La cantante española le contó a LA NACIÓN cómo surgió su flamante canción, “Akureyri” junto a quien fuera su pareja; “es un tema muy personal y muy verdadero”, aseguró

Milagros Amondaray PARA LA NACION

En junio del año pasado, Aitana emprendió un viaje a Islandia con motivo de su cumpleaños junto a su pareja de ese momento, Sebastián Yatra . En medio de rumores de reconciliación , este jueves la española lanzó su flamante canción, “Akureyri”, escrita con el músico durante esa breve, pero intensa estadía en la ciudad islandesa, que da título a la composición. El single, que integrará el cuarto disco de la artista que se editará en 2025, alude a los vaivenes de un vínculo dentro de un marco idílico, y también ratifica el deseo de Aitana de volver a las baladas, tras un tiempo prolongado de trabajo sobre el concepto de su próximo álbum.

Sin embargo, fruto de su espíritu inquieto, la cantante y compositora que obtuvo un reconocimiento internacional gracias a su brillante desempeño en Operación triunfo en 2017, asegura que no quiere encasillarse. “Estoy en un momento en el que me guío más por la inspiración que por los conceptos, aunque sí es cierto que el nuevo disco tiene un tópico que estoy desarrollando”, adelanta la artista en diálogo vía Zoom con LA NACIÓN horas antes del estreno de su flamante tema, aquel que nació en una tienda de música del país nórdico que dejó una huella indeleble en ella.

“Sebastián compró una guitarra en ese lugar y en ese instante salieron los primeros acordes de ‘Akureyri’. La letra la empezamos a componer en el auto, en un paseo por la ciudad, y luego la seguimos trabajando por meses, pero todo surgió allí”, le cuenta a este medio la artista española que el 18 de mayo retomará en Ciudad de México su #alphaTour2024, la gira que el 28 de diciembre tendrá una parada muy especial: un show sould out en el Estadio Santiago Bernabéu, todo un hito en su carrera en ascenso. En medio de esta vorágine, el 12 de abril se estrenó en Netflix Pared con pared, la comedia romántica de Patricia Font que marcó su debut como actriz. “Me da mucha ternura ese proyecto”, le confiesa a LA NACIÓN. “Lo hice a mis 22 años, y ahora tengo 24, siento que crecí muchísimo en el medio, fue una experiencia que me implicó exigirme como artista”, remarca.

Esa exigencia se halla en todo lo que hace y este nuevo tema no fue la excepción. “Fue saliendo por etapas, y me pone muy feliz finalmente poder compartirlo”, asegura sin poder disimular su entusiasmo. Lejos de entregarse a las especulaciones sobre su vida privada, Aitana focaliza en el arte y en lo que surge de esa simbiosis creativa. “Trabajar con Sebastián es tan fácil, es una persona a la que admiro muchísimo y con quien siempre me entiendo muy bien”, explica sobre esta nueva colaboración entre ambos que denota, tanto desde la letra como desde el video con toques autorreferenciales, una enorme complicidad que se fue gestando ya desde 2020 con “Corazón sin vida” y luego, en 2022, con “Las dudas”. “El tiempo que compartimos juntos en el estudio es muy valioso para mí”, expresa la artista en un diálogo en el que recordó su presentación, en diciembre de 2023, en el Movistar Arena. “En Argentina siempre me hacen sentir muy cómoda” , remarca y añade: “Ojalá estuviéramos más cerca”.

- ¿Cómo fue el proceso de composición de este tema y cuán fuerte fue el impacto de la ciudad de Akureyri como para partir de esa premisa?

- Es un tema más que personal , es muy verdadero, salió desde un lugar muy natural en medio de un viaje que hicimos Sebastián en junio del año pasado. Estuvimos allí solamente tres días, fuimos a comprar una guitarra a un lugar de música de Islandia, que además aparece en el videoclip, todo eso sucedió realmente. En esa misma tienda fue donde Sebastián empezó a sacar los primeros acordes de “Akureyri” y eso nos inspiró mucho. Yo acababa de sacar el carnet de conducir, entonces empecé a manejar allí, fue muy lindo, y ahí nos salió la canción. Estábamos en el auto y nos inspiramos para escribir , salieron los primeros versos. A lo largo de los meses continuamos escribiéndola, y la terminamos en México, también en un auto, y allí surgió el estribillo, fue saliendo como por partes. Estoy muy feliz porque tenía ganas de sacar una balada, si bien en Alpha ya había baladas como “Luna” y “The Killers”, sentía que era momento de volver con otra. Fueron siete meses de no lanzar música.

Sebastián Yatra y Aitana nuevamente unieron fuerzas creativas para el flamante tema de la artista Ig / @sebastianyatra / @aitanax

-¿Y cómo es componer con Yatra? ¿Hay mucha sinergia entre ustedes?

-Es superfácil componer con él. Nos entendemos muy bien compositivamente, creo que es una de las personas con quien mejor compongo, sin ninguna duda. “Akureyri” la escribimos en un momento en que iba a ser solo para mí la canción porque ya habíamos sacado dos canciones juntos y no habíamos pensado en hacer una nueva colaboración, pero a él le gustó tanto el tema que me decía “¡La quiero para mí!”, y empezó una discusión y la tuvimos que sacar juntos (risas) . Ya hemos escrito juntos y la verdad es que nos llevamos muy bien en el estudio. Yo lo admiro muchísimo y él lo sabe. Lo admiro desde cuando yo empecé, hace seis años. Además de ser una gran persona, es un gran artista y compositor, entonces poder compartir tiempo con él en el estudio es muy valioso.

-Se percibe que con cada disco vas saliendo de tu zona de confort, ¿en qué estás trabajando de cara a tu nuevo álbum?

-Lo que me gusta es tomarme mi tiempo para sacar buenas canciones. Lo que pasó con mis discos anteriores es que, siempre que los hacía, además estaba trabajando mucho en otras cosas, entonces ahora quiero darme un espacio para estar únicamente componiendo, aunque en Los Ángeles ya estuve trabajando, y estuve tratando de hacerme huecos para eso. Quiero estar tranquila en el estudio, que vayan saliendo ideas, pero sin tener un concepto completamente marcado, si bien ya hay algo que estoy desarrollando, solo quiero sacar muy buenas canciones, con un tópico muy personal, muy bonito, la música tiene que salir de la inspiración.

La primera película protagonizada por Aitana, Pared con pard, llegó a Netflix este mes Netflix

-¿Y cómo manejás los tiempos para componer y a la vez abocarte a otros proyectos que te gustan como la película de Netflix?

-En ese caso fue muy difícil porque tengo mi carrera como cantante y a la vez protagonizar una película implicaba estar dedicada al rodaje todos los días. Además, era mi primera incursión en cine y quería estar a la altura, hacerlo lo mejor posible, había una exigencia mayor, me preparé mucho para ese momento. Pared con pared la filmamos hace dos años, entonces me da mucha ternura todo porque cuando alguien es mayor y pasan dos años en su vida quizá no se nota tanto, pero para alguien que tiene 22 y luego se ve a los 24, son edades clave, es cuando estás creciendo. Entonces, cuando veo la película me da mucha ternura porque veo mi crecimiento como mujer. Es muy linda, es para tirarte en el sofá con tu familia y verla y pasar un muy buen rato.

-También en 2018 editaste un libro, La tinta de mis ojos, y además te dedicás a pintar. ¿Cómo hacés para organizarte y abocarte a cada rama del arte que te atrae?

-Todo tiene que ver con todo y últimamente me está costando encontrar tiempo para pintar porque soy esa típica persona que, cuando pinta, busca que todo lo que está alrededor se encuentre en estado de calma. Si siento que hay una desorganización, entonces no pinto , porque sé que no lo voy a hacer bien. Me pasa siempre eso. En verano pinto mucho más, estoy más tranquila y relajada, tengo amigas artistas con las que nos reunimos y compartimos esos momentos. Me gusta encontrar espacios para todo y ahora estoy focalizada en lo que más me gusta que es cantar.

"En la Argentina me hacen sentir como si nunca me hubiese ido de mi casa", le revela Aitana a LA NACIÓN instagram.com/aitanax

-¿Y cómo recordás tu paso por la Argentina en diciembre del año pasado?

- En Argentina soy feliz siempre. Me siento como en casa , como si no estuviera en la otra punta, como si nunca me hubiese ido de España. Cada vez que voy me hacen muy feliz, la comida espectacular, las empanadas, los alfajores (risas). Me hacen sentir muy cómoda, muy tranquila, la gente es maravillosa y todo el tiempo quiero volver solo que... ¡Joder, estamos demasiado lejos!

-¿Qué suena en tu playlist actualmente? ¿Qué artistas te inspiran?

- Volví a escuchar mucho a Post Malone recientemente , también estoy con Lana Del Rey, con Karol G, además Beyoncé y Ariana Grande sacaron discos hace poco, así que estoy escuchando eso también.

-¿Qué artista está entre tus pendientes en términos de colaboración?

-No sé si podría pasar, pero me gustaría cantar con Sia , la he admirado siempre tanto por cómo compone como a nivel vocal. Entonces, me gustaría juntarme alguna vez con ella en un estudio, sería hermoso.