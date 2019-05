El enojo de un Barón Rojo cuando lo convocaron al casting de un reality musical

El veterano cantante, con varias décadas de carrera, fue convocado para concursar en un reality

La versión española del reality La Voz Senior convocó a José Luis Campuzano porque daba con el perfil que estaban buscando para el programa: un viejo rockero de más de 60 que pudiera concursar (de hecho este hombre ya está más cerca de los 70). Claro que no se trataba de un aficionado sino de Sherpa, voz líder, bajista y uno de los fundadores de legendario grupo español de rock duro Barón Rojo, que respondió con bastante ironía a esta propuesta.

"Me acaban de mandar un email del programa La Voz Senior diciendo que les gustaría contar conmigo como concursante, porque les viene bien tener algún concursante rockero de más de 60 años. Eso sí, tendría que hacer una audición a ver si a David Bisbal , Paulina Rubio y otros les parece que doy la talla para su equipo", escribió Sherpa en su cuenta de Facebook. El músico dejó Barón Rojo en 1990 para dedicarse a otros proyectos y actualmente es cantante y bajista de Los Barones.

"¡Qué emoción! Queréis que me presente a las audiciones para concursar en un programa que se llama La Voz Senior. Solo me ha costado 50 años de carrera musical, varios discos de oro y platino, innumerables actuaciones y millones de asistentes a nuestros conciertos llegar hasta aquí. íY a lo mejor hasta me seleccionáis íYuhu!", continúo con un tono mucho más irónico.

"Lo que me he reído. No sé si también le habrá hecho tanta gracia a Serrat, Sabina... ¿O no se lo habéis mandado a esos? Ah claro, que sólo buscáis algún rockero «pringado». Claro, qué cosas tengo".

En las últimas décadas, la comunidad artística española ha mantenido, por razonables motivos, una relación más basada en el odio que en el amor por los realities. Claro que esto con los años fue mermando porque, si bien la industria musical tendía a concentrarse en las estrellas fugaces que salían de estos programas, algunos de esos artistas que buscaron el éxito instantáneo a través de aquellas vidrieras, luego terminaron desarrollando una carrera pensada en el largo plazo. El caso David Bisbal es uno de ellos. Desde su paso por Operación Triunfo, en el comienzo del nuevo milenio, publicó más de media docena de álbumes.

Más respeto

La de Sherpa no es la primera controversia que despierta esta versión del programa. Semanas atrás apareció en la selección el cantante de una banda que habría sido famosa en España, en los setenta, pero ninguno de los coaches (David Bisbal, Paulina Rubio, Antonio Orozco y Pablo López) lo habría reconocido.

Justamente a eso apunta Sherpa con su texto. Dice que le parece muy bien que se convoque a participantes de más de sesenta pero que también quisiera programas de televisión que tuvieran más respeto hacia los artistas de su país. "Pero, chico, no se puede tener todo", volvió decir con bastante ironía.

"Investiga por ahí quién es José Luis Campuzano, basta con que abras Wikipedia y ya lo tienes. De nada", remata Sherpa en su respuesta al email del programa.

Sherpa fue parte de una de las bandas de referencia del rock duro español, que incluso llegó a sonar en la Argentina desde su primer disco, Larga vida al rock and roll, que abría con el hit "Con botas sucias".

Gira de despedida

La banda fundada y liderada desde principios de los ochenta por los hermanos Armando y Carlos de Castro continuó en la ruta por más de tres décadas y hoy se encuentra preparando su gira de despedida, al cumplir sus cuarenta años de carrera.

El plan de barón Rojo es comenzar el próximo año una gira por España y países de América, que culmine el 30 de diciembre de 2020 en el WiZink Center de Madrid. "Queremos hacer algo trascendente para nuestra historia y que la gente se quede con un buen sabor de boca. Hay nostalgia por acabar y dejarlo, pero queremos que sea un acontecimiento musical y un cierre adecuado", explicó a Europa Press Armando de Castro. También aclaró que Sherpa y Hermes Calabria, los dos miembros de la primera formación, no serán parte del tour de despedida. Una lástima.