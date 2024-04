Andrés Calamaro opinó sobre la Ley Bases y cuestionó a los opositores que lo critican: “Tampoco me pasé la vida respetando las leyes a rajatabla”

Escuchar

La segunda versión del proyecto de Ley Bases obtuvo la aprobación en la Cámara de Diputados durante la mañana del día de hoy. Mientras se definía la sesión con las exposiciones a favor y en contra de los distintos legisladores, las redes sociales se hicieron eco del debate y Andrés Calamaro volvió a manifestar su opinión política.

Desde su perfil anónimo en X y bajo el alter ego de Ezra Pound, Calamaro suele escribir mensajes irónicos, con el estilo irreverente que lo caracteriza . El cantante utiliza el espacio virtual para entablar diálogos picantes con distintos seguidores en lo que autodenominó “stand up fascista” y la jornada parlamentaria no pasó por desapercibida en su cuenta. En esta oportunidad, la polémica se desató a partir de la publicación de un usuario que compartió una foto del diputado de Unión por la Patria, Rodolfo Tailhade, quien se había referido al proyecto legislativo como “Ley Pasta Base”.

“No soy ducho en leyes ni actualidad (la actualidad en sí es una estafa porque se supone que es una proyección de la realidad y dista mucho) pero me alcanza con suponer quienes votaron en contra y van llorando indignados, puesto que ostentan (poseen) moral impoluta”, disparó Calamaro en su cuenta no oficial @Galimbe64457296.

“Hay que saber (y querer leer). Una ley -o paquete de leyes- es algo complejo que ni leímos. Digo que me alcanza con ser distinto de los que presumen moral impoluta. Los diputados tampoco son un dechado de virtudes antidoping”, continuó Calamaro, también por mensajes en su cuenta de la red social X.

Y continuó: “Dos cosas más: tampoco me pasé la vida respetando las leyes a rajatabla ni -mucho menos- dentro de un marco moral razonable (ética es otra cosa) pero llorar por los rincones cada puto [sic] día no es ni respetable ni bueno para la salud. Mi punto es el rechazo a la demagogia, hacer oficialismo Gestapo desde una oposición que no hace sino mentir y exagerar sentimientos patrióticos impostados y huecos. No tienen ideología, ni patria ni pueblo. Y cero códigos, porque argumentan con temas de falopa… Son policías sin gorra ”, subrayó el cantante.

De esta forma, el artista reiteró su apoyo al gobierno de Javier Milei, con el que ya se había mostrado de acuerdo en otras situaciones. La semana pasada luego de la masiva convocatoria de estudiantes, alumnos, organizaciones gremiales y sociales y personalidades de la cultura a la marcha universitaria federal escribió: “ En el confinamiento las universidades seguían abiertas como las escuelas y los comercios. Los aeropuertos siguieron con sus actividades normales y no nos vacunaron”, ironizó, en alusión al aislamiento preventivo que se realizó durante la pandemia de Covid-19 en el cual muchas universidades funcionaron de forma virtual.

Y agregó: “Basta de demagogia. Todo es fake news”. De esta forma, el cantante y compositor demostró su disconformidad por los motivos que llevaron a la multitud a movilizarse desde Congreso hasta la Plaza de Mayo. Según las propias consignas que convocaban a la manifestación, el reclamo para alerta la crítica situación que atraviesan muchas casas de estudio superior en todo el país y, en esa línea, para pedir que se actualicen por inflación los salarios y el presupuesto destinado para la formación académica de miles de estudiantes.

Andrés Calamaro fue contundente en sus redes sociales y opinó sobre el tratamiento de la Ley Bases

En otra oportunidad, el reconocido músico -con una carrera que va desde Los Abuelos de la Nada hasta Los Rodríguez- hizo referencia a algunos de los temas más polémicos de la agenda, por ejemplo la cifra de desaparecidos durante la última dictadura y el posicionamiento del primer mandatario sobre la agenda climática. “No hubiera mencionado el tema en el debate presidencial, pero la cifra de treinta mil forma parte del protocolo”, expresó, y puntualizó que no le “importa ser extremo cuando habla en teoría”. “Hace dos años interpretó sin pretensiones mi stand up fascista”, ironizó, y acotó: “Soy negacionista del cambio climático y de las energías renovables”.

Por otro lado, luego del anuncio de la finalización del ciclo Cocineros argentinos -que se emitió durante 15 años a través de la señal de TV Pública-, publicó un cuestionado mensaje: “Primer Jueves Santo sin Cocineros argentinos. Muy buena noticia”. Luego de que este comentario se volviera viral y le llovieran las críticas, se excusó diciendo que no se trataba de una frase textual, pero que le “reventaba” el auge de los cocineros en la televisión.

