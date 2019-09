Sinéad O´Connor anunció su regreso a los escenarios

Sinéad O´Connor ha anunciado que vuelve a los escenarios, luego de estar alejada de las presentaciones en vivo durante cinco años. La noticia la dio el viernes, en un ciclo televisivo irlandés en el que hizo una muy bella versión de la canción con la que triunfó por los 80, " Nothing Compares 2 U".

"Me tomé un largo período de descanso, probablemente unos cinco años sin tocar en vivo, porque había trabajado tan duro por tanto tiempo que estaba 'quemada'. Así que es una suerte de regreso, supongo, aunque haya sido un retiro pensado. Cuando era más joven, no necesariamente apreciaba mi trabajo. Pero ahora que estoy de regreso, lo valoro mucho más", dijo la artista en el programa Late Late Show, tras cantar el clásico de Prince acompañada por una orquesta sinfónica.

Además, consultada por el conductor del ciclo Ryan Tubridy, aseguró que en octubre vuelve a los escenarios. "En realidad, pensé que ya nadie iba a estar interesado, que nadie iba a comprar entradas para ver un show mío. Realmente pensé que ni siquiera iba a conseguir hacer shows, que nadie iba a contratarme para hacerlos después de estar alejada tanto tiempo", comentó con sorpresa.

De los años difíciles al Islam

Recordemos que O'Connor ha atravesado una gran depresión en los últimos años debido al trastorno bipolar que se le diagnosticó en 2003 y a los traumas de la infancia de los que comenzó a hablar en 2017, cuando detalló los abusos que padeció por parte de su madre. Incluso, hace unos tres años, llegó a decir que pensaba en el suicidio.

No obstante, ahora, y ya transformada al Islam, ha dicho que siente que tomó las riendas de su vida nuevamente. "La palabra ´transformar´ se refiere a la idea de que si estudiaras el Corán te darías cuenta de que fuiste musulmán toda tu vida y no te diste cuenta. Eso es lo que me pasó a mí", dijo en el Late Late Show.

"Tengo 52 años. Crecí en una Irlanda muy diferente a la que existe ahora y era un país muy oprimido religiosamente. Y todos se sentían miserables; nadie se alegraba de Dios. Leí muchos textos religiosos siempre, buscando la verdad de Dios. Dejé la lectura del islamismo para el final, porque en realidad tenía muchos prejuicios. [Al leer el Islam] me sentí en casa, y me dije: ´He sido musulmana toda la vida y recién me doy cuenta´", explicó.

Al ser consultada si ahora, a los 52 años, se siente feliz y cómo lo vive a esta edad, dijo: "Mi experiencia de cumplir años es que mi cuerpo se hace más viejo, pero yo rejuvenezco".