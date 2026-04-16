La canción que Massive Attack y Tom Waits lanzaron juntos, no está en Spotify y pone el foco en la violencia en EE.UU.

Unas respiraciones ahogadas y unos siseos perturbadores al oído son el preludio de “Boots on the Ground”, la pieza musical que acaba de estrenar Tom Waits junto a Massive Attack (¿O MA junto a TW?). Cuando empieza el compás, con ese tum tum pá, tan característico de Waits, la voz del crooner más oscuro y genial de la música norteamericana describe con un expresionismo letal la marcha de un guerrero por un campo de batalla.

Hacía 15 años que Waits no emergía de sus confines, fueran cuales fuesen, con material nuevo y original. Su último disco, Bad As Me, data de 2011 y, luego, apenas colaboró en una versión de “Bella Ciao" junto a Marc Ribot, en 2018. Extraño para los tiempos y las ansiedades de la cultura rock que lo tienen como uno de sus grandes protagonistas desde los tiempos de Closing Time, 1973.

“Hace muchos años acepté una invitación de Massive Attack para colaborar”, explicó Waits. “Por aquel entonces, les enviamos ‘Boots on the Ground’. Su larga demora en el lanzamiento nunca me preocupó. Hoy, como en todos los ayeres de la humanidad, esta canción garantiza que nunca pasará de moda. La locura del hombre es un festín para las moscas. Por eso, la cara B del próximo sencillo de Massive Attack, ‘The Fly’, incluye mi aprecio por este insecto alado”, agregó el músico.

“Boots on the Ground” es el primer lanzamiento de Massive Attack distribuido bajo la política de exención de Spotify. O sea, el tema no está (ni estará) disponible en esa plataforma como protesta, según señala MA, por las supuestas inversiones del CEO Daniel Ek en tecnología militar. La colaboración, en cambio, ya está para escuchar en todas las demás plataformas de streaming musical. El video que la acompaña aclara en su comienzo que la canción y las imágenes abarcan el período que va desde el asesinato de George Floyd en Minneapolis, el 25 de mayo de 2020, a las recientes redadas y asesinatos de ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

Podría definirse que la canción expone al oyente a niveles de paranoia similares a los del disco Mezzanine (1998): la “capsula sonora” de Massive Attack interactúa con la teatralidad carnavalesca de Waits. Aparecen algunas notas de piano “quicksilver” que generan aún más ansiedad mientras que la percusión insinúa incesantemente el sonido de “huesos humanos siendo aplastados por una fuerza militar”.

Tom Waits

“Es un honor profesional colaborar con un artista de la magnitud, originalidad e integridad de Tom, pero este track llega en un contexto de caos. En todo el hemisferio occidental, el autoritarismo estatal y la militarización de las fuerzas policiales se fusionan de nuevo con la política neofascista. En el contexto de la emergencia estadounidense, tanto a nivel nacional como internacional, este track contiene impulsos sin mucha sensibilidad y una mente a la deriva”, expresaron los Massive Attack, que se presentaron en la Argentina el año pasado en el marco del Festival Music Wins. Los británicos dejaron en claro que su música no está hecha para tomársela en broma. Ofrecieron un show cargado de mensajes políticos y techno existencialismo que lo ubicó en el top 10 de los más interesante presentados en estas tierras la temporada pasada.

Robert Del Naja de Massive Attack participando de una protesta Mark Kerrison - In Pictures

“Vendieron el sol y nos alquilaron la sombra; pusieron un número en el lugar de tu nombre; las banderas se están deshilachando por el borde del mundo y todos los caballos están volviendo a casa cojos. Es una fiesta de ciegos guiada por el tuerto con el dedo en el gatillo de un sol que se ha muerto”, dice con una voz entre exhausta y resignada sobre un campo que contiene la típica imaginería física de Waits: el cuerpo humano como paisaje dañado. Y dice más adelante: “Vigilancia... Resistencia... El algoritmo te conoce mejor que tu madre; duerme, pequeño soldado, la pantalla te cuida”.