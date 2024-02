escuchar

Hay creaciones perfectas que, sin embargo, fueron producto de un proceso para nada armonioso. Un claro ejemplo es “Under Pressure”, la joya que surgió de la colaboración entre Queen y David Bowie. Y si bien siempre se supo que la convivencia de almas y egos en el estudio había sido bastante compleja, el guitarrista del icónico grupo, Brian May, reveló este martes qué fue lo que ocurrió, puertas adentro.

“ David era una fuerza creativa increíble. Pero no se pueden tener tantas fuerzas creativas increíbles en la misma habitación. Empezó a ponerse muy difícil. ¡Y alguien tenía que ceder! ”, indicó el músico en una entrevista publicada por Top Guitar. Además, reveló por qué no quedó conforme con el tema, que se convirtió en un éxito tras su lanzamiento, en 1981.

El guitarrista explicó que Bowie eliminó algunas de las partes en las que él participaba del corte final, y eso derivó en la complicada relación que aún hoy mantienen con la canción.

Queen y Bowie crearon “Under Pressure” durante una sesión de estudio nocturna. “Fue después de comer y tomar muchas bebidas”, recordó May, de 76 años. “Una de las primeras versiones sonaba como The Who, y estaba enormemente impulsado por acordes”, indicó. “Yo estaba radiante porque me gustaba The Who. Recuerdo haberle dicho a David: ‘Oh, suena como The Who, ¿no?’ Y él me respondió: ‘Sí, bueno... ¡Pero no va a sonar como The Who cuando lo termine!’. Lo tomé como una especie de broma, pero realmente terminó siendo cierto ”, recordó.

“El proceso fue muy difícil, porque cada uno de nosotros tenía ideas diferentes sobre cómo se debía hacer la mezcla. Esa fue la primera y única vez en la que me retiré, porque sabía que si no lo hacía, iba a haber una pelea”. Y explicó: “ Básicamente eran Freddie y David peleando en el estudio porque no lograban ponerse de acuerdo con la mezcla. Y lo que pasó, finalmente, fue que la mayor parte de esa guitarra pesada se perdió ”.

Para la grabación, May usó una guitarra eléctrica en “el riff principal”, tocando en un “estilo arpegiado” similar al que suele usar en los recitales de Queen. “Pero eso nunca llegó a la mezcla. Lo que usaron fueron los bits acústicos que “se hicieron primero como una especie de demostración”.

“Para ser honesto, nunca me gustó la forma en que se mezcló la canción. Reconozco que funciona. Fue hecho desde otro punto de vista, y está muy bien hecho. Y a la gente le encanta”, reflexionó.

“Under Pressure” se lanzó el 26 de octubre de 1981 como simple adelanto del disco Hot Space. Y más allá de las vicisitudes y contratiempos vividos durante el proceso de grabación, la canción fue instantáneamente aclamada de manera unánime tanto por el público como por la crítica.. No solo se la consideró una de las mejores composiciones de Queen y David Bowie, sino de las más destacadas de todos los tiempos.

El tema alcanzó el primer puesto en el chart de simples del Reino Unido, convirtiéndose en la segunda creación de Queen en ubicarse en esa posición en su país natal (después de “Bohemian Rhapsody”, en 1975) y la tercera de Bowie, tras la reedición de “Space Oddity” en 1975 y “Ashes to Ashes”, en 1980. También apareció en el Top 10 en más de diez países y en enero de 1982 trepó a la posición número 29 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos.

Con el correr del tiempo, se convirtió en un clásico, y en uno de los temas más reversionados. My Chemical Romance y Shawn Mendes fueron algunos de los artistas que intentaron imprimirle su propio estilo. Luego de la muerte de Bowie, en 2016, la canción volvió a ocupar posiciones en las listas de los más escuchados en varios países.

Más allá de las innumerables ocasiones en que este tema sonó en vivo, son muchos los que coinciden en afirmar que la versión más emocionante y sentida de “Under Pressure” fue la que en abril de 1992 interpretaron el propio David Bowie, en compañía de Annie Lennox y los restantes miembros de Queen, durante el concierto homenaje a Freddie Mercury en el estadio de Wembley frente a más de 72 mil almas presentes y millones de espectadores que lo siguieron por televisión en una transmisión que quedó para la historia.

