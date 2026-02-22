Bailó para Paul McCartney, decidió escapar de su casa “por falta de cariño” y los Beatles le dedicaron una canción

Melanie Coe tenía 17 años cuando, en una búsqueda de libertad, decidió escaparse de su casa sin contarle a nadie. Así fue como el 27 de febrero de 1967, en pleno invierno inglés, la joven fue noticia en el Daily Mail: “Chica de clase alta abandona su auto y desaparece”. Atento siempre a los medios, Paul McCartney se inspiró en la historia para componer una de las canciones más melancólicas del histórico álbum de los Beatles, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967), según dijo años más tarde. Sin embargo, lo que el Beatle ignoró es que Coe y él se habían conocido cuatro años antes.

Un Beatle, un concurso de baile y la fama inesperada

En 1963, Ready Steady Go! era un programa de televisión abierta en el que muchos ingleses fanáticos de la música podían entretenerse: allí se presentaban las bandas del momento y las figuras respondían algunas preguntas.

Paul McCartney en Ready Steady Go con Melanie Coe

El 9 de octubre de 1963, algunos meses después de la primera emisión del show, los Beatles fueron invitados. Esa noche, dieron un concierto con los temas más famosos del momento, como “Twist And Shout”, y luego fueron entrevistados.

Más tarde, Paul McCartney participó del jurado de un concurso donde cuatro niñas de alrededor de 13 años actuaban con mímica los movimientos de Brenda Lee cantando “Let’s Jump the Broomstick”, un tema famoso del momento. La letra de la canción dicta un baile que parecería estar hecho para hacer enojar a los padres.

Entre las concursantes, frente a los ojos atentos del joven McCartney —que a penas les llevaba 8 años a las concursantes (tenía 21)—, estaba Melanie Coe con un vestido oscuro. Al terminar el baile, el Beatle definió que el primer premio se lo debía llevar ella y le entregó un disco de Elvis Presley.

Luego de dicha emisión, debido también a cierto potencial que la producción detectó, Melanie Coe estuvo trabajando como bailarina en el programa durante cerca de un año. Esto le garantizó, probablemente, otras interacciones con los cuatro de Liverpool, que volvieron a aparecer en el show algunas veces más, hasta que se dejó de emitir tres años después, a mediados de 1966.

Ella se está yendo de casa: la trágica mañana del 27 de febrero de 1967

Corría el año 1967. Había pasado muchas cosas desde 1963, el día de la premiación por el acto de mímica en Ready, Steady, Go!. Los Beatles preparaban uno de sus álbumes más emblemáticos: Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Ya no eran jóvenes con trajes, corbata y caras angelicales, sino que vestían colores alineados con la moda psicodélica del momento, usaban anteojos alocados, consumían drogas, tenían barba y habían dejado atrás los recitales en vivo.

Los Beatles en la presentación de Sgt.Pepper a la prensa Gentileza EMI

“John y yo escribimos ‘She’s Leaving Home’ juntos —dijo Paul McCartney en una de las biografías autorizadas, Muchos años atrás, a cargo de Barry Miles—. Fue inspiración mía. Habíamos visto una noticia en el diario sobre una chica que se había escapado de la casa y no había sido encontrada. Ahí empecé a trabajar la letra".

McCartney se refería a la mañana del 27 de febrero de 1967, poco menos de un mes antes del comienzo de la grabación de “She’s Leaving Home”, y cuatro meses después de que empiecen las sesiones de estudio para el disco. Ese día, el Daily Mail publicó una nota que se titulaba “Chica de clase alta abandona su auto y desaparece”. La implicada: una tal Melanie Coe.

Si bien el Beatle no parecería recordar en su biografía a la joven Coe, que tenía 17 años cuando se escapó de la casa, el diario inglés certificó el nombre e incluyó una foto en dicho artículo y hoy en día podemos unir los hilos.

La noticia del Daily Mail que inspiró a McCartney a escribir una canción melancólica basada en la historia de Melanie Coe

“El padre de Melanie Coe -la chica de 17 años que parecería tenerlo todo- pasó todo el día de ayer buscando a su hija en Londres y Brighton. Melanie tenía su propio auto, un Austin 1100, que apareció abandonado, con las puertas sin traba, afuera de su hogar. Tenía un placar lleno de ropa, pero se llevó solamente lo que tenía puesto. Dejó atrás su chequera, después de sacar un poco de plata”, se lee en el artículo. Después, la nota explica que Melanie era una excelente alumna y que planeaba ir a la universidad, además de remarcar el alto nivel económico de su familia. “Está desaparecida de su casa en Amhirst Park, en Stamford Hill, Londres, desde hace una semana”, cierra el artículo.

En 1967, el misterio pareció quedar inconcluso, pero unos días después, Coe volvió a su hogar.

Sgt Pepper

Muchos años más tarde, en 2017, con 68 años de edad, Coe habló con Rolling Stone acerca del momento de su desaparición y el tema que inspiró en Paul McCartney: "Escuché la canción por primera vez cuando salió y no me di cuenta de que se trataba de mí“, dijo para el medio musical.

Luego, se analizó a sí misma, tantos años más tarde, y explicó que se había ido de la casa por una búsqueda personal, no por una cuestión externa. “Quería emoción y afecto. Mi madre no era cariñosa conmigo, nunca me había dado un beso”, explicó la mujer.

Lo más curioso es que en la letra aparecen detalles que van más allá de la información que el Daily Mail de 1967 había aportado y que se condecían bastante con la realidad: “El artículo [de 1967] no menciona que hubiera un hombre, pero Paul supuso que si una chica de 17 años se escapa de casa, lo hace para irse con un novio”, explica Coe para la Rolling Stone para referirse a que efectivamente ella se había ido con un hombre. “Si bien el joven con el que me fugué era crupier, antes de eso se había dedicado al comercio de automóviles, ¡y Paul escribió en la canción ‘un hombre del negocio de los coches’!“, explicó en 2017.

The Beatles - She's Leaving Home (2009 Mono Remaster)

Melanie Coe, más adelante en la entrevista, afirmó que otra de las cosas que le llamó la atención es lo que dice el padre (“Le dimos de todo, todo lo que el dinero podía comprar”) y luego lo que cierra diciendo el estribillo (“Ella se está yendo de casa, después de haber vivido sola por muchos años”)- “En el artículo del periódico, mi padre dice de hecho casi esas mismas palabras. Él no entiende por qué me fui de casa cuando ellos me habían comprado o dado todo. Lo cual es cierto; me habían comprado un auto y siempre me compraban ropa cara y cosas así. Pero, como sabemos, eso no significa que uno se tiene que llevar bien con sus padres, o incluso quererlos, solo porque te compren cosas materiales”, concluyó la mujer, en 2017, refiriéndose a su falta de cariño maternal y paternal y su soledad, los reales causante de su huída adolescente en 1967.