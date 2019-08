David Byrne reivindica los covers y se sube al oficio de armardor de playlist

David Byrne publicó una selección de covers en formato de playlist Fuente: AFP

Inquieto y actvista cultural todoterreno, David Byrne probó esta semana el oficio de armador de playlist y subió un compilado de covers, acompañado por un texto: "Acá tienen una playlist con covers hechos por artistas inesperados que se corren de su género habitual para tomar una canción ajena y personalizarla. A menudo, la interpretación le da a la canción un nuevo significado... y a veces el cover es la versión que nosotros asociamos con la canción, más allá de que esa canción ha sido grabada y lanzada originalmente por el artista que la escribió".

De allí en más, el viaje propuesto por Byrne comienza con un homenaje a su amigo Rachid Taha, el cantante argelino que falleció el año pasado (una descomunal versión del tema que compuso junto a Brian Eno, "Habina") e incluye covers grabados por Patti Smith (por partida doble, con el stone "Gimme Shelter" y "Everybody Wants To Rule The World", de Tears for Fears), Wings, Caetano Veloso, Nirvana, Cat Power, Bryan Ferry, Willie Nelson, Johnny Cash, Sonic Youth, Lambchop y Seu Jorge, entre otros.

De la banda de Paul McCartney el ex Talking Heads rescata la versión de "Love is Strange", un hit de los años 50 popularizado por el dúo Mickey & Sylvia y que Wings grabó en su debut, y de Caetano incluye su cover de "Get Out Of Town", de Cole Porter. Artistas clásicos tocando himnos. Sin sutilezas y con apenas dos guiños para las nuevas generaciones de escuchas: la versión de "Everybody Knows", de Leonard Cohen, en la voz de Sigrid, la cantante noruega de 22 años que se lució musicalizando con este tema la escena inicial de La liga de la justicia, y el cover de Nine Inch Nails que Miley Cyrus interpretó en la última temporada de Black Mirror, bajo el disfraz de la cantante pop futurista Ashley O.

La playlist no está disponible en todas las plataformas de streaming, pero se puede escuchar aquí.

Tracklist completo de la playlist hecha por David Byrne

"Habina" - Rachid Taha

"Me Siento Feliz" - Los Ecos

"Everybody Knows" - Sigrid

"What The World Needs Now" - Cat Power

"Love is Strange" - Wings

"Get out of Town" - Caetano Veloso

"Gimme Shelter" - Patti Smith

"Everybody Wants To Rule The World" - Patti Smith

"A Hard Rain's A-Gonna Fall" - Bryan Ferry

"On a Roll" - Ashley O

"Africa" - Hackney Colliery Band

"Give Me Your Love (Love Song)" - Lambchop

"What Was It You Wanted" - Willie Nelson

"Knockin' on Heaven's Door" - The Persuasions

"I still Haven't Found What I'm Looking For" - The Persuasions

"Hurt" - Johnny Cash

"Superstar" - Sonic Youth

"Life on Mars?" - Seu Jorge

"The Man Who Sold The World" - Nirvana

"Friday I'm In Love" - Yo La Tengo

"Comfortably Numb" - Scissor Sisters

"Common People" - William Shatner

"Hey Ya" (live) - Obadiah Parker