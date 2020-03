Paul McCartney se prepara para la edición especial de su primer disco solista, a 50 años de su lanzamiento original

La información salió del propio sitio web de Paul McCartney y dice que el Día de las disquerías ( Record Store Day ) en el Reino Unido (la próxima edición fue postergada al 21 de mayo, por la pandemia de coronavirus ) se estrenará una versión remasterizada del primer disco solista del ex Beatle.

Se trata de un lanzamiento especial por el 50° aniversario, en una edición limitada de vinilo remasterizado a media velocidad. ¿Qué significa esto? Una técnica en la que el ingeniero Miles Showell es experto. El surco en un disco de vinilo es una representación física de las ondas de sonido que escuchamos como música una vez que las amplificamos. Las altas frecuencias, por definición, producen ciclos muy rápidos que son más difíciles de manipular que las ondas de sonido de baja frecuencia, más largas. Cuando reduce a la mitad la velocidad, el sonido de alta frecuencia se vuelve mucho más fácil de editar.

Lanzado originalmente en abril de 1970, un mes antes de la canción "Let It Be", de The Beatles, McCartney plasmó en las trece canciones de ese disco el comienzo de una nueva etapa creativa por fuera de la era beatle, ya agotada, al menos para un par de integrantes de la banda.

Se cumplen 50 años de la salida del primer disco solista de Paul McCartney Crédito: Linda McCartney

Según las palabras con las que se promociona esta reedición, en la web de McCartney, "al escribir cada canción y tocar cada instrumento (con coros de Linda McCartney), el álbum homónimo representó un renacimiento creativo, repleto de nuevas ideas, experimentos, alegría y libertad. La estética de la grabación casera de McCartney imbuyó al álbum con un auténtico espíritu LO-FI, un sonido muy buscado que sigue manteniendo una ventaja contemporánea 50 años después.

En contraste con las dificultades profesionales que vinieron con la desaparición de la banda más emblemática del mundo, Paul estaba disfrutando personalmente de la satisfacción de la vida familiar como padre recién casado. En una entrevista publicada en ese momento, Paul describió el tema y la sensación del álbum como "Hogar, familia, amor". Esto es obvio en las notas iniciales de "Lovely Linda"y a lo largo del álbum, con temas como "Every Night" y "Man We Was Lonely", que reflexionan sobre cuánto mejoró la vida de Paul".

La lista de canciones estuvo compuesta por "The Lovely Linda", "That Would Be Something", "Valentine Day", "Every Night", "Hot As Sun/Glasses", "Junk", "Man We Was Lonely" y en la cara B del vinilo "Oh You", "Momma Miss America", "Teddy Boy", "Singalong Junk", "Maybe I'm Amazed" y "Kreen Akrore".