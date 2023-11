escuchar

La reputación de una estrella pop se pone a prueba en la ciudad de Buenos Aires. Hasta el sábado, y antes de partir rumbo a Río de Janeiro, la cantante y compositora Taylor Swift y su banda coparán la cancha de River con los conciertos de The Eras Tour (con entradas agotadísimas desde hace semanas). Pero en las librerías y en las bibliotecas de sus fans quedarán dos novedades publicadas recientemente en la Argentina, en ocasión de la primera visita de la artista estadounidense al país: Ayer soñé con Taylor. Visiones, ensoñaciones y fantasías swifties (Planeta, $9800) y Taylor. From the Vault (Bruguera, $8299). Ambos están profusamente ilustrados con retratos y collages, técnica que “swifties” de todo el mundo cultivan con imaginación para expresar sus emociones.

Portadas de "Taylor. From the Vault y "Anoche soñé con Taylor", libros para lectores swifties

Ayer soñé con Taylor, con idea y realización de los periodistas José Bellas y Paz Azcárate, incluye prólogos de la escritora Tamara Tenenbaum (”A mí me gusta Taylor Swift porque me gusta el siglo XX”, comienza) y de Azcárate (sobre el folklore swiftie), además de un manifiesto de la cantautora Carmen Sánchez Viamonte, que afirma: ”Lo que genera Taylor no es solo fanatismo, es un sentimiento revolucionario”.

Collage de Lu García Arango con un verso de "Never Grow Up" Planeta

El cuerpo central del libro abarca un centenar de escritos de swifties de distintas edades y localidades sobre la cantante; los testimonios se consiguieron en base a un rastreo en redes. “La premisa era que pudieran ponerlo en sus propias palabras y que dejaran una arroba para identificarse y aseverar la verosimilitud de las fuentes. No nos interesaba tanto que fueran sueños o fantasías sino que coincidieran con una proyección de su vínculo con Taylor”, dice Bellas a LA NACION. En las “visiones”, la estrella aparece en casas y bares de Nueva York, Rosario y Buenos Aires, clases de gimnasia, fiestas de cumpleaños, apps de gatos e incluso en la fila de sus conciertos.

"Misa swiftie" en el Monumental de jueves a sábado Instagram @taylorswift

El libro está ilustrado por Isabel Aquino, Lu García Arango y Paula Giannangeli, con collages que tienen como protagonista a la artista pop de 33 años que ayer fue recibida en la Argentina con honores en las redes sociales. Algunas de las “visiones” inspiraron a las ilustradoras.

“La idea surgió de un libro llamado I Dream of Madonna: Women’s Dreams of the Goddess of Pop, de 1993, con el que me topé hace pocos meses -cuenta Bellas a LA NACION-. Me hizo pensar en qué estrella actual haría soñar a las mujeres como Madonna en ese entonces, que estaba en la cima de todo. La respuesta era tan obvia como las enormes diferencias de estilo, carácter, época, estética, sonido, persona y contexto que puede haber entre la Madonna de 1993 y la Taylor Swift de 2023, más allá de que, curiosamente, son los años en que por primera vez estuvieron en nuestro país”.

Para Bellas, el “folklore swiftie”, además de la alusión al título de uno de sus discos, es el modo en que sus fans se acercan a ella. “Más que como role model u objeto de deseo, la toman como par, como hermana mayor, como una amiga que la pegó y pudo poner en palabras muchas de las sensaciones que vive una mujer hoy en día. En ese sentido, un fenómeno más cercano a lo que a mediados de los años 90 inspiró Alanis Morissette con su estilo confesional/alternativo. Pero ahora existen las redes sociales, los canales virtuales de música y mil maneras de acortar la distancia entre la fan y la estrella”.

“El folklore refiere a esa serie de rituales que los y las swifties llevan a cabo, de alguna forma, con su figura como excusa -agrega Azcárate-. Un ejemplo de eso es la Taylor Fest, una fiesta en la que los y las swifties se reúnen a bailar y escuchar su música, y que comenzó en el exterior después de que ella cancelara una gira por el Covid-19. Es un buen ejemplo de cuánto del fenómeno, en algún sentido, la excede. No es un rasgo exclusivo de los y las seguidoras de Taylor, pero en su caso parece acentuado por esa intimidad que construye con sus seguidores”.

Fans de Taylor Swift se expresaron en contra de los candidatos de La Libertad Avanza Planeta

La intimidad es el “hilo conductor” de los sueños narrados en el libro. “En muchos, ella escucha y contiene, en otros es una argentina más que está en la cancha, viendo una carrera de autos, en el colectivo yendo a la facultad o siendo parte de una fiesta en una unidad básica”, dice Azcárate. Fans de Taylor Swift (y también de BTS) se expresaron en contra de los candidatos de La Libertad Avanza. La magnitud de la devoción por la cantante en el país traspasó fronteras.

“We’ve been in this tent for five months”



Meet the Argentine Taylor Swift fans who have been camping out for the Eras Tour since June ↓ https://t.co/wLE52boHKf — Pitchfork (@pitchfork) November 5, 2023

En el manifiesto de Sánchez Viamonte se destacan las pistas que Taylor va dejando en las letras de sus canciones. “Es una de las muchas maneras en las que ella propone y alimenta esa complicidad -dice Azcárate-. No es un elemento que necesariamente haga su música mejor o peor, pero es un código compartido que genera sensación de proximidad y que, a la vez, dispara conversaciones y debates entre sus fans”. Destaca el dramatismo de las canciones de Swift. “Cuenta historias sin importarle demasiado si es patético estar así de enamorada, enojada o angustiada. Para una generación que se la pasa hablando del cringe, relatar esas historias como si fueran pequeñas o grandes tragedias, sintiendo todo al máximo, puede ser excesivo, pero evidentemente son muchas las chicas y los chicos que todavía conectan con esa sensibilidad”.

Por la fuerza del fandom pic.twitter.com/wiJNMyCXik — Ana Clara Pérez Cotten (@anasyclaras) November 9, 2023

“Con el documental Miss Americana, sus seguidores conocieron detalles de primera mano sobre cómo transitó algunos de los momentos más hostiles de su vida pública y privada: las agresiones de Kanye West, el juicio por agresión sexual contra David Mueller, premios que no llegaron, el diagnóstico de cáncer de su mamá, trastornos alimenticios, rupturas amorosas -enumera Azcárate-. Estos relatos de superación de Taylor también la acercan a su público de una manera muy especial porque la vieron en situaciones de vulnerabilidad. No es una heroína extraordinaria la que nunca pierde, se equivoca, sufre o es humillada. La mejor heroína es la que pasa por todo eso para luego triunfar: esa es la historia de Taylor”.

Ilustración de Azul Portillo Planeta

Con el arribo de la estrella pop a América Latina, el grupo Penguin Random House lanzó en español el exitoso recorrido por las “eras” de Swift en Taylor. From the Vault a través de recuerdos, letras de canciones, fotos y singularidades de la estrella. También incluye ilustraciones rutilantes.

La artista se presentará en River el 9, 10 y 11 de noviembre Noam Galai - Getty Images North America

“Este libro no pretende ser una biografía detallada de Taylor Swift, tampoco un resumen de los innumerables premios que recibió ni un recuento de sus historias de amor, porque su vida está plasmada en las letras de sus canciones, pero sí tiene la intención de ser un recordatorio de los pasos que dio para cumplir sus sueños hasta convertirse en ícono, reina y heroína de millones de fans alrededor del mundo”, se aclara en el prólogo.

De niña, la creadora de Lover se sentía aislada. “Permanecía sola en el almuerzo y eso inevitablemente la entristecía, aunque tuvo la suerte de que su madre, Andrea, siempre estuvo ahí para apoyarla. Su sueño persistía a pesar de todo y descubrió que existía un lugar donde podría hacerlo realidad: Nashville. Pasaban por la televisión un video de LeAnn Rhymes y confirmó que era eso lo que quería hacer y con lo que fantaseaba en las páginas de su diario”. Ese fue el primer paso de una carrera ascendente e imparable.

La artista se opuso a Donald Trump en declaraciones públicas y también en discos como Lover, de 2019. “Hasta ese momento se había mantenido al margen de las cuestiones políticas, por temor a represalias o más comentarios negativos, pero esta vez le parecía demasiado injusto lo que estaba sucediendo previo a las elecciones para el Senado de los Estados Unidos de 2018 -se lee en From the Vault-. Se involucró de lleno, fijó su postura en contra de Donald Trump y Marsha Blackburn, candidata republicana a senadora por Tennessee, y alentó a los jóvenes a votar, invitándolos a que compartieran en las redes sociales sus selfies luego de hacerlo y a ser responsables por el destino de su país”. Si bien esa campaña no alcanzó para dar vuelta aquella elección, la artista captó la importancia de expresar su compromiso.