Los fotos y videos de la despedida al Indio Solari

Una multitud se concentró desde las primeras horas de este domingo en las inmediaciones del Polideportivo Gatica, en Avellaneda, para dar el último adiós a Carlos “El Indio” Solari.

Los fanáticos se acercaron hasta Villa Domínico desde diversos puntos del país. Banderas de Salta, Formosa, Rosario, Córdoba y distintas localidades bonaerenses en las inmediaciones al polideportivo Gatica.

La fila de fanáticos se extendía por más de 10 cuadras. Al costado se acumulaban los puestos de comida y bebida con un oferta gastronómica variada: choripanes, facturas y sopa paraguaya. Se desplegó un operativo de seguridad, salud y logística.

Venta de remeras, buzos y banderas en la despedida del Indio Solari Fabián Marelli

Operativo en Avellaneda

Dolor de los ricoteros en el Parque Domínico de Avellaneda Fabián Marelli

Sepelio del Indio Solari en Parque Domínico de Avellaneda Fabián Marelli

Despedida al Indio Solari en el Parque Domínico de Avellaneda Fabián Marelli

El ingreso a donde está el féretro del Indio

La fila multitudinaria Parque Domínico de Avellaneda Fabián Marelli

Banderas del Indio Solari Fabián Marelli

Puestos de comida en la despedida del Indio Solari Fabián Marelli

Canciones y emoción de los ricoteros Fabián Marelli

Llanto de los fanáticos ricoteros Fabián Marelli

Despedida al Indio Solari en el Parque Domínico de Avellaneda Fabián Marelli

El lugar en donde reposan los restos del Indio