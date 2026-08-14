Con un carrusel celestial e invitados de lujo, El Kuelgue hizo una fiesta en el Movistar Arena y presentó su nuevo disco

En Villa Crespo, el barrio que los vio nacer, El Kuelgue presentó Díscolo, su sexto álbum de estudio, con un impactante show en el Movistar Arena. La banda liderada por el multifacético Julián Kartun brindó un concierto donde no faltaron el juego, la fiesta ni la nostalgia.

En un estadio colmado, el espectáculo giró en torno a un repertorio compuesto por su nuevo material y el repaso de su trayectoria. El setlist comenzó con “Sinoca”, una de las canciones más conocidas por el público. Luego llegaron dos temas del nuevo disco: “Epifanía” y “Haditas”.

Con la mirada puesta en el pasado, sus letras evocan la infancia y los juegos, como la mancha y la calesita, y recuperan el dulce recuerdo de los almuerzos en la casa de la abuela, con la familia alrededor de la mesa, entre el tuco, el vino y el mantel.

Anoche, el niño irreverente que fue y sigue siendo Kartun se dio todos los gustos. Apareció sobre el escenario vestido con una peluca de pelo largo y una campera de cuero con brillos y estrelló contra el suelo su guitarra como un verdadero rockstar.

Después, se vistió con un traje elegante y asumió el papel de presentador de una kermés, a la que convocó uno por uno a los invitados que lo acompañaron sobre el escenario: Zoe Gotusso, Abel Pintos y Piti Fernández, cantante de Las Pastillas del Abuelo.

Además de la historia que quiso contar la banda, hubo otras que se fueron intercalando, como el homenaje instrumental al Indio Solari con “Todo un palo”, interpretado con un saxo y una guitarra que hicieron que el público coreara al unísono.

Sin embargo, uno de los momentos más emotivos se dio con la presencia de Abel Pintos en el escenario, quien luego de interpretar “La Máquina”, cantó ”Cactus” de Gustavo Cerati, a dos días de la fecha en la que el músico hubiera cumplido 67 años.

Al igual que sucede en los particulares conciertos en vivo de El Kuelgue, en donde despliegan su impronta ligada al absurdo y la improvisación, este jueves la banda vivió “el hoy”, como dice el estribillo de “Epifanía”: convirtió el escenario en un carrusel celestial y armó una mesa improvisada para ”Bailo cuando llega la comida”, otra de las canciones que debutó anoche.

A la mitad del espectáculo, un escenario ubicado en el medio del campo permitió un momento de conexión íntima entre la banda y el público, que encendió espontáneamente las linternas de sus celulares.

“Gracias por captar las canciones, por la tolerancia, por la música“, destacó Kartun. “Estamos muy contentos de tocar en Villa Crespo que es nuestro barrio y estar celebrando nuestra música. Siempre es un placer tocar con familia y amigos”, expresó el cantante.

En la recta final llegaron las canciones que el público esperaba como más ansia: “Circunvalación”, “Díganselo”, “Parque acuático” y “Avenidas”, himnos que reflejan el amplio registro musical de la banda.

La guinda sobre el pastel la puso Piti Fernández, a quien la banda invitó al escenario para rendir homenaje a Sumo con “La rubia tarada” y “Los viejos vinagres”.

“Una noche buena es una noche afuera”, reza la letra de “Haditas”. Y así lo demostraron estos músicos, que hicieron del disfrute la mejor manera de cerrar la noche.

El universo Díscolo

Con arreglos que parecen bordados a mano y una impronta artesanal, Díscolo construye un universo sonoro variado, como suele acostumbrar la banda.

Su sexto álbum incluye en sus grabaciones de estudio la participación de artistas invitados como la formación uruguaya No Te Va Gustar, el cantautor español El Kanka y el acordeonista argentino Chango Spasiuk.

El Kuelgue presentó Díscolo, su sexto disco de estudio

El show formó parte del recorrido de presentaciones fijadas para la segunda mitad del año, el cual abarca fechas en Chivilcoy, Córdoba, Rosario, Montevideo (Uruguay) y una gira por España que incluye ciudades como Barcelona, Zaragoza, Valencia, Mallorca, Málaga y Madrid.

Reconocidos por su estilo ecléctico que fusiona géneros como el rock, el funk, la cumbia y el jazz, y por su impronta escénica cargada de humor, absurdo e improvisación, El Kuelgue se consolidó como una de las propuestas más originales y queridas de la escena nacional.

Esta suma de factores establecieron a la banda como una propuesta distinta dentro de la escena de la música argentina y latinoamericana. La versatilidad musical y la combinación con múltiples estilos, capturó a una generación que ya no elige más a la música por su género.