Con el paso de los años, Taylor Swift se convirtió en todo un fenómeno a nivel mundial y The Eras Tour es una de las giras más esperadas por las audiencias jóvenes de todo el mundo. La expectativa desde muchos antes de su llegada a la Argentina, en el marco de los tres shows que dará en el Monumental este jueves, viernes y sábado, desató un estallido virtual a nivel nacional. El furor por su visita crece a pasos agigantados y las swifties ya se están preparando para recibir a su ídola con un paquete de acciones para homenajearla.

Taylor se distingue a la hora de conectar con su público y a lo largo de su carrera alimentó a una comunidad de fans que se siente muy integrada al proceso de creación de la artista. El furor por la llegada de Taylor a la Argentina es total y la euforia de sus seguidores locales no pasa inadvertida. Finalmente, llegó la hora del desahogo y la ciudad de Buenos Aires celebra la visita y se viste con carteles de bienvenida dedicados a la artista norteamericana.

Taylor Swift llegó a la Argentina (Foto: X @ocnwall)

¡Fans al ataque!

En sintonía con la tendencia que empezó en el tour en los Estados Unidos, en la Argentina las y los swifties asistirán al show vestidos con un look asociado a Taylor. Al menos así lo manifestaron en Twitter, donde se fueron generando diferentes hilos con ideas inspiradoras para la creación de una catarata de outfits que abarcan desde la era Red, con la icónica remera del video de “22″, hasta la fase Reputation, disco que tiene a la víbora como símbolo y al negro como color distintivo. En los últimos días, las redes sociales fueron el escenario ideal para que los emprendedores puedan dejar links a sus páginas, en las que se puede acceder a remeras, hoodies y camisas customizadas con los diferentes estilos de cada álbum.

Entre algunas de las acciones más valoradas por sus seguidores, Swift destaca por no cobrar el meet and greet, el tradicional encuentro entre artista y fans. En sus conciertos, hay personas de su máxima confianza (entre las que se encuentran sus propios padres) designadas para elegir personas al azar e invitarlas a conocerla personalmente. Sin embargo, para resguardar su voz y estado físico (los conciertos de The Eras Tour tienen una duración de más de tres horas), en sus últimas presentaciones la artista priorizó su descanso y puso en pausa esta tradicional iniciativa.

Pulseras de la amistad

Sus fanáticos se consideran una verdadera hermandad. Cuando se inició el tour, sus seguidores se organizaron para lucir “friendships bracelets” (“pulseras de la amistad”), nombrados por Swift en el quinto track de su álbum Midnights.

El ritual que comenzó en la primera parte del tour de Taylor lo implementaron sus fans, que armaron pulseras con palabras ligadas al universo de la cantautora, desde “All Too Well” hasta “Lover”

“Make the friendship bracelets take the moment and taste it” (“Armen pulseras de la amistad y disfruten del momento”), entonó Taylor en su canción “You Are On Your Own, Kid”, sin imaginarse que esa frase iba a ser el puntapié de un nuevo ritual: a partir de ese momento sus fans se apropiaron de la frase y comenzaron a confeccionar pulseras de mostacillas con letras o títulos de canciones de la artista para intercambiarlas en señal de amistad.

La épica del número 13 en la vida de Taylor

Swift siente una mística especial con el número 13. Y es que, por empezar, la artista nació un 13 de diciembre de 1989. Pero eso no es todo, su disco debut homónimo obtuvo la certificación de oro en tan sólo 13 semanas. De este modo, la cantante pop instaló al número 13 como insignia personal: se pintó un 13 en la mano durante su gira Fearless Tour y sumó el número en su usuario de Twitter (hoy X), @taylorswift13. Derribando los mitos que aseguran que el número atrae la mala fortuna, sus seguidoras también se suman a la tendencia y reivindican al 13.

“Cumplí 13 años un viernes 13, mi primer álbum Taylor Swift obtuvo la certificación de oro en 13 semanas, mi primera canción que llegó al puesto número uno tenía una introducción de 13 segundos”, reveló la cantautora en una entrevista. La norteamericano aseguró que siempre que obtuvo premios por su trayectoria estaba rodeada de algún 13: “Los asientos número 13, en la fila 13, en la sección 13 o la fila M, decimotercera letra del alfabeto”, señaló entusiasmada por la coincidencia. “Cuando gané The Horizon Award (Nuevo Artista del Año) en los premios CMA Awards (Premios de la Asociación de Música Country), la productora se acercó a mí cuando estaba realizando la prueba de sonido y dijo: ‘Salimos en 13 segundos’. ¡Hay tantos números!”, agregó para demostrar el fuerte simbolismo de ese número en su vida.

A lo largo de su carrera, Taylor Swift estuvo nominada a los Grammy como Canción del año más que cualquier otra artista femenina y la revista Forbes la reportó como la mujer de la música norteamericana de mayores ganancias en la última década. Su último disco, Midnights, lanzado el año pasado, batió todos los récords en Spotify.

