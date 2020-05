Con su nuevo disco, Future Nostalgia, Dua Lipa se ubica en el podio del pop mundial Fuente: AFP

Silvina Marino Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de mayo de 2020 • 00:06

La palabra "dua" significa amor en albanés, esa lengua que hablan casi seis millones de personas en zonas como Macedonia del Norte, Albania y Kosovo. Y, por supuesto, no es ninguna casualidad que la portadora de ese nombre (que ahora es popular en los países más occidentales de Europa o de América) sea la cantante y estrella pop Dua Lupa .

Su historia marca una doble ascendencia y cultura. La música de 24 años nació en Londres, hija de refugiados albano-kosovares que luego volvieron a Pristina cuando la pequeña Dua tenía 11 años. A los quince, ya adolescente, ella emprendía la vuelta a su ciudad natal pero sola, con la excusa de estudiar en alguna institución prestigiosa de Gran Bretaña, pero con el único deseo de convertirse en una artista famosa. Todavía entonces Dua Lipa se debatía entre renegar de su nombre de pila ("¿Por qué no me puedo llamar Jessica, Emily o Sarah?") o valorar su origen exóticamente mixto y lo que su nombre significa, cosa que terminó haciendo.

Se sabe que tiene dos discos de estudio: Dua Lipa (2017) y el reciente Future Nostalgia (2020). En cifras, su debut llegó a vender 4 millones de unidades, y los singles llegaron a 40 millones de ventas. Por otro lado, en 2017 fue la artista femenina más escuchada en streaming del mundo y el video de su tema "New Rules", además de funcionar como trampolín al estrellato, la convirtió en la artista más joven en pasar las mil millones de visitas en YouTube (hoy ya superó los 2 mil millones).

Con solo dos discos, Dua Lipa impone condiciones en el pop global Crédito: Warner Music

La figura de Lipa es interesante desde, al menos, dos puntos de vista: su ideología y su música. Y ambos aspectos se destacan en su nuevo trabajo. Porque, por un lado aborda temáticas sexuales con una mirada feminista y política sin tapujos. Consecuente con lo que viene diciendo públicamente, como cuando en Alabama se prohibió el arborto y ella publicó en redes: "Fuck el patriarcado. Estoy harta de la m... de El cuento de la Criada ". Así de directa la referencia al libro de Margaret Atwood convertido en una popular serie. Así de directa, ella.

Y así de directos algunos de sus antecedentes musicales. Como los que confluyen en lo nuevo, que van de Prince a Gloria Gaynor o de INXS a Lily Allen, al son de sintetizadores y una impronta disco. Dua suele mencionar a Outkast y a No Doubt, también, como las influencias de Future Nostalgia , porque fueron los faros a los que miró cuando empezó a gestar el proyecto que, por cierto, cosechó críticas unánimemente favorables.

-Antes de editar tu segundo disco sabías que iba a ser "un álbum realmente divertido y que provocara bailar". ¿Por qué te propusiste esto?

-El momento en que me sentí lista fue cuando tuve esta sensación, cuando me pude sacar de encima la presión de hacer un segundo disco. Tenía muy presente la presión que sentí al editar el primero, así que me traté de desprender de eso. Quería algo que me divirtiera y me hiciera sentir orgullosa.

-Se te suele definir como una artista que no tiene miedo de decir lo que piensa. ¿Esto te jugó en contra alguna vez?

-Siempre trato de hablar sobre temas que me apasionan. Y lo que hago es usar mis plataformas para dar voz a la gente y a los temas en los que me involucro. Realmente creo en esto. Puede ser que lo que diga traiga distintas consecuencias porque no todo el mundo está de acuerdo conmigo. No todos coinciden con tu opinión. Pero nunca tuve miedo de decir lo que pienso.

-Tus letras hablan de sexo y empoderamiento de las mujeres. ¿De qué manera estos tópicos atraviesan también tu vida y qué cambió desde tu debut?

-Siempre hablo de temas que conozco, ésas son las cosas que me inspiran. Y en eso se basan mis influencias. Mi primer disco se dio en una etapa iniciática, en la que estaba tratando de armar las piezas del álbum. Y en ese momento me fue más fácil expresar las cosas que me hacían sentir mal. Esa tristeza de alguna manera funcionó. Fue entonces cuando empecé a encontrar mi lenguaje lírico. Y después pude hallar la manera de manifestar felicidad, de hablar de cuestiones maravillosas y cool, y estoy cantando sobre el lado positivo de las cosas también.

Dua Lipa Fuente: AFP - Crédito: Warner Music

-¿Qué rol cumplen la ironía y la parodia en tus composiciones como aparecen en partes de "Break my Heart" o en "Good in Bed"? Dijiste que el pop debe ser divertido porque no podés deprimirte por cualquier pequeñez.

-La ironía es una manera sencilla de dar tu punto de vista y hacer que la gente entienda lo que estás diciendo. Me interesa que al público le llegué mi visión y, sobre todo, que sepan por qué digo las cosas que digo. Y se facilita expresarlo de una manera divertida.

-La canción "Future Nostalgia" se refiere directamente al poderío femenino. ¿Te sentís una "mujer alpha", como dice el tema?

-Cuando empecé a hacer música no quería entrar en estereotipos pero sí hablar sobre mis experiencias. Traté de pensar cómo me quería sentir y cómo hacer que las letras me hicieran sentir empoderada. Y "Future Nostalgia" habla de esto. Es interesante porque de eso se trata también, de sentirte más segura.

-El primer tema de esta nueva producción que se editó fue "Don't Start Now" y lo hiciste, según tus declaraciones, "para empezar un nuevo capítulo en tu vida". ¿De qué forma?

-Quería lanzar una canción que se diferenciara de lo que había hecho antes pero que, al mismo tiempo, diera una continuidad a la vibra del primer disco. Esta me resultaba la manera más fácil de enganchar a la gente y acercarla a lo que iba a ser el nuevo disco.

-¿Es verdad que "Levitating" surgió de una sesión de grabación en la que comieron muchas donuts y se sintieron "drogados" por la cantidad de azúcar?

-Justamente, "Levitating" fue la primera canción que dio una pauta de cómo sonaría el álbum. Se siente el espíritu de lo que estábamos haciendo, cómo nos estábamos divirtiendo y cómo bromeábamos entre nosotros. Fue muy gracioso en el momento. Pasamos un tiempo agradable al hacerlo.

-En un primer momento te sorprendías cuando alguien te felicitaba por tu música. "No todos me odian", decías. ¿Eso hacía referencia a los haters?

- Sí, esto me pasaba con el primer disco. Pero no ahora.

Dua Lipa Fuente: AFP - Crédito: Warner Music

-¿Por eso cerraste tu cuenta de Twitter?

-Sencillamente sentí que no quería la opinión de otros cuando yo estaba creando algo. Tampoco era positivo escuchar cómo la gente me indicaba que hiciera las cosas o que las cambiara.

-En una entrevista bromeaste con los baños como lo peor de los festivales. ¿Los extrañás?

-¡No extraño esos baños! Pero por supuesto que extraño salir de gira. Y toda esa energía que te llega cuando estás en el escenario. Extraño eso más que nunca y no veo la hora de volver a los shows. Pero esto es lo que hay, estamos todos en la misma.

-Fuiste definida como una visionaria y como alguien que "si quiere algo, podés estar seguro de que lo va a conseguir". ¿Te sentís así?

-Es muy hermoso que te digan eso, pero también es aterrador, je.

-¿Qué querrías que pase ahora?

Bueno, me gustaría que pudiéramos recuperarnos de la pandemia, que las cosas se acomodaran y que la gente pudiera volver a ver a sus familias. Hacemos lo que podemos pero es muy duro hasta ahora. Igual, trato de mantenerme positiva.

-¿Cómo te sentiste al volver a Pristina a los 11 y enfrentarte al colegio allí?

-Volver allí fue una experiencia increíble e hice amigos maravillosos. Definitivamente me sentí mucho más en contacto con la dualidad de los lugares a los que pertenezco: Londres y Kosovo. Estoy orgullosa de representar a Kosovo, también.

-¿Y la vuelta a Londres? ¿Es cierto que querías lograr el efecto Justin Bieber, que alguien te descubriera en YouTube?

-Cuando me mudé de vuelta a Londres no tenía ni idea de cómo meterme en la industria. Entonces todo lo que podía hacer era subir videos a YouTube con algunos covers. Me quería dedicar a esto, es lo que me apasionó siempre. Y estoy agradecida porque lo hice. Y esa fue la manera de empezar.