escuchar

CÓRDOBA.- Domingo 11 y lunes 12 de febrero de 2024 son las fechas para el Cosquín Rock que, como es tradicional, se celebrará en el aeródromo de Santa María de Punilla (Córdoba). Las entradas estarán a la venta el próximo martes 22 y un banco ofrece tres cuotas sin interés. “Ya puedo ser asesor de (Carlos) Melconian”, ironiza el “padre” del festival, José Palazzo, en referencia a lo que significa poner en marcha la maquinaria de esta especial cita a días de una devaluación y con el dólar informal en escalada.

Recuerda que la segunda edición del festival -que cumple 24 años en 2024- fue en febrero de 2002: “En plena tormenta de la crisis; en medio de un caos total se fue el que era el principal sponsor y, a contrarreloj, conseguimos otro. Esta vez anunciamos la salida a la venta de las entradas porque ya lo teníamos previsto, pero tenemos muchos de nuestros costos atados al dólar porque en todos los rubros se busca fijar un mecanismo ‘sensato’ para las partes y siempre es el dólar”, dice a LA NACION.

Hasta ahora están la fecha y la sede, pero no los precios ni la grilla de artistas. “Bienvenido todo aquel que cante, que grite, que poguee y que lo dé todo para llevarse dos días en el corazón”, impulsan desde las redes sociales del festival y subrayan que “la manija ya empezó”.

La primera preventa será el martes desde las 10 de la mañana en la web oficial del festival, en la edición de 2023 el cupo de 10.000 tickets se agotó en 25 minutos. “Fue la primera vez que agotamos; no teníamos esa experiencia -cuenta Palazzo-. Ahora no me quiero ‘subir a la moto’ porque los precios no van a ser tan económicos como otros años aunque en dólares sí lo serán. Eso me tiene angustiado; todavía no fijamos los valores. Estamos viendo”.

El productor comenta que en una reunión de cinco horas y medias con quienes trabajan en la organización pasaron mucho tiempo hablando de dólar MEP, giros al exterior, restricciones para envíos de dinero: “Los curadores artísticos miraban como diciendo ‘qué pasa acá’”.

Cosquín Rock 2023 agotó, por primera vez en su historia, las entradas Ignacio Arnedo

Desde marzo empezaron a ir a festivales en España y en los Estados Unidos que tienen una “topografía parecida” al Cosquín Rock, por distancia a la capital provincial y a ciudades satélites. La idea fue analizar qué más podían hacer. Otro aspecto que en la próxima edición contemplan es la de público extranjero. Palazzo apunta que los datos de 2023 revelaron la presencia “de muchos brasileños, uruguayos, paraguayos” por lo que, con agencias de viaje, buscan convenios con aerolíneas para “chartear fanáticos”.

Añade que la mayoría de los extranjeros fueron a los vips. “Por el tipo de cambio se armaron tours de los que nos enteramos con el tiempo; el alcance de la música electrónica, con los DJs invitados que tuvimos nos amplió a esos espectadores”. Con las agencias Córdoba Cultura y Córdoba Turismo están “pensando en conjunto cómo darles más servicios y propuestas” a los extranjeros que, en general, llegan a Córdoba por cuatro días.

Respecto de la grilla, Palazzo promete “mucha variedad y algunas sorpresas”. Admite que hay artistas que todavía no están cerrados porque las negociaciones son en dólares, pero se entusiasma con el trabajo encarado con Club Paraguay, Boomerang y Pilar Palazzo, su hija más chica, que le “abre un mundo totalmente nuevo, con nuevos artistas”.

“Me enriquece consolidar el festival como un festival de familia, una reunión de familia no convencional -describe-. Unos vienen a ver a un rapero y otro a Ciro o a Las Pelotas. También sumamos a un público que no va a festivales, pero que llega para la experiencia”.

Dos objetivos planteados para la próxima edición es que haya menos dinero en efectivo, mucho más uso de billeteras virtuales, “todo cashless, un sistema más dinámico” y mejores y más rutas de acceso. “Suelen ser un colapso, con la provincia estamos viendo para que sea diez veces más accesible”, sintetiza.