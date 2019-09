Confirmado: Billie Eilish toca en Argentina el año que viene

La nueva estrella pop llegará al país para presentar en vivo su disco debut When We All Fall Asleep, Where Do We Go? El show será el 2 de junio de 2020 en el DirecTV Arena Crédito: Gentileza DF Entertainment

El calendario de recitales 2020 empieza a llenar casilleros con nombres internacionales: se confirmó que Billie Eilish vendrá a Argentina para presentar su disco debut When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Su primera visita al país será el 2 de junio en el DirecTV Arena.

Eilish, que nunca compró un CD y es nuestra artista de tapa de este mes, es la primera artista nacida en este milenio en tener un disco en la cima. When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, con un toque gótico y punk, la presentó como una versión más oscura y más rara que la de la mayoría de los popstars. Tras su lanzamiento en marzo, en agosto el álbum alcanzó 2.000 millones de reproducciones.

Además de la fecha en Buenos Aires, la parte sudamericana de la gira mundial WHERE DO WE GO? llegará a México, Brasil, Chile y Colombia. Las entradas para el show en el DirecTV Arena se podrán adquirir a partir del 4 de octubre en AllAccess.com.ar y en puntos de venta.

Billie Eilish cuenta cómo es componer con su hermano, cómo conoció a Tyler, the Creator y más 06:18

Video