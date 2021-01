Diez años sin María Elena Walsh: los músicos eligen sus obras inolvidables

Homenaje dedicado a María Elena Walsh en el Teatro Colón dos años atrás Fuente: Archivo - Crédito: Santiago Cichero/AFV

A los caminantes y a la justicia, a la paciencia y a tomar el té, a los gatos y sirenas, a Manuelita, la mona Jacinta, a bañar la luna y al Reino del revés, al estornudo y ¡hasta a la vacuna! María Elena Walsh elevó a canciones la experiencia vital y desplegó un mensaje profundo en composiciones tan mágicas como ancladas en un mundo que imaginó más libre y comprometido.

En el décimo aniversario de la muerte de la escritora, compositora y poeta argentina, varios artistas comparten con LA NACION menciones a su legado y escogen aquellas creaciones de la autora que ocupan un lugar destacado en su educación sentimental.

En sus melodías, el mundo vibra en un estallido de color, como el naranja del fruto que se pasea de la sala al comedor o el celeste de una y otra flor del jacarandá. "No hay vez que no pase por un jacarandá que no piense en la canción", comenta la también compositora Andrea Álvarez.

Mientras el mundo sueña, como en Gulubú, con curarse "con la vacú, con la vacuna, luna, luna...", su repertorio sigue ejerciendo de bálsamo compartido entre niños y adultos que abrazaron su cancionero generación tras generación.

Palito Ortega y "Canción del jacarandá": "Se cantaba en los colegios"

No resulta tarea sencilla escoger un solo tema de la autora para recordarla. Sin embargo, puestos a elegir, Palito Ortega menciona "Canción del Jacarandá", que compusieron juntos. "Se cantaba en todos los colegios y quedé muy sorprendido por la popularidad que logró. Nos escribían de todos lados, tanto a María Elena como a mí, para contarnos cómo gustaba esa canción a grandes y a chicos. Fue un himno. Por otro lado, en el homenaje que me hizo la gente de Capif en 2018, se estrenó el tema inédito "Cuidado con las alturas" -con letra de Walsh y música de Ortega- cantado por Elena Roger", cuenta el célebre cantautor.

En palabras de Ortega, Walsh fue "una mujer extraordinaria, creativa, talentosa, solidaria y muy generosa". Y cuenta: "Nos hicimos grandes amigos. La amistad nació cuando yo estaba peleando la gobernación de Tucumán con Bussi y María Elena se solidarizó conmigo y me vino a ver a Tucumán. Una vez que fui gobernador, la llevé a actuar un par de veces con su espectáculo para chicos. Seguimos viéndonos en Buenos Aires y nuestra amistad fue muy fructífera, ya que nos sentábamos a componer, letras de ella y músicas mías".

María Elena Walsh junto a alumnos de la escuela de la localidad de Florencio Varela que lleva su nombre

Lito Vitale elige "Marcha de Osías": "Su repertorio es inoxidable"

Lito Vitale, que se emociona con "Marcha de Osías", trabajó a su lado y tuvo la "fortuna" de contar con la colaboración de la autora en su álbum Viento Sur. Sobre su figura, el músico menciona: "María Elena Walsh es un prócer nacional. Compuso un repertorio absolutamente inoxidable. Celebro todo el arte que nos dejó, que considero cada vez más vivo y potenciado por cómo es el mundo, por cómo ella lo visualizó y por cómo supo introducir esos pequeños guiños y bajadas de línea profundísimas en todas sus canciones".

Vitale alaba su repertorio infantil "sin excepciones", así como las composiciones posteriores. "Barco quieto", "Como la cigarra" o "Serenata para la tierra de uno". Un montón de músicas que tuve la suerte de tocar, producir y acompañar. Soy, además, un afortunado porque a comienzos de los 90 sacamos un disco con mi cuarteto y tuve la osadía de pedirle un texto para la obra, que ella bautizó como Viento Sur -ése fue luego el nombre del disco-, y que inmortalizó en ese CD, que después interpretó Mercedes Sosa. Haber compartido con María Elena una composición fue un mojón en mi historia, algo muy soñado por mí".

Julia Zenko, "La pájara pinta" y un mensaje "profundo" de libertad

"¿Quién no ha cantado alguna vez Manuelita? Cuando fuimos niños, niñas; cuando se la cantamos a nuestros hijos, hijas; a nuestros nietos, nietas. ¿Quién no se ha emocionado con esa hermosa canción tan profunda y sentida que es "Como la cigarra"? Y así podría nombrar un montón de canciones que escuchamos desde la infancia, en la adolescencia y en la madurez", reflexiona Julia Zenko.

Autora del álbum Julia Zenko canta a María Elena Walsh, la artista agradece el legado heredado de la escritora y poeta. "Lo seguiremos escuchando y seguiremos emocionándonos con sus canciones a lo largo de toda nuestra vida, transmitiendo de boca en boca todas esas historias maravillosas que escribió esta talentosa mujer". Para la ocasión, Zenko elige "La pájara pinta", tema "con un mensaje muy profundo que habla de la libertad".

Marilina Ross rescata "Como la cigarra" como antídoto para los tiempos presentes

Marilina Ross cree que la música de la autora puede servir de antídoto para sobrellevar los difíciles tiempos presentes. "Después del año que nuestra humanidad acaba de pasar, agradezco a María Elena estos versos: 'Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás, desesperando... A la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará, ¡para ir cantando!'", menciona actriz y cantante, recitando un fragmento de "Como la cigarra". Y agrega: "Siempre nos ayudó a ir viviendo, desde la niñez acompañó nuestro crecimiento con su poesía y su música. ¡Gracias por tu luz!".

La compositora y percusionista Andrea Álvarez, quien creció con la música de María Elena Walsh, en una muestra homenaje a la escritora y poeta argentina

Andrea Álvarez y "Los ejecutivos": "La sartén por el mango... y el mango también"

La compositora y percusionista Andrea Álvarez cuenta que de chica era fan de Doña Disparate y Bambuco, así como de su disco para adultos. Leía sus cuentos y tenía sus vinilos, que aún conserva. "Me encantaban las orquestaciones, las letras", comparte. Tras ello, quien fue integrante de Rouge recuerda que su mamá, maestra, les hacía cantar las canciones de la autora en la escuela. "La he admirado mucho y fui su fan cuando tenía ese programa feminista en tiempos impensados en la televisión abierta. Para mí, ha sido una revolucionaria en todo sentido, incluso en conceptos que no estaban de moda, como puede ser ahora, en cosas profundas. Ha sido alguien fundamental en la cultura argentina y en la historia del feminismo".

Andrea plantó hace muy poco un jacarandá y eligió esa especie por la canción. A la hora de escoger un tema, apunta: "Pienso en dos que tienen mucho que ver con las cosas que pasan hoy: 'El Reino del revés', por razones obvias y 'Los ejecutivos', con eso de la sartén por el mango y el mango también". Ella predecía el futuro".

María Elena Walsh y Leda Valladares en su gira por París, en 1954 Crédito: Anatole Saderman

Kevin Johansen y "El Reino del revés": "Más vigente que nunca"

Para Kevin Johansen, Walsh fue una artista "que pintó su tiempo y lo trascendió". Para colmo, recalca el músico, "su hermosa voz, inconfundible, que narró buena parte de su obra cancionística, cada día canta mejor, como Gardel. Hay que estudiarla y disfrutarla siempre, porque su trabajo nunca envejece", opina. Johansen elige "El Reino Del Reves" y comenta: "Está más vigente que nunca, por el mundo que nos toca".

Magdalena Fleitas y "La pájara pinta", un manifiesto "ecologista"

La educadora y artista de música infantil Magdalena Fleitas enumera las virtudes de quien fue una fuente permanente de inspiración en su formación. "Fue una maravillosa mujer que inspiró a las generaciones siguientes. Nos llenó de poesías y canciones con sentido y profundidad. Compuso temas inspirados en todos los ritmos folklóricos argentinos y de Latinoamérica. Viajó por todo el mundo, fue investigadora y todo lo transformó en obra. En mi camino de artista para niños y la comunidad me inspiro permanentemente en las fuentes que ella nos legó", señala.

De chica, Magdalena cantaba "La pájara pinta", canción a modo de "manifiesto ecológico" con la que tomó conciencia "por primera vez" de la importancia de la protección de la vida. "Sus canciones proponen juegos con una profunda poesía, fruto del camino de ella como artista y de lo que estudió: poesía inglesa, a los poetas antiguos, a los del Norte de la Argentina. Todo eso lo volcó en su obra y lo transformó en juego".

Paula Maffia y "Canción de bañar la luna": "Es un talismán"

La cantante y compositora Paula Maffia relata cómo la "Canción de bañar la luna" la acompañó en el tiempo. "Fue y sigue siendo un talismán, una guía de la que sigo aprendiendo. Me acuerdo en un acto del jardín de escuchar la canción y quedar impactada por el relato que propone, musical y lírico. Entendí el viaje que significa una canción y todo lo que explica sin palabras. Esa canción me enseñó que hay una unidad a través de la escala pentatónica entre un mundo antiguo y uno moderno, y entre lo que llamamos Oriente y Occidente, y me enseñó que esa lunita, que es un astro y una deidad, hacía cosas lúdicas, como yo: saltar en un charquito, robar una flor", señala la artista.

Maffia destaca lo "prolífico" de su obra y resalta: "Fue una mujer con un pensamiento expandido e intransigente, que tomó posturas que le deben haber costado muchísima antipatía. Tuvo mucho coraje y, por sobre todo, en su afán por hacer música para niños, siempre le voy a agradecer que nunca trató a la infancia como una especie de versión inacabada del adulto. Entendió que los niños tenemos una mirada del mundo muy grande y complementaria a la de los adultos, y ese poder me parece muy diferente a lo que han propuesto un montón de autores y autoras a lo largo de la historia".

