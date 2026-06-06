El comunicado de la familia del Indio Solari sobre el velatorio: “Que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós”

En un sentido comunicado, la familia del Indio Solari confirmó este sábado que el velatorio se realizará este domingo 7 de junio en Parque Dominico, en el partido bonaerense de Avellaneda. Velaron por el respeto del cantante que revolucionó la música popular nacional, sus afectos y sus fanáticos, y expresaron que la despedida pública será a partir de las 11 y “hasta que haga falta”.

El histórico referente del rock argentino falleció el pasado viernes a la madrugada, mientras se encontraba en su casa de Parque Leloir, en Ituizaingó. Se encontraba dentro de su piscina climatizada interior cuando sufrió un accidente cerebro vascular (ACV) hemorrágico. Falleció en el instante. Fue encontrado horas después por su cuidadora, que se acercó al sector de la piscina tras no encontrarlo en el hogar.

La trágica noticia se difundió rápidamente, hasta que la familia confirmó su fallecimiento en las cuentas oficiales del músico, que estaba enfermo de Parkinson y se había retirado de los escenarios en 2017, cuando realizó su último recital presencial en Olavarría.

Los fanáticos se juntaron en distintos puntos de la provincia y la ciudad: algunos fueron a la puerta de su casa en Parque Leloir, donde se unieron para cantar y saltar al ritmo de sus canciones; otros, fueron hasta la Plaza de Mayo, donde se llevó adelante la última “misa ricotera”. Desde ese momento, esperaban por la confirmación de la familia para despedir los restos de la leyenda de la música argentina.

Qué dice el comunicado de la familia del Indio Solari sobre el velatorio

Tras varios idas y vueltas sobre el lugar en donde se realizaría la despedida pública, allegados del cantante confirmaron que se realizaría en Avellaneda. A través de sus cuentas oficiales, sostuvieron que sería el domingo 7 de junio, en el Polideportivo Gatica, sobre avenida Mitre al 5000, en el Parque de los Trabajadores en Villa Dominico. “A partir de las 11 y hasta que haga falta, para que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós”.

El pasado viernes se dieron diversas conversaciones respecto al velatorio de Solari. Inicialmente la familia había informado que sería este sábado y que más adelante brindarían detalles sobre el lugar y la hora. Eso generó un ida y vuelta constante: diputados del kirchnerismo solicitaron que se realizara en el Congreso, algo que fue denegado por el Gobierno por no cumplir las condiciones necesarias de seguridad; luego, se barajaron las posibilidades de hacerlo en el estadio de Racing o en Tecnópolis. Hasta la tarde, se desconocía el destino final de la despedida.

Noticia en desarrollo.