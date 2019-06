Crédito: Archivo

25 de junio de 2019

Son poco más de 30 las canciones que han conseguido superar las mil millones de reproducciones en Spotify , pero hasta el día de la fecha, todas tenían en sus letras algo en inglés. Desde ayer, "Despacito" logró romper un nuevo record y ser el primer tema completamente en español en haber superado esa brecha.

La canción de Luis Fonsi y Daddy Yankee se convirtió en la número 34 en conseguir esta enorme cantidad de streams, rompiendo barreras una vez más. En la plataforma musical se pueden encontrar dos versiones del tema, una con la participación de Justin Bieber que contiene fragmentos en inglés y que alcanzó esta cifra hace un tiempo, ubicándose entre las 10 canciones más reproducidas en Spotify, y la original completamente en español, que finalmente logró este record reservado solo para unos pocos.

Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee 04:41

Video

En agosto de 2017, el videoclip de "Despacito" se convertía en el más visto de la historia de YouTube. El sitio anunciaba en ese momento que el tema había alcanzado los 2.993.786.682 vistas, superando el récord previo de "See You Again", el tema de Wiz Khalifa y Charlie Puth para la banda sonora de Rápido y furioso 7. Dos años después, ya cuenta con 6.278.615.622 reproducciones en la plataforma.

Seguramente no pase mucho tiempo hasta que otra canción en español alcance este número de reproducciones. El tema "Mi Gente", de J Balvin y Willy Williams, ya está cerca del millón. Otra muestra de cómo la música latina cada día se posiciona mejor a nivel internacional.