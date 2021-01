Día de la Persona Música: De Jairo a Trueno, 130 artistas lo festejan con canciones

Argentina celebra hoy el Día Nacional de la Persona Música. Desde 2014, cada 23 de enero y coincidiendo con el aniversario del nacimiento de Luis Alberto Spinetta, el Instituto Nacional de la Música y organismos de todo el país festejan, debaten y reflexionan con alcance federal acerca de la actividad.

En esta séptima edición del festejo, más de 130 músicos, con referentes como León Gieco, Pedro Aznar o Sandra Mihanovich y destacadas figuras emergentes, se unieron desde todo el territorio nacional en la reversión de once canciones emblemáticas a las que regalaron su impronta con nuevos arreglos y variados instrumentos.

El repertorio se presentará esta tarde en el especial televisivo Marcando el compás, que se podrá ver por la TV Pública a las 19. Entre las versiones grabadas, Lisandro Aristimuño cantará "Tu nombre y el mío" junto a Liliana Herrero, Liliana Vitale y Noelia Recalde; "Esa musiquita" será entonada por su autora, Teresa Parodi, en compañía de Luciana Jury, Nahuel Pennisi y Mariana Carrizo; y se unirán a León Gieco en "El desembarco" Jairo, Silvina Moreno y Sandra Corizzo.

El programa Marcando el compás se emitirá esta tarde a las 19 horas por la TV Pública

"Grito Santiagueño" correrá a cargo de Peteco Carabajal, con Luis Salinas en la guitarra y -entre otros- Lorena Moyano en la quena; y "El Twist del Mono Liso", de María Elena Walsh, tomará nueva vida en las voces de Paula Maffía, Lucy Patané, Sandra Mihanovich, Paola Bernal, Javier Montalto y Manuel Wirtz. Juan Carlos Baglietto y Julia Zenko se volcarán en "Renacere, preludio para el año 3001" (Piazzolla - Ferrer) y el joven rapero y freestyler Trueno sorprenderá con una reversión con arreglos de cuerdas de su tema "Azul y oro", dedicado a La Boca, en dupla con Víctor Heredia.

Sobre los derechos intelectuales de los autores

El rapero Trueno y Víctor Heredia pusieron voz al tema "Azul y oro", de autoría del joven músico

El programa de actividades para hoy incluye una charla sobre los derechos intelectuales de la música, de autoría, composición, interpretación y producción fonográfica, a cargo de Esteban Agatiello, presidente de la Federación Argentina de Músicos Independientes. La iniciativa brindará información clave para que los creadores puedan registrar, proteger y cobrar por sus obras. La charla se podrá ver de forma gratuita vía straeming a través de las plataformas www.inamu.musica.ar y www.formar.cultura.gob.ar.

"Todo músico independiente que saca discos puede cobrar: como autor, como compositor, como intérprete o como productor fonográfico", recalca el director del Instituto Nacional de la Música (INAMU), Diego Boris.

Sobre la relevancia de dedicar un día a los asuntos relativos a la actividad "de miles de personas que se dedican a hacer música en el país: ya sea componer, ejecutar instrumentos o producir", Boris recalca su fin destinado a "reflexionar sobre las condiciones en las cuales se desarrolla este arte, el acceso a fomentos, la ayuda en la producción de materiales o la posibilidad de tocar en vivo".

Desde que se aprobó la Ley N°27.106 en 2014, que regula el Día de la Persona Música, todos los años se realizan acciones para poner en valor la actividad en la Argentina. En algunos casos, se eligieron temáticas como el qué representa la música para la sociedad o las condiciones en que ésta se desarrolla en lo laboral. Este año, centran los festejos la charla sobre los derechos intelectuales y el programa Marcando el compás, coordinado por el INAMU con idea y producción artística de Lito Vitale y con producción ejecutiva de Fernando Pini, de Ave Fenix Música.

Leo García: "Una carrera musical requiere sacrificio y perseverancia"

Leo García Crédito: Instagram

Algunos de los 132 músicos que participaron en la grabación de los temas del especial -un 70 por ciento de ellos grabó desde el Interior del país-, compartieron con LA NACION sus opiniones respecto a la idoneidad de contar con un Día Nacional dedicado a la actividad.

Leo García puso su voz en la reversión de "Viento, dile a la lluvia", de Litto Nebbia, junto a Hilda Lizarazu y Celsa Mel Gowland. A su entender, este festejo es "sumamente importante". Y explica: "Contar con un día así genera conciencia acerca de qué somos los músicos, de la utilidad de la música en sí más allá de la existencia de cada músico actual y de los que ya no están y que dejaron grabaciones y partituras".

García profundiza en relación al sentido que la música da a la experiencia vital: "Si no existiera la música, probablemente no existiría la verdadera felicidad, y creo que es muy importante reivindicar en un día como hoy su utilidad en la vida como alimento, como vitamina. A veces, sin música no se puede hacer ejercicio, no se puede celebrar, sonreír, bailar. Hay gente que se duerme con una canción de cuna o que encuentra el estímulo a través de la música. En todas sus formas, es muy importante. La música es cultura y es importante que podamos tener instalado que una persona que es música, tiene una profesión sumamente necesaria y que no por ser del mundo del entretenimiento debe ser menospreciada o ser vista como alguien que solo se quiere divertir".

El programa Marcando el compás se emitirá esta tarde a las 19 horas por la TV Pública

El cantante de "Morrissey" también habla de los desafíos que afrontan los creadores. "Hacer una carrera musical consta de muchísimo trabajo, obsesión y sacrificio diario para poder ocupar un lugar y estar ante la adversidad de ciertas normas. Hay que tener mucha perseverancia y el Día del Músico hace honor a todo esto que no es un solo día, es toda la vida para el músico: pensar en cómo hacer una nueva canción, en cómo mejorar las performances, en comunicar mejor y en cómo hacer que la música sea fuente de trabajo". Leo García agradece asimismo el esfuerzo de quienes hacen posible que la música se difunda, "sin discriminar y sin poner atención solamente a eso que está tan de moda de que a quién se sigue más (en el mundo virtual), sino a la música en todas sus formas, como fuente de trabajo digna".

Manu Sija: "Este día acerca la música de los creadores de las provincias al público del país"

Manu Sija Crédito: Instagram @manusija

El instrumentista y compositor tucumano Manu Sija participó con su voz, violín y bandoneón en la grabación de la versión de "Tu amor", que sonará también en las voces de Pedro Aznar, su coautor junto a Charly García, y de Lidia Borda.

Sija coincide en la importancia de celebrar una fecha dedicada a los músicos argentinos, "básicamente porque este día representa también la creación de la Ley de Música y del Instituto Nacional de Música Argentino". "Es representativamente muy importante y ayuda a que los creadores de las provincias nos acerquemos un poquito más al público de todo el país, y a que la música y el arte sean un poco más federales en la Argentina", señala.

El artista añade que la idea de crear fomento a partir del INAMU ha ayudado al sector y valora positivamente la unión de músicos que se dará este sábado. "Es una experiencia hermosa de compartir que acerca a emergentes y referentes", asegura.

Noelia Recalde: "Destaco el espíritu de unión y de sanación de la música"

Noelia Recalde Crédito: Instagram @noelia__recalde

Noelia Recalde forma parte de la reversión del tema "Tu nombre y el mío", de Lisandro Aristimuño. En su caso, considera que "el día de la música es como el día de la vida" e incide en la relevancia de "reconocer y agradecer el espíritu de unión, de creación, sanación y transmisión como canal permanente de todos los estados anímicos de cada ser humano que es la música: inabarcable, inmensa, intangible, mágica y valiosa para todos".

Sobre el día de hoy, considera que es "un gran reconocimiento a nuestra música, que ha aportado tanto a la cultura argentina, que la fortalece y la enaltece". Y agrega: "Muchas veces, el trabajo de la comunidad musical se vuelve invisible o toma un valor efímero y creo que es hermoso honrar con más conciencia y alegría lo que nace de nosotros un día al año".

Sandra Corizzo: "Las personas músicas son vehículo, magos que abren puertas"

Sandra Corizzo Crédito: Instagram @sandra.corizzo

La compositora Sandra Corizzo será una de las voces de la nueva versión de "El desembarco", tema de León Gieco que grabó junto a su autor, Jairo y Silvina Moreno. A su entender, lo valioso de contar con una fecha de este tipo reside en la posibilidad de dar visibilidad al trabajo de los artistas.

"Permite reforzar la idea de que las personas que se permiten ser vehículo de la expresión musical se conviertan un poco en magos que abren puertas y que son como una especie de llavecita emocional y del disfrute común, compartido con la sociedad en su conjunto", asume. Y añade: "A veces, incluso son quienes habilitan a cada individuo a hacer su propia vivencia, a poner el cuerpo, a dejarse llevar por esa comunión del encuentro musical en tribu. Doy gracias por la música en mi vida y por todos los seres que me acompañaron en ese tránsito desde siempre, como es el caso, obviamente del mismísimo Luis Alberto Spinetta".

El recuerdo de Luis Alberto Spinetta

En 2014, el Congreso de la Nación instituyó, por medio de la Ley 27.106, al 23 de enero como Día Nacional del Músico en conmemoración al nacimiento de Luis Alberto Spinetta. "El poeta y cantautor argentino es inspiración cotidiana para las generaciones de artistas emergentes y, en ese contexto, celebramos que la música se enseña en las escuelas teniendo en cuenta el lenguaje propio de su arte, descubriendo las posibilidades expresivas, su relación con la danza, la participación en proyectos creativos individuales y colectivos, y la relación con la construcción de identidad y cultura", argumentó la propuesta.

La dedicación de esta fecha en el calendario a Spinetta generó en su momento ciertas controversias por considerar algunos artistas que otros músicos y músicas podrían haber sido asimismo homenajeados dentro de la propuesta. "Pudieran haber sido muchísimas compañeras y compañeros de la actividad, pero en algún sentido Luis, para las personas que impulsamos la Ley de la Música también, consideramos que había fallecido hacía muy poco y que condensaba todas las cualidades que puede tener una persona música, por lo interpretativo, por lo compositivo y por su grado de humanidad. Teniendo que recalcar de nuevo que podrían haber sido muchísimos compañeros y compañeras", explica Diego Boris.

