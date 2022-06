Crecen las playlists de bodas: cuáles son las canciones más elegidas en Argentina

Si el presente que vivimos estuviera fechado sesenta años atrás las playlists no tendrían las mismas canciones que ahora, pero quizás las temáticas sí guardasen alguna relación con las de este siglo.

Sin mucho esfuerzo se podría imaginar una dedicada a las “Despedidas de solteros/as” y de “Casamientos” y que en el top de esa lista estuviera aquella inolvidable que entonaba Antonio Prieto. “Blanca y radiante va la novia...” (¿habrá alguien con edad suficiente para recordarla?). Más allá de que, en realidad, era el relato de un ex novio abandonado que buscaba consuelo en su canción, “La novia” fue un hit de principios de la década del sesenta que no se extinguió fácilmente.

Hoy una lista de casamiento o de despedida de solteros puede incluir clásicos de muchas épocas. En Spotify hay en la actualidad más de 14,8 millones de playlists generadas por usuarios relacionadas con bodas en todo el mundo . Y el dato más significativo es el incremento de un 620 % en las reproducciones de la playlist “Country Wedding” de Spotify y de casi 150 % en las reproducciones de “Wedding Songs”.

Para no perder el impulso de esta tendencia, la plataforma de música está renovando su hub global “Wedding Season” y se asoció con la famosa organizadora de bodas (o wedding planner), y leyenda de la industria, Mindy Weiss, para crear una playlist exclusiva.

“A Very Mindy Weiss Wedding” incluye sus mejores selecciones de canciones para matrimonios y se puede encontrar en el hub Wedding Season. Inspirada en una mezcla de música nueva con guiños a los clásicos, presenta una mezcla de canciones -y épocas- que incluyen “(There Is) No Greater Love”, de Amy Winehouse, “Wildest Dreams”, de Duomo, “Your Song”, de Elton John, “Moon River”, de Frank Ocean, y “Pov”, de Ariana Grande, entre otras.

Además hay un ranking elaborado por la plataforma donde aparecen las principales tendencias , desde canciones consideradas como el “hit indiscutido de matrimonios”, hasta las elegidas en “despedida de soltera” o “el primer baile de los novios”.

La mejor cancion de bodas: “I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)”, de Whitney Houston, lidera como la canción número uno incluida en las playlists de matrimonio generadas por los usuarios, seguida de cerca por “Marry You”, de Bruno Mars, “Crazy In Love ( feat. Jay-Z)”, de Beyoncé junto a JAY-Z y “All of Me”, de John Legend.

Un primer baile: para los oyentes de la generación Z y los jóvenes millennials, Ed Sheeran es el artista elegido para el “vals de los novios; “Perfect” y “Thinking out Loud” son las canciones más agregadas a las playlists de “primer baile” generadas por los usuarios para los fans de estos grupos de edad.

Britney Spears, una de las preferidas para las despedidas de solteras Instagram @britneyspears

Los himnos del poder femenino son la banda sonora de las playlists creadas especialmente para las despedidas de soltera: “Wannabe”, de Spice Girls, “No Scrubs” de TLC, “Crazy In Love (Feat. Jay-Z)” de Beyoncé y “We Can’t Stop” de Miley Cyrus, entre otros.

Las despedidas de soltero, por su parte, se están volviendo de la vieja escuela: canciones como “The Boys Are Back In Town”, de Thin Lizzy, “Hypnotize - 2014 Remaster”, de The Notorious B.I.G., “All The Small Things”, de blink-182, “In Da Club”, de 50 Cent, y “Jump Around”, de House of Pain, son las canciones más agregadas a estas playlists.

Las tendencias en Argentina

De casamiento: “Una Cerveza”, Ráfaga ; “No Me Arrepiento de Este Amor”, Gilda; “Ocho Cuarenta”, Rodrigo; “Amores Como el Nuestro”, Los Charros; “Márchate ahora”, Los Totora. El vals de los novios: “A Thousand Years”, Christina Perri; “Thinking out Loud”, Ed Sheeran; “Can’t Help Falling in Love”, Elvis Presley; “Fly Me To The Moon (In Other Words)”, Count Basie, Frank Sinatra; “At Last”, Etta James.