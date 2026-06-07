Los fotos y videos de la despedida al Indio Solari
Una fila de más de quince cuadras y postales de profunda emoción para despedir a la leyenda del rock argentino
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LA NACION
Una multitud se concentró desde las primeras horas de este domingo en las inmediaciones del Polideportivo Gatica, en Avellaneda, para dar el último adiós a Carlos “El Indio” Solari.
Los fanáticos se acercaron hasta Villa Domínico desde diversos puntos del país. Banderas de Salta, Formosa, Rosario, Córdoba y distintas localidades bonaerenses en las inmediaciones al polideportivo Gatica.
La fila de fanáticos se extendía por más de 10 cuadras. Al costado se acumulaban los puestos de comida y bebida con un oferta gastronómica variada: choripanes, facturas y sopa paraguaya. Se desplegó un operativo de seguridad, salud y logística.
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