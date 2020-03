Una banda con sangre rockera y canciones épicas Crédito: Victoria Schwindt

El potente cuarteto se presenta pasado mañana en Niceto Club para mostrar su nuevo disco La ley de gravedad

Cuando Billy Bond los conoció y les dijo: "Ustedes no son Las Bodas Químicas, ¡son las Bodas Asesinas!", evidentemente sabía por qué lo decía. Y es que como los asesinos -y siguiendo la boutade del legendario Bond- Las Bodas Químicas saben echar la bala ahí donde ponen el ojo. Es decir: son precisos, saben lo que quieren. Y no perdonan. Trío de rock -ahora cuarteto con la incorporación del allegado Roco Collado para recursos varios en vivo, pero el alma de trío continúa- con mucho recorrido under del bueno sobre sus espaldas, acaban de sacar su tercer disco, La ley de gravedad, que es la nueva versión "mejorada" de lo que ya eran cuando salió su debut en 2012. O sea: un combo afilado de ritmo y rock con mucha vocación cancionera, buenas letras, alta creatividad para los arreglos y los detalles sonoros. Y, sobre todo, un talento natural para hacer atractivo y actual ese lenguaje tan revisitado de guitarra, bajo y batería.

"Es un formato que me resulta muy familiar porque es con el que empecé a tocar", cuenta José Lavallén, guitarrista y cantante que arrancó con The Keruza, una querible banda under de los noventa, que era un septeto, pero que tuvos su vida inicial como trío. "Cuando ese proyecto terminó, nos juntamos con Nico (Daniluk), el batero, y dijimos: bueno, no vamos a dejar la música. Vamos a armar algo nuevo sí o sí. Y lo que nos surgió fue un poco volver a lo básico, a los más chico. Al inicio. Ahí llamamos a Andrés (Tersoni) para el bajo y quedamos conformados como grupo". Eso fue en 2011. Con la experiencia acumulada, entonces, rápidamente ganaron una identidad y también un público que supo apreciar a tres "veteranos" (en realidad, apenas superaban los treinta, pero el recorrido previo era intenso) que sabía cómo ir hacia donde quería. La primera localía fue en El Zaguán -"antro" clave de esos años"- y el boca en boca y la consistencia para concretar shows sólidos y cada vez mejores, hicieron el resto.

"Ponernos desde un principio esos límites de trío nos potenció", dice José hoy. "Porque nos dio un montón de libertad pero también una exigencia. Más si, como en mi caso, querés ser un violero que también canta", agrega.

En la tradición del rock argentino, por lo tanto, se puede decir que Las Bodas Químicas sigue una línea de rock urbano y alternativo heredado de los noventa. O sea, melodías que saben jugar con la distorsión y los estribillos coreables.

"Creo que con La ley de gravedad llegamos una madurez dulce, menos enroscada. Empezamos a encontrar lugares lindos de donde salen canciones a rolete. Y si bien en este disco hay una apertura hacia lugares nuevos, principalmente reafirmamos y potenciamos lo que venimos haciendo desde antes", sostiene.

Y es cierto: el arranque nervioso y aguerrido con "Plan Maestro" y "Urge" tiene su contraparte con el falso afrobeat con aires rioplatenses y ricos wah-wah de "Ley de gravedad"; y con el contagioso power pop de "Gracias". Mención aparte para el mid-tempo y falsete de "Érase". Y sobre todo para "Revel", el tema que con voz invitada de Richard Coleman construye una épica de gloria, de esas que entusiasman y quedan reverberando en la mente. Temazo. "La primera vez que escuché 'Heroes' fue con Fricción; no con Bowie. Siempre le tuvimos mucho cariño artístico a Richard", especifica José.

En vistas a presentar el disco en mayo, Las Bodas hacen pasado mañana una parada técnica en el ciclo IndieFuertes de Niceto Club, Niceto Vega 5510, junto a Eté & Los Problems (ascendente grupo uruguayo con el liderazgo incendiario de Ernesto Tabárez y canciones con vocación de himno) y la talentosa multi instrumentista Cam Beszkin.

"Si bien hace un tiempo había tal vez un mayor calor de escena, años en los que por ejemplo nos codeamos con Los Espíritus antes de su salto a la masividad, el rock en su estado más genuino o under creo que continúa. Y todavía tiene tela para cortar", señala Lavallén. Es cuestión, entonces, de salirlo a buscar.