Daniel Barenboim invitó a su colega Zubin Mehta a dirigir la Orquesta del Diván de Oriente y Occidente

Tras estar alejado de los escenarios y contar que sufre Parkinson, Daniel Barenboim dio a conocer que invitó a su colega y gran amigo primave a dirigir la Orquesta del Diván de Oriente y Occidente en su próxima gira de conciertos por China y Europa. La orquesta recibió de brazos abiertos al maestro Mehta y celebró que uno de los directores más distinguidos del ambiente haya aceptado la invitación.

Entusiasmado con el proyecto, Barenboim le dedicó unas sentidas palabras a Mehta antes de sus primeras presentaciones con la orquesta el 25 y 26 de febrero en el emblemático Centro Nacional de Artes Escénicas de Pekín: “Estoy encantado de que Zubin [Mehta] haya aceptado unirse a The Divan en esta gira especial. Es uno de mis amigos más fieles y uno de mis colegas más admirados. Considero que The Divan es mi mayor responsabilidad, por lo que ver a Zubin [Mehta] y The Divan haciendo música juntos es simplemente emocionante para mí”, destacó el director argentino.

Tras unos exitosos días de ensayo en la Barenboim-Said Akademie de Berlín, la Orquesta del Diván de Oriente y Occidente comenzará su gira el 25 de febrero en el Centro Nacional de Artes Escénicas de Pekín Manuel Vaca

Además, el prestigioso director agregó: “Sé que la gira será un gran éxito y un paso más en la demostración al mundo de la fuerza que The Divan se ha convertido en el escenario internacional desde su creación hace más de 25 años”.

Por su parte, Mehta también se refirió a su incorporación: “Los últimos días haciendo música junto con los fantásticos músicos de The Divan han sido simplemente maravillosos y estoy muy emocionado por nuestros conciertos tanto en China como en Europa. E stoy agradecido por la oportunidad de compartir el escenario con esta orquesta especial a la que mi amigo Daniel [Barenboim] ha dado forma tan profundamente durante los últimos 25 años”, añadió.

La reconocida violinista germano-coreana Clara-Jumi Kang, que actuó por primera vez con Barenboim a los 12 años, se une a la gira como solista de un programa que incluye obras de Weber, Sibelius y Tchaikovsky, así como de Beethoven y Schubert.

La Orquesta del Diván de Oriente y Occidente fue una iniciativa fundada por Barenboim en 1999 junto con el intelectual palestino Edward Said con el fin de canalizar en una nueva formación de jóvenes músicos palestinos, árabes e israelíes, su espíritu ecuménico, sus enseñanzas y aspiraciones de paz, crecimiento y concordia a través de la música. “ Como siempre, considero que la orquesta es mi responsabilidad más importante. Para mí es esencial garantizar su estabilidad y desarrollo a largo plazo. Continuaré dirigiéndola siempre que mi salud me lo permita. Al mismo tiempo, asumiré un papel activo para garantizar que tenga la oportunidad de trabajar con otros excelentes directores en el futuro”, había expresado tiempo atrás a través de un comunicado cuando contó que padecía Parkinson.

Zubin Mehta junto a la querida orquesta de su amigo y con la que arrancará una gira por China y Europa en los próximos días Manuel Vaca

“Mi salud se ha deteriorado considerablemente”

En enero de 2023, Barenboim tuvo que dejar su cargo como director musical de la Ópera Estatal de Berlín Unter den Linden. “Por desgracia, mi salud se ha deteriorado considerablemente en el último año. Ya no puedo ofrecer el rendimiento que, con razón, se exige a un director musical”, había declarado entonces a través de un comunicado reproducido por la agencia de noticias DPA.

Un mes más tarde, al igual que lo había hecho en el escrito publicado en octubre de 2022, el músico volvió a contar en una entrevista concedida a la agencia The Associated Press (AP) que le habían diagnosticado “una enfermedad neurológica grave”, aunque prefirió en ese momento no dar mayores detalles.

“Sé que esperan que diga que esta enfermedad ha cambiado mi vida. No. Las cosas que eran muy importantes para mí como músico, todavía son igual de importantes. Las cosas que no eran importantes, siguen sin serlo”, dijo por entonces. A su vez, Barenboim sostuvo que le “entristeció” despedirse de la Staatsoper Unter den Linden, a la que estuvo vinculado durante más de 30 años, aunque aseguró que “era necesario”. “Es un trabajo de tiempo completo y no lo puedo hacer más, no quiero hacerlo más”, había explicado.

LA NACION

Temas Daniel Barenboim