David Bowie: Duran Duran, Gary Oldman y un gran concierto para homenajearlo

Concierto homenaje al artista único de mil rostros Crédito: Gil Zetbase

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de enero de 2021 • 17:09

Exintegrantes de su banda, comandados por el pianista Mike Garson, y figuras como Trent Reznor, Billy Corgan, Perry Farrell, Adam Lambert y Duran Duran, entre otras, serán parte del concierto por streaming que se realizará este jueves para celebrar el 74º aniversario del nacimiento de David Bowie y a pocos días de que se cumplan cinco años de su muerte. Just For One Day es el nombre del espectáculo que también reúne al actor Gary Oldman, a la cantante Macy Gray, al vocalista de The Cult Ian Astbury, al corista de The Rolling Stones Bernard Fowler y una superbanda integrada por Corey Taylor, de Slipknot; Taylor Hawkins, de Foo Fighters; y Dave Navarro y Chris Chaney, de Jane´s Addiction.

Hay más nombres. Es que también serán de la partida distintos músicos que integraron la banda acompañante del homenajeado, como el caso de la bajista Gail Ann Dorsey, y el famoso productor Tony Visconti. La participación de los artistas se llevará a cabo desde distintos escenarios. Las entradas pueden adquirirse a través de la página RollingLiveStudios.com y el concierto, que estará disponible desde las 23 en nuestro país, permanecerá en la modalidad on demand durante 24 horas. Lo recaudado será destinado a la fundación Save The Children.

Perry Farrell, uno de los artistas que se suman al concierto de mañana Crédito: Gentileza Lollapalooza

El legendario David Bowie murió a los 69 años. Llevaba 18 meses batallando contra el cáncer. El cantante y compositor, que modeló su carrera en sucesivas reencarnaciones, a través de los personajes de Ziggy Stardust, Aladdin Sane o Thin White Duke, era un intérprete todoterreno y visionario que influyó a varias generaciones de artistas. Pasó su vida experimentando numerosos géneros musicales, con frecuentes incursiones en el mundo del cine, el teatro, la moda y la pintura. A lo largo de su trayectoria vendió más de 140 millones de discos. Lo recaudado con el concierto homenaje de este jueves será destinado a la fundación Save The Children.

Conforme a los criterios de Más información