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Los fotos y videos de la despedida al Indio Solari

Una fila de más de quince cuadras y postales de profunda emoción para despedir a la leyenda del rock argentino

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Fanáticos despiden al Indio Solari en el Parque Domínico de Avellaneda
Fanáticos despiden al Indio Solari en el Parque Domínico de AvellanedaFabián Marelli

Una multitud se concentró desde las primeras horas de este domingo en las inmediaciones del Polideportivo Gatica, en Avellaneda, para dar el último adiós a Carlos “El Indio” Solari.

Los fanáticos se acercaron hasta Villa Domínico desde diversos puntos del país. Banderas de Salta, Formosa, Rosario, Córdoba y distintas localidades bonaerenses en las inmediaciones al polideportivo Gatica.

La fila de fanáticos se extendía por más de 10 cuadras. Al costado se acumulaban los puestos de comida y bebida con un oferta gastronómica variada: choripanes, facturas y sopa paraguaya. Se desplegó un operativo de seguridad, salud y logística.

Venta de remeras, buzos y banderas en la despedida del Indio Solari
Venta de remeras, buzos y banderas en la despedida del Indio SolariFabián Marelli
Operativo en Avellaneda
Operativo en Avellaneda
Dolor de los ricoteros en el Parque Domínico de Avellaneda
Dolor de los ricoteros en el Parque Domínico de AvellanedaFabián Marelli
Sepelio del Indio Solari en Parque Domínico de Avellaneda
Sepelio del Indio Solari en Parque Domínico de AvellanedaFabián Marelli
Despedida al Indio Solari en el Parque Domínico de Avellaneda
Despedida al Indio Solari en el Parque Domínico de AvellanedaFabián Marelli
El ingreso a donde está el féretro del Indio
El ingreso a donde está el féretro del Indio
La fila multitudinaria Parque Domínico de Avellaneda
La fila multitudinaria Parque Domínico de AvellanedaFabián Marelli
Banderas del Indio Solari
Banderas del Indio SolariFabián Marelli
Puestos de comida en la despedida del Indio Solari
Puestos de comida en la despedida del Indio SolariFabián Marelli
Canciones y emoción de los ricoteros
Canciones y emoción de los ricoterosFabián Marelli
Llanto de los fanáticos ricoteros
Llanto de los fanáticos ricoterosFabián Marelli
Despedida al Indio Solari en el Parque Domínico de Avellaneda
Despedida al Indio Solari en el Parque Domínico de AvellanedaFabián Marelli
El lugar en donde reposan los restos del Indio
El lugar en donde reposan los restos del Indio
Despedida al Indio Solari en el Parque Domínico de Avellaneda
Despedida al Indio Solari en el Parque Domínico de AvellanedaFabián Marelli
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