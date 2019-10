El ex One Direction Louis Tomlinson cantará en el Movistar Arena

El cantante vendrá a presentar su primer disco solista, Walls

En el marco de su gira mundial, el ex One Direction Louis Tomlinson llegará a la Argentina, por primera vez, para presentar su debut discográfico como solista, Walls. Como anticipo del concierto que dará el 15 de mayo, en el Movistar Arena, de Humboldt 450, el cantante estrenó el tema "We Made It".

El track está inspirado en las noches en que Louis se escapaba a Manchester en los primeros días de One Direction: "Cada vez que tenía tiempo libre iba a Manchester a salir de noche con mis amigos. Me hizo darme cuenta de que ya no vivía en el mundo real y que lo extrañaba. Me encantaba ser normal, imprudente y estúpido. Era la mejor escapada. Nos quedábamos despiertos toda la noche, hablando de nuestros sueños y de lo que pensábamos que nos sucedería. Esa edad es un momento tan emocionante. No tenés idea de lo que depara el futuro, pero tenés mucho potencial. ¿Hacia dónde se dirige mi vida? ¿Quién sabe?". Y agregó: "El coro de «We Made It» también se trata de mí y de los fanáticos. Entre nosotros, me tomó mucho llegar hasta acá. Tuve que trabajar muy duro, tuve que aprender mucho sobre mí. Siento que solo cuando salga de gira, para cantar estas canciones directamente a los fanáticos, voy a haber cimentado el comienzo de mi carrera solista".

El álbum estará a la venta el 31 de enero del año que viene. En cuanto al show: desde el 4 de noviembre, a las 12, habrá una preventa de tickets para fanáticos y de diferentes promociones bancarias. A partir del 8 será la venta general.