinión: bueno.

Poco más de 60 años separa el nacimiento de Stefani Joanne Angelina Germanotta del de Anthony Dominick Benedetto, dos neoyorquinos que, como es evidente, comparten la sangre italiana. Sin embargo, nada impidió que los 35 años de Lady Gaga y los 95 de Tony Bennett (una maravilla de la naturaleza y de la medicina, pese a la pequeña decadencia actual) fueran un obstáculo para que estos dos artistas de historias distintas se reunieran por segunda vez para hacer un álbum a dúo que acaba de publicarse en diversas plataformas y formatos (Spotify, YouTube, casete, vinilo, CD, box set de lujo, con o sin temas agregados) según los países.

La primera sociedad fue para una gala benéfica, en 2011 y así llegaron a Cheek to Cheek, un disco que publicaron en 2014. Y entre 2018 y comienzos de este año trabajaron en este nuevo proyecto cuyo eje fue Cole Porter. En julio pasado cantaron en televisión y en agosto hicieron un par de conciertos en el Radio City Music Hall de Manhattan para festejar los 95 de Tony, en lo que fueron las últimas presentaciones en vivo del cantante, diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer, precisamente mientras estaban grabando en el estudio Electric Lady de Nueva York.

Con toda esta información y estos ingredientes previos es difícil hacer un comentario crítico convencional. ¿Qué podría agregarse, que no se haya dicho ya miles de veces, de las canciones de Porter? Apenas, una vez más, que el gran compositor nacido en Indiana fue, sin dudas, uno de los mayores nombres del teatro musical y que dejó montones de piezas al repertorio de standards de cantantes y músicos de jazz. Y si estamos entonces frente a un listado de temas incuestionable, nos queda detenernos en las interpretaciones. En una muy extensa vida de conciertos y discos, Bennett pasó varias veces por este repertorio y es probable que aquí no sume a lo que él mismo hizo antes. Lady Gaga, por su parte, mujer de excelente voz y buen manejo técnico de su garganta, aunque nacida y criada en otros sonidos, se siente muy cómoda con estas obras que asumió con respeto y seriedad. Pero claro, tampoco logra poner mucho más por encima de sus grandes y legendarias predecesoras en el mundo de la canción jazzística.

Cuatro de las piezas se registraron a solo: “Do I Love You” y “Let’s Do It” por Gaga y “So in Love” y “Just One of Those Things” por Bennett. El resto fueron duos y allí podría estar el valor agregado del álbum. Pero si se lo piensa desde un punto de vista puramente musical, otra vez mirando el pasado con estas mismas canciones y con lo hecho antes por el propio Bennett, no es tanta la plusvalía. La ficha técnica se completa con los nombres de ingeniero de sonido Dae Bennett y el productor Danny Bennett (ambos hijos del cantante), el argentino Jorge Calandrelli en los arreglos y dirección de la orquesta, Marion Evans como responsable de la big band y Tom Ranier en la dirección musical de todo el álbum. Con todos estos nombres, el resultado no podía ser sino muy profesional, pero tampoco hubo allí un paso más allá.

Pero claro, inevitablemente hay que volver sobre los 60 años que los separan y las diferencias de estilo, en lo maravilloso de una reunión que junta el comienzo del siglo XX con este tiempo, en lo efectivas que resultan las interpretaciones –y ni hablar de la lista elegida-, en la excelente amalgama entre las voces de ambos, en lo milagroso de que un nonagenario haya podido cantar con este nivel técnico, o en los hermosos momentos de “Night and Day”, “Love for Sale” o “Dream Dancing”, entre los varios que entrega el álbum. Entonces, esta segunda producción compartida por Tonny Bennett y Lady Gaga se transforma en una obra integral que cualquiera podría escuchar una vez tras otra sin aburrirse jamás y disfrutando cada nota. Y eso no es poca cosa.

Adele lanza su primera canción en seis años

Con un teaser de unos pocos segundos en sus redes sociales, la cantante británica anunció la salida de “Easy on Me”, el primer material que le conocemos desde su exitoso disco 25, de 2015. El single se publicará el próximo 15 de octubre y será, a su vez, un adelanto del álbum 30, previsto para más adelante este año. Como suele suceder en su obra, este trabajo está inspirado por su separación de quien fuera su esposo durante siete años, Simon Konecki.

Moris y Antonio Birabent, en vivo en el Gran Rivadavia

El dúo de padre e hijo se presentará el viernes 15 de octubre en el teatro de Avenida Rivadavia 8336. Allí tocarán temas de su disco más reciente, La última montaña (2020) y de su primer lanzamiento, Familia canción (2011), además de clásicos como “El oso”, “Ayer nomás”, “De nada sirve”, “Pato trabaja en una carnicería” y más. Anteriormente actuaron en el anfiteatro de Parque Centenario y tocaron en el CCK acompañados por Litto Nebbia y Ricardo Mollo como invitados especiales.

Alejandro Sanz adelanta su próximo disco con “Bío”

“Soy el hijo de María y de Jesús, la de Alcalá y el de Algeciras”, dice en su inicio la letra del nuevo single del artista español, una canción que -como su nombre lo indica- repasa varios hitos de su vida y su carrera como si se tratara de una autobiografía. El tema -un recitado sobre un arreglo de piano, guitarra acústica y cuerdas- anticipa un álbum que todavía no tiene nombre ni fecha de edición pero que -se sabe- contó con la producción de Alfonso Pérez y Javier Limón.

Ringo Starr, Chad Smith y más de cien bateristas, juntos y a beneficio

Los bateristas de los Beatles y los Red Hot Chili Peppers se juntaron con Matt Cameron de Pearl Jam, Nicko McBrain de Iron Maiden, Max Weinberg de la E Street Band, el ex Dream Theater Mike Portnoy, la niña prodigio Nandi Bushell y otros tantos colegas para grabar un cover de “Come Together” a beneficio de la ONG WhyHunger, que lucha contra el hambre en el mundo. Desde el video en YouTube se puede ver la asombrosa sincronía de los músicos grabando a la distancia y contribuyendo a la causa benéfica.