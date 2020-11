Día de la Música: los artistas recomiendan sus discos favoritos

Adriana Varela, Richard Coleman, Sandra Mihanovich y Diego Frenkel: las y los cantantes recomiendan sus discos favoritos en el Día de la Música Fuente: Archivo

Hoy es el Día de la música porque es el día de su patrona, Santa Cecilia. Y una buena manera de celebrarlo es, claro está escuchando música. Por eso recurrimos a los que la hacen, la cantan y la celebran con una inquietud muy simple: ¿podrían recomendarnos uno de sus discos favoritos para escuchar en este día?

Manuel Moretti

"Me acuerdo de una temporada especial que pasé en La Plata. Yo vivía en un monoambiente de 1 y 46 donde laburaba todo el día con mi porta estudio, componiendo y grabando canciones. En esa época iba mucho a una disquería que estaba en 12 y 57. No me acuerdo del nombre, pero sí que mi última incursión por ahí fue a mediados de los 90 para comprar dos discos de Elvis Costello. Y más me acuerdo aun de una disquería bastante famosa en La Plata, una que está frente a la estación de trenes, en 1 y 44, porque ahí encontré Blonde on Blonde y Blood on the Tracks, dos discos de Bob Dylan que yo andaba buscando especialmente en esos años. Son dos discos increíbles, pero voy a recomendar Blonde on Blonde, por ser un disco tan abierto en cuanto a temática y arreglos musicales, tan cuidado a nivel audio y tan inspirado. Pienso en el groove de 'Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again', en 'I Want You', que fue la base para 'Te quiero', un tema muy lindo de Andrés Calamaro, en la melodía increíble de 'Visions of Johanna'. Es un discazo que me colocó en ruta de volver a componer con una guitarra, mano a mano. Ese disco fue un gran aprendizaje para mí. Las disquerías siempre nos dieron esa posibilidad: caías un día con apenas una ocurrencia y te ibas con algo así entre manos".

David Lebón sorprende con su recomendación 01:01

Video

Iván Noble

"Con toda la dificultad que implica recomendar un disco, voy a recomendar uno que fue la puerta de entrada de mi amor por el tango y es un disco en vivo e histórico, grabado por Astor Piazzolla en el Teatro Regina en 1982. Piazzolla invitó a cantar en ese concierto al Polaco Goyeneche. Hicieron cuatro o cinco tangos, y sin dudas fue un momento fundamental de la cultura popular argentina de los últimos cuarenta años. Al tango hay que volver siempre... Y si tenés menos de 30, no te preocupes si todavía no llegaste. Como dijo Troilo, el tango te espera".

Paula Maffia

"Obviamente, no pretendo encerrar todos los misterios, los secretos, las delicias y la complejidad de la música en un solo disco. Pero uno que a mí me atravesó por su concepto de obra total, que es algo bastante distinto a lo que se busca ahora mismo en la música, que es ir al single, al tema suelto, es Mezzanine, de Massive Attack. Lo escuchás de principio a fin sin poder despegarte. Tanto las letras como las texturas sonoras, la estética como la narrativa, todo lo que propone ese disco es sublime, muy transgresor para su época, muy profundo y muy actual. Es un disco que ya tiene más de veinte años y sigue siendo muy actual, es una pieza artística impresionante y fueron apareciendo videoclips a la altura de ese altísimo nivel".

Paula Maffia recomienda Mezzanine, de Massive Attack Fuente: Archivo - Crédito: Sebastian Freire

Antonio Birabent

"Recomendar un solo disco es como recomendar una sola persona, es muy injusto. Pero bueno, la vida está llena de injusticias, así que voy a elegir uno. Agarré el mueble donde tengo los discos y el primero que apareció es Felt Mountain, de Goldfrapp. Me llegó de parte de un amigo cordobés y tiene unos climas increíbles, entre soledad, montaña, fantasía... Un gran disco para escuchar en un auto o en la oscuridad".

Diego Frenkel

"Elegir un solo disco para recomendar es una arbitrariedad absoluta y del momento, teniendo en cuenta que uno lleva escuchados en su vida miles de discos, pero ya que tengo que recomendarles uno me inclino por El jardín de los presentes, de Invisible, porque está editado en vinilo, es un disco histórico del rock argentino y no lo había votado nunca antes en ningún tipo de elección. Es la obra que consuma toda la expresión de ese grupo. Soy fan de todos los discos de Invisible, pero fundamentalmente las canciones de ese disco, el tratamiento de cada una, el audio que tienen y la introducción de Tommy Gubistch y Rodolfo Mederos para darle un toque jazzístico y tanguero en las dosis justas que lo hacen único, increíble. Tiene temazos como 'El anillo del Capitán Beto', 'Doscientos años', 'Las golondrinas de Plaza de Mayo' y 'Qué ves el cielo', una de las canciones más simples y hermosas de Luis Alberto Spinetta. Creo que es un disco que cierra toda una época, incluso socialmente hablando, porque apareció al borde de la última dictadura militar en la Argentina, que modificó todos los hábitos culturales y nuestro universo musical. Es un gran disco de rock argentino con músicos súper maduros, un Spinetta con una cabeza increíble y una sensibilidad alucinante y con un sonido que vale la pena disfrutar en vinilo o CD".

Mario Barassi, de Súper Ratones y un clásico de The Beatles 01:02

Video

Lito Vitale

"¡En el Día de la música recomendaría un variadito! Arrancaría, al comenzar el día, con Artaud, del genial Luis Alberto Spinetta; a media tarde Trino, de Aca Seca Trío. La hora mágica la acompañaría con The Köln Concert, de Keith Jarrett y para después de cenar Dark Side of the Moon, de Pink Floyd. Artaud es el disco más lírico del Flaco, una obra de arte de comienzo a fin. Fui con mi familia a la presentación en un hermoso domingo de 1973, a las 11 de la mañana al teatro Astral. Imborrable. Trino es el disco más hermoso de genial trío, Aca Seca una alegría que en estos años se editen este tipo de maravillas. Hay veces que algo elevado y sublime puede ser un éxito. The Köln Concert es sin duda una de esas excepciones, como también lo son Serrat en sus geniales 70, The Beatles o Fito con El amor después del amor. El concierto de Spinetta que mencioné antes comenzó con El lado oscuro de la luna sonando en el equipo del show. Luis entró con unos guantes verdes, hizo un chiste y se refirió a lo genial que era ese disco, recién salido a la venta, que también entra en las excepciones de algo genial y muy popular".

Sandra Mihanovich

"En el Día de la música creo que cualquier género se puede elegir. Es más, es sano escuchar música todos los días un ratito, nos hace bien, es como una terapia. Si tengo que elegir un disco pienso en Tiempos, de Rubén Blades. Es de esos discos que tienen tanta magia, tanta poesía y tanta belleza, que se ajusta a los distintos tiempos que nos tocan vivir. Es uno de mis favoritos de toda la vida, me gustan sus canciones, los arreglos. Admiro muchísimo a Rubén Blades, me parece que es un señor de una inteligencia y un arte mayor".

Sandra Mihanovich recomienda Tiempos, de Rubén Blades Fuente: Archivo - Crédito: Fabián Marelli

Adriana Varela

"Ya había descubierto a Roberto Goyeneche en la película Sur cuando llegó a mis manos un casete de la actuación de (Astor) Piazzolla y el Polaco (Goyeneche) en un teatro de Buenos Aires. Me impresionó cómo cantaba 'Balada para un loco', me emocioné mucho. Recuerdo que Astor dijo que había cumplido el sueño de su vida al cantar con el Polaco. Con los años, al Polaco le pidieron, en Michelangelo, que cerrase su presentación con ese tema. El aceptó, pero dijo: 'Solo no, lo hago si es con Adriana'. Sin saberlo nosotros, Litto (Nebbia) grabó 'Balada para un loco' en esas actuaciones en vivo. Por eso este disco tiene una connotación especial para mí, fue muy fuerte todo lo que sucedió.

Richard Coleman

"Les voy a recomendar un disco que para mí es uno de los mejores del año. Se llama Kiwanuka, de Michael Kiwanuka. Ganó el premio Mercury este año, está increíble el álbum de punta a punta, se los recomiendo firmemente. Y si no, si vamos por un clásico, con ustedes Tommy, de The Who, un clásico para todos. Apoyen a las disquerías, es lo mejor que pueden hacer. El mejor regalo es un disco".

Adriana Varela recomienda escuchar al Polaco Goyeneche Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Ale Sergi

"Soy muy fanático de comprar música. Yo colecciono, estoy en el estudio y acá tengo algunos. Este disco lo conseguí a muy buen precio, yo no sé si lo compré en Abraxas o en alguna disquería de acá: DEVO, Freedom of Choice, un discazo. Lo compré usado, pero en excelente estado, así que hay que revolver, hay que buscar. Esta es mi recomendación para cuando vayan a una disquería".

Barbi Recanati

"El disco que recomiendo es de 2018. No es nuevo, pero creo que no tuvo la promoción merecida, así que todavía es bastante nuevo. Se llama Susi, es de la banda Susi Pireli, que es el dúo que tiene Paula Trama, la cantante de Los Besos, con Inés Copertino, tecladista de Amor Elefante. Es muy, muy lindo lo que hacen. Hay algunas canciones que son de Los Besos, otras que son de ellas, pero es un disco muy hermoso. Son diez canciones que no tienen desperdicio. También recomiendo un disco más clásico que no es tan predecible. Yo soy fan de Patti Smith y Horses es su mejor disco, y también tiene otros como Radio Ethiopia o Easter, que son clásicos, que tienen sus hits más grandes. Pero mi disco favorito de Patti Smith es un disco que salió en el año 2000, y creo que es además el primer disco que se editó en la Argentina. Es un disco muy fácil de conseguir, porque era el disco que estaba en todas las disquerías, y era el único que se conseguía editado acá, y se llama Gung Ho. Tiene un tema, 'Glitter in Their Eyes', que es el hit del disco, una canción que sonaba en MTV y estuvo nominada a los Grammy. Fue un disco de Patti Smith post 60 años, cuando volvió a fines de la década del 90. No tiene tanto que ver con la Patti de los setenta, más conocida, y fue muy bien recibido. Es mi disco favorito de ella, está buenísimo".

Producción y textos: Cecilia Martínez, Alejandro Lingenti, Joaquín Vismara y Diego Mancusi

