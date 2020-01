Abel Pintos participará de los 60 años de Cosquín; el Festival Nacional de Folklore comienza este sábado Fuente: Archivo - Crédito: Irma Montiel

El "Duende coscoíno" no tiene una forma determinada, simplemente se hace presente en una noche peñera inolvidable o cuando el público consagra espontáneamente con una ovación a un artista nuevo que actúa sobre el escenario mayor del Festival Nacional de Folklore, cuya edición número 60 empezará este sábado. Claro que con los años el Duende tuvo que imponer su magia en aspectos de los más diversos para que el festival de Cosquín siguiera en pie, desde 1961, durante tanto tiempo. Este año, por ejemplo, tuvo que hacer un curso intensivo de finanzas cuando varios de los artistas más convocantes pidieron dólares para cantar frente al público de la Plaza Próspero Molina.

La alarma sonó en septiembre pasado. Aunque las versiones nunca fueron confirmadas, se dijo que algunos llegaron a pedir hasta 100 mil dólares más IVA por su actuación. El intendente de Cosquín, Gabriel Musso, dijo en ese momento que la decisión era hacer un festival autosustentable y que no se podía "fundir la Municipalidad por traer músicos". Seguramente El Duende habrá hecho de las suyas y hasta Abel Pintos y Jorge Rojas serán parte de este festival, incluso en la misma noche. ¿Cantarán algo juntos? Ojalá sea posible.

Jorge Rojas también actuará en Cosquín Fuente: Archivo - Crédito: Irma Montiel

Lo cierto es que Cosquín comienza a celebrar la 60° edición de su Festival Nacional de Folklore -cita que se ha transformado en la más trascendente de la música nativa de la Argentina, ya en la década del sesenta- con una grilla artística que, más allá de alguna ausencia es, en líneas generales, la que se planteó para este aniversario.

Entre 490 y 3000 pesos costarán las entradas (3000 vale la primera fila del día más caro, que tendrá a Pintos y a Rojas como protagonistas). Unas 9000 entradas por cada noche estarán disponibles.

"No me asusto por lo que se pide. Respetamos lo que se pretenda cobrar pero entendemos que podemos pagar una determinada cifra. Me gustaría un BMW pero me alcanza para un Sandero -dice Gabriel Musso, a pocos días del comienzo de esta edición tan especial-. Además, todos los músicos son importantes. Algunos cortan más tickets que otros. Por eso tenemos que tener a Abel [Pintos], Jorge [Rojas] y el Chaqueño [Palavecino] junto a perlitas como Raúl Barboza o las Rinaldi [se presentarán juntas Susana y su hija Ligia Piro], un tributo a Chabuca Granda, un espectáculo de cantantes sureras y homenajes a los maestros de ceremonia y a las comisiones que han hecho el festival en los últimos sesenta años. Porque esto no es de un intendente. Uno está de paso. Mucha gente trabajó con amor por esto", asegura.

También estará Fito Páez, por primera vez en el festival: "Construimos los recuerdos de lo que será este festival dentro de sesenta años. Y Fito Páez representa la fusión que se dio en las últimas generaciones entre el folclore y el rock nacional. Muchos de los temas de Fito se cantan en el festival. A la vez, Fito compuso e hizo discos con músicos del folclore", explicó.

Los intendentes están de paso, es cierto, pero cada gestión de gobierno municipal le da su impronta al festival. Una de las consignas de esta gestión, que por haber renovado su mandato en las última elecciones producirá el festival durante cuatro años más, es que esta fiesta cordobesa sea autosustentable. ¿Y cómo les fue desde que tomaron las riendas?

Ayer, en la Plaza Próspero Molina se trabajaba en la puesta a punto del escenario Crédito: Gentileza Festival de Cosquín

"Al llegar nos encontramos con una crisis económica en el municipio, de ahí en adelante construimos un nuevo festival en base a la palabra «respeto» al músico. Pasaban 50 grupos por noche y eso era inviable. Pasaban cosas que no tenían que ver con el festival. No sé que palabra decir para no pronunciar "corruptela". Pero, bueno, acá nadie tiene que pagar para tocar. Definimos un tiempo mínimo para cada músico: no menos de 15 o 18 minutos en escena. Yo también soy músico y al segundo tema recién se te va pasando el susto. Necesitás un tiempo para tu propuesta", explica el intendente.

Durante los últimos años el festival no termina en la novena luna porque hay actividades peñeras invernales y la plaza abre sus puertas para que no sea solo un objeto de culto de cada enero.También se ganó un espacio que conforma la segunda peña oficial frente a la plaza Próspero Molina y creció de manera exponencial en cantidad de sedes y de rubros el certamen Pre-Cosquín, semillero de tantos artistas jóvenes que quieren un lugar en el escenario mayor.

La Plaza Próspero Molina, escenario histórico del Festival de Cosquín Fuente: Archivo - Crédito: Diego Lima

Este año los espectáculos frente al escenario principal comenzarán a las 22. Allí la actividad no excederá las 4 de la mañana. Pero también habrá espectáculos callejeros (más de 10 escenarios y 1200 espectáculos durante todo el festival).

Sobre el escenario mayor serán 92 los shows. Esta es la grilla 2020, incluida la convocatoria a Fito Páez, que llegará por primera vez al Cosquín folclórico, y la noche del bis, la posterior a la novena luna, que se realizará el lunes 3 de febrero, con la participación del Ballet Camin, La Mona Jiménez, Los del Suquía, Dale Q' Va, Los Sacha, Fabricio Rodríguez y Banda XXI.

Sábado 25. El Indio Lucio Rojas, Los Manseros Santiagueños, Ganador Pre Cosquín solista vocal femenino, Postales de Provincia: Tucumán, Mario Álvarez Quiroga, Emiliano Zerbini, Yamila Cafrune, El Chaqueño Palavecino.

Domingo 26. Baglietto-Vitale, Nahuel Pennisi, Leandro Lovato, Ganador Pre Cosquín solista instrumental, Postales de Provincia: San Luis, Ganador Pre Cosquín solista de malambo Julieta Marucco, Guido Encinas (Revelación de Cosquín 2019), Indios de Ahora, Ceibo, Destino San Javier.

Lunes 27. Los Carabajal (invitados Peteco, Cuti y Roberto), Candela Mazza, Adrián Maggi, Antonio Tarragós Ros, Ganador Pre Cosquín conjunto vocal, Postales de Provincia: La Rioja, Martín Paz, El Toba, Pachi Herrera, Sergio Galleguillo.

Martes 28. Fito Páez, Los Tipitos, La Charo, Ganador Pre Cosquín solista vocal masculino, Postales de Provincia: Santiago del Estero, Delegación de Japón, Omar Mollo, Franco Luciani, Luis Salinas.

Miércoles 29. Víctor Heredia y Teresa Parodi, La Bruja Salguero, José Luis Aguirre, Ligia Piro y Susana Rinaldi, Opus Cuatro con Ala Par dúo, Ganador Pre Cosquín conjunto instrumental, Postales de Provincia: Salta, Ganador Pre Cosquín baile tradicional, Riendas Libres (Peteco y Homero Carabajal y Martina Ulrich), Homenaje al Chango Nieto: Chaqueño Palavecino, El Indio Lucio Rojas, Carla, Luna y Hernán Nieto, Las voces de Orán, Los 4 de Córdoba, Por Siempre Tucu, Mario Álvarez Quiroga, Sergio Galleguillo, Facundo Toro, Destino San Javier, Marina y Hugo Jiménez.

Jueves 30. Soledad, Bruno Arias, La Callejera, Ganador Pre Cosquín, Postales de Provincia, Micaela Chauque, Los Nombrados del Alba (Facundo Toro, Nacho y Daniel), Los Tekis.

Viernes 31. Jorge Rojas, Horacio Banegas, Roxana Carabajal, Canto Guitarrero (Canto 4 + Guitarreros), Ganador Pre Cosquín, Postales de Provincia, Abel Pintos.

Sábado 1°. Néstor Garnica, Homenaje por los 100 años de Chabuca Granda (Mery Murúa, Paola Bernal y Juan Iñaki), Raúl Barboza, Ganador Pre Cosquín, Postales de Provincia, Dúo Coplanacu, Orellana-Lucca.

Domingo 2. Jairo, Sureras (Lucía Ceresani, Marta Suint, Karen Arranz, Liliana Salvat y Susana Repetto), Por siempre Tucu, Los 4 de Córdoba, Los Nocheros.