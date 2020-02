Duffy: el divorcio de sus padres, un intento de asesinato y varias tragedias

Duffy se hizo conocida mundialmente en 2008, con su excelente primer disco: su voz y su carisma competían palmo a palmo con Amy Winehouse, aunque con un perfil muy distinto al de la intérprete de "Rehab" Fuente: Archivo

Tomás Grego SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de febrero de 2020 • 00:02

El mundo de la música quedó horrorizado este 25 de febrero luego de que Duffy, la cantante británica que había desaparecido del ojo público, confesara en su cuenta de Instagram de que había sido drogada, secuestrada y violada.

Duffy en algún momento compitió con Amy Winehouse por ser la voz femenina del Reino Unido, sacudió el escenario de los Brit Awards de 2009 luego de transformarse en la primera mujer y segundo artista en la historia después de Blur, en llevarse tres estatuillas de la noche más importante de la música británica y enterró a 19, la ópera prima de Adele, bajo las ventas de Rockferry, su propio primer disco. Pero esta no fue la primera vez que la galesa atravesó una situación dramática, ya que su vida, hasta aquí, estuvo marcada por la desgracia.

Luego de que sus padres se separaron, su madre, Joyce, se volvió a conectar con su amor de la infancia, Philip Smith. Ella se mudó junto a él y sus tres retoños, y más tarde se mudaron los cuatro hijos que él tuvo fruto de un matrimonio anterior con una mujer llamada Dawn Watson.

Watson había recibido como parte de la división de bienes, tras su separación, un terreno que intentó vender por 30.000 libras. Phillip le dijo que quería que parte de ese dinero fuera a parar al bolsillo de sus hijos. La discusión pasó a mayores y la mujer inició un plan para asesinar a su expareja: le ofreció a un hombre del pueblo llamado Robert Rees una décima parte de ese dinero para realizar la tarea.

Finalmente, la justicia actuó con velocidad y Dawn Watson junto a su nuevo esposo terminaron detenidos (ella pasaría tres años y medio en prisión por intento de asesinato). En tanto, la familia fue puesta bajo custodia policial. "Me sentía muy enferma. Estaba en shock, no podía absorber la información y tenía mucho miedo", recordó Duffy en una entrevista de marzo de 2008 con el medio británico The Mail on Sunday. "En lo más profundo de mí estaba paralizada pensando que quizás había contratado a alguien más para terminar el trabajo. Incluso bajo la protección de la policía no podía dormir, saltaba de la cama al más mínimo sonido y aguardaba con ganas el amanecer", continuó la artista.

El divorcio de sus padres marcó su vida de otras maneras. La separación ocurrió cuando la cantante empezaba a transitar la adolescencia y el inicio de su rebeldía. En una entrevista con The Independent ella recuerda: "De los 15 a los 18 hice todo lo que pude. Desde hacerme piercings hasta salir a tomar alcohol en la playa 48 horas seguidas. Una vez robamos el bote de alguien y nos pusimos a remar de un lugar a otro, borrachos, hasta las 4 de la mañana. Incluso llegué a no hablar con mi madre por meses".

Su vida está llena de "viejas heridas", como las llamó ella en la misma entrevista con The Mail on Sunday. "Los periodistas quieren saber todo sobre vos, y cuando hablás con ellos, gente que no conocés personalmente, es más fácil abrirlas. Hice todo lo que pude para estar donde estoy ahora. Cuando era más joven y mucho más callada me metí en situaciones incómodas. Tuve que comprometer y sacrificar muchas cosas y eso me dejó lastimaduras que muchas veces tengo que volver a mostrar. Estando acá a veces es fácil olvidarse los momentos donde no tenía un centavo, y hubo gente que me hizo bullying para que haga cosas que no quería hacer", concluyó la artista.

Pero fue una canción la que le cambió la vida: "I can't Give Back the Love I Feel for You", de Syreeta Wright. "Cuando tenía 21 años la frase 'acá te doy una lágrima por un souvenir' me marcó. Había llegado a un punto donde pensaba: 'van a tener que matarme si me quieren frenar'. Poco a poco me fui dando cuenta que estaba haciendo lo correcto. Me he encontrado en muchas situaciones inusuales, pero fue la música la que me salvó", afirmó en una nota con The Guardian.

Duffy aún intenta reconectarse con la música y dejar atrás las dolorosas experiencias personales Fuente: Archivo

Ese momento de bajeza, donde la esperanza parecía escurrirse entre los dedos de Duffy, se transformó en luz cuando conoció a Jeanette Lee, de Rough Trade Records. "Me encontraron cuando pensé que todo estaba perdido. No había hecho nada por tres meses, lo cual era algo gigantesco para mí porque en ese momento estaba haciendo cosas todos los días. Era feliz, estaba trabajando como camarera y tenía una base chica en un bar de blues y jazz de la localidad de Chester. Me tomó un tiempo confiar en ellos pero lo logré, y conseguí volver a escribir. No sé qué hubiera pasado de no haberlos conocido, quizás ahora sería un artista de una sola canción", afirmó al medio Galés IC Wales.

A pesar de la difícil situación que la galesa sufrió, ella aún encontró el tiempo para ayudar a nuevos artistas, como la rapera de Atlanta CHIKA, a quien Duffy le cambió la vida. "Ella fue la primera en invertir en mí. Pagó por mi primera sesión de estudio", comenta la artista en una seguidilla de tuits. "Me encontró cuando estaba en un punto bajo en mi vida y se volvió mi madrina. Era 2017 y estaba sufriendo depresión por ganar y perder fama en Internet. Fue ahí cuando me contó su historia, luego de procesar todo lo que ella me dijo, mi tristeza se sentía hueca, pero ella me frenó y me dio el mejor consejo que alguien haya dicho jamás: 'Si estás triste tomate tu tiempo. Si no querés hacer nada excepto comer torta en la cama hacelo. Hacé lo que sea necesario para poder superar lo que estás viviendo'. Cuando ella veía todos los mensajes diciendo '¿Dónde está Duffy?', estoy seguro que eso le generaba ansiedad, pero aún así se tomó el tiempo necesario para atravesar lo que tenía que atravesar. Y encima de todo eso, se tomó el tiempo para decirme a mi, una desconocida, todos los consejos que ella desearía que le hubieran dado en su momento".