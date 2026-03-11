Tras el derrumbe de Parque Patricios, La Renga debió cambiar la sede de sus shows en Buenos Aires

La Renga debió modificar los planes para sus próximos recitales en Buenos Aires después de que el gobierno porteño cancelase los shows que estaban previstos en el estadio de Huracán para el 2 y el 4 de abril.

La decisión se adoptó luego del derrumbe ocurrido en un complejo habitacional cercano al estadio Tomás Adolfo Ducó, en Parque Patricios, situación que llevó a adoptar una serie de medidas preventivas de seguridad en la zona.

Por esos motivos, el Ministerio de Seguridad porteño confirmó a través de un comunicado que los recitales de la banda no podrán realizarse en esa locación tal como estaba previsto originalmente.

Según informaron las autoridades de la Ciudad, la resolución se adoptó en acuerdo con la dirigencia del club de Parque Patricios tras evaluar la situación luego del derrumbe registrado en el complejo habitacional Estación Buenos Aires.

La Renga se presentará en el Parque de la Ciudad Augusto Famulari - LA NACION

El derrumbe ocurrió en un estacionamiento del predio y provocó la caída de una losa, lo cual encendió las alarmas respecto de la capacidad de los alrededores del estadio para acoger eventos masivos.

En ese contexto, el Gobierno de la Ciudad comunicó que los recitales previstos para comienzos de abril debían ser reprogramados o trasladados a otra locación. En el comunicado también se mencionó la situación del partido que Huracán debe disputar ante River Plate este jueves 12.

La noticia generó preocupación entre los fanáticos que ya habían adquirido sus entradas para los shows de La Renga en Huracán. Ante esa situación, el productor José Palazzo fue el primero en llevar tranquilidad a través de las redes sociales anticipando que el grupo buscaría una solución: “Calma, estamos resolviendo, no se preocupen que La Renga toca en capital el 2 y 4, estamos en eso. Habrá cambio de locación pero se hace”, adelantó.

Es solo campo las plateas se pueden devolver y hay más entradas a la venta ,más info . Arte infernal y la renga pic.twitter.com/2fexQG3R9f — jose palazzo (@josedpalazzo) March 11, 2026

Poco después, llegó la confirmación oficial por parte de la banda, que comunicó cuál será el nuevo escenario para los recitales. En un mensaje difundido por el grupo se aclaró que los días de los recitales se mantendrán tal como estaban previstos, pero con un cambio de lugar. “Debido a razones de público conocimiento los shows del 2 y 4 de abril se realizarán en estás mismas fechas en el Parque de la Ciudad, ya que el estadio del Club Atlético Huracán no podrá contar con el aforo que teníamos previamente estipulado”, mencionan.

En el mismo texto, La Renga incluye una aclaración para quienes ya tienen sus tickets: “Importante: la entrada (campo, popular y ambas plateas) es válida únicamente para el día que figura en la misma. El lugar no cuenta con plateas, ni populares y es todo ingreso general. ⁠Remanente de entradas a la venta en www.arteinfernal.com y puntos de venta”.

El anuncio llevó tranquilidad a buena parte de los seguidores del grupo, que temían una cancelación definitiva de los recitales tras conocerse la decisión del gobierno porteño. Sin embargo, ante el traslado a Villa Lugano, muchos fanáticos reaccionaron con diversas críticas: “¿Más alejado no había?“ o “Entiendo todo pero el Parque de la Ciudad para las personas que sacamos platea por una discapacidad no resulta. Estoy con una bronca bárbara”, se lee entre los comentarios.

Otros también manifestaron su decepción por el traslado desde el estadio de Huracán hacia ese predio del sur de la ciudad con ironía: “Es como que te invitaran a comer un asado y terminás comiendo fideos”.

La Renga viene de cerrar un intenso 2025 con presentaciones internacionales. En diciembre pasado se presentó en Chile y actualmente prepara una nueva gira por Europa que comenzará en mayo. Ese tour incluirá conciertos en ciudades como Barcelona, Berlín, Copenhague y Tenerife. Además, a finales del año pasado, la banda lanzó el disco Solo hace falta un mundo para dar una vuelta.

El álbum fue grabado en vivo durante sus shows en Mallorca, Nápoles y Madrid en 2024 y reúne trece canciones registradas durante esa gira.