Sin duda alguna, la entrega de los Premios Oscar es uno de los eventos más importantes de Hollywood, pero no solo porque se premia a lo mejor del cine, sino también por el desfile de moda que tiene lugar en la alfombra roja. Las celebridades modelan sus outfits y tanto los fanáticos como los críticos, esperan con ansias para hacer su lista de los mejores y peores vestidos de la velada. En esta edición, fueron las nuevas generaciones quienes se robaron todas las miradas: Zendaya se lució con un Armani Privé, Anya Taylor-Joy brilló con un Dior y Florence Pugh dio que hablar con su vestido de Del Core.

Desde hace un tiempo, una nueva generación de artistas pisa fuerte Hollywood y este domingo, los premios de la Academia convocaron a varias de ellas en el Dolby Theatre. La alfombra roja fue el espacio donde las estrellas modelaron sus outfits y marcaron tendencia. La actriz Florence Pugh, quien se luce en Oppenheimer -película que cosechó 13 nominaciones a los Oscar- y actualmente se destaca en Duna: Parte 2, fue una de las primeras en llegar. Deslumbró con un vestido plateado de Del Core, con un vistoso collar en forma de serpiente. ¿El toque final? Su cabello corto y rubio.

Florence Pugh se lució con un vestido plateado de Del Core Jordan Strauss - Invision

Billie Eilish, quien esta noche se quedó con su segundo Oscar a la Mejor Canción Original por “What Was I Made For?” llegó a los premios con un llamativo look de estudiante: una camisa blanca abotonada hasta el cuello, un blazer negro y una pollera cuadrillé negra y blanca de Chanel. Sumó unas medías largas y unos zapatos altos de charol. ¿Accesorios? Una cartera Gucci, anillos y un pin de Artists4Ceasefire.

El look de Billie Eilish para los Oscar Richard Shotwell - Invision

Acompañada por su padre, Anya Taylor-Joy llegó a la 96 entrega de los Oscar para presentar, junto a Chris Hemsworth, el premio a Mejor Película de Animación -que terminó ganando El niño y la garza-. La actriz fue una de las grandes estrellas de la noche y se lució con un deslumbrante vestido de Dior, marca que la tiene como embajadora. La pieza plateada, de corte sirena y escote palabra de honor, se inspiró en el vestido “Junon” de 1949, una de las creaciones más emblemáticas de la casa de modas francesa.

Anya Taylor-Joy se lució con un elegante Dior FREDERIC J. BROWN - AFP

La intérprete de “We can’t be friends (wait for your love)” se sumó a la tendencia del Barbiecore. Ariana Grande desfiló por la alfombra rosa de los Oscar con un impactante vestido rosa al cuerpo con escote palabra de honor, del diseñador italiano, Giambattista Valli. Lo más llamativo fueron las mangas amplias en la misma tela. Su equipo le recogió el cabello para que se lucieran las joyas, unos pendientes y un delicado colgante a tono con el outfit. ¿Los zapatos? Unos stilletos rosa, por supuesto.

Ariana Grande se sumó a la tendencia del Barbiecore John Locher - Invision

Zendaya fue una de las últimas en llegar y cerró la alfombra roja dando cátedra de estilo y buen gusto. La estrella de Duna: Parte 2, se robó todas las miradas con un Armani Privé con escote asimétrico en rosa con un bordado brilloso en color negro. Lo complementó con joyas de Bulgari y un maquillaje sutil y delicado a tono con el outfit. Al igual que su compañera de elenco, se lució con un corte de cabello que, después de décadas, volvió a ser tendencia.

Zendaya cerró la alfombra roja con un Armani Privé Ashley Landis - Invision