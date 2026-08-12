Charly García sorprendió a Julieta Venegas en el regreso a Buenos Aires de la artista mexicana

Buenos Aires fue el escenario de un encuentro tan inesperado como entrañable. Julieta Venegas llegó al país para presentar Norteña, su nuevo álbum y primer proyecto editorial, y entre los invitados apareció una figura muy especial: Charly García. El músico argentino se acercó para acompañarla y convirtió la actividad en una pequeña cumbre de la música latinoamericana.

Las imágenes del reencuentro no tardaron en circular. En ellas se ve a los artistas abrazados, sonrientes y conversando con la complicidad de quienes ya han compartido mucho más que una fotografía circunstancial. También estuvo presente “Zorrito” Von Quintiero, histórico colaborador y amigo de García.

Charly García y Julieta Venegas: el encuentro reavivó una amistad nacida de la admiración y volvió a poner en escena el fuerte lazo de Venegas con la Argentina

La relación entre Venegas y Charly tiene una historia particular. Mucho antes de conocerlo personalmente, la mexicana ya lo consideraba una influencia decisiva. Formada como pianista clásica, contó que descubrir su música había sido una verdadera revelación: en un universo dominado por guitarristas, García se convirtió para ella en una referencia capaz de demostrarle todo lo que podía hacerse desde el piano.

Años después, aquella admiración tomó una dimensión más cercana. En 2018, Venegas fue la encargada de conducir el primer episodio de BIOS. Vidas que marcaron la tuya, dedicado a reconstruir la trayectoria del creador de “Demoliendo hoteles”. La experiencia le permitió ingresar en el universo íntimo del músico, conversar con él y recorrer su historia acompañada por figuras como Pedro Aznar, David Lebón, León Gieco, Juanse y Palito Ortega. En aquel momento confesó que conocerlo la intimidaba: admiraba tanto su obra que no sabía cómo presentarse ante él con naturalidad.

El nuevo encuentro se produjo durante una etapa de regreso a las raíces para Venegas. Norteña es un trabajo atravesado por la memoria, la identidad y los sonidos de Tijuana, la ciudad mexicana en la que creció. El proyecto reúne doce canciones y combina elementos del regional mexicano con la sensibilidad pop que distingue a la autora de “Lento” y “Me voy”. Además, cuenta con colaboraciones de Natalia Lafourcade, Bronco, El David Aguilar, Yahritza y Su Esencia y Ruzzi.

El disco nació, paradójicamente, durante los años que Venegas vivió en Buenos Aires. La distancia despertó en ella la necesidad de volver sobre la historia de su familia, los paisajes de Baja California y la experiencia cotidiana de crecer junto a una frontera. Esa búsqueda también quedó plasmada en Norteña. Memorias del comienzo, el libro con el que amplía ese universo personal y artístico.

La Argentina, de todos modos, nunca fue simplemente una escala en su recorrido. Venegas vivió alrededor de ocho años en Buenos Aires y encontró aquí un espacio para bajar el ritmo, criar a su hija y reencontrarse con la música lejos de las exigencias de la industria. Se movió por la ciudad con una cotidianeidad inusual para una estrella de su alcance, ofreció presentaciones íntimas, participó de homenajes a Astor Piazzolla y estrechó vínculos con músicos locales. También trabajó con artistas argentinos como Cachorro López, Dante Spinetta, Ale Sergi y La Bomba de Tiempo.

Por eso, su nueva visita tuvo algo de regreso a casa. En medio de un proyecto que mira hacia Tijuana y recupera sus orígenes, Buenos Aires volvió a recibirla con uno de sus grandes afectos musicales. La aparición de Charly fue una sorpresa que caló hondo tanto en los artistas como en sus seguidores.