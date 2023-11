escuchar

El sueño de los fans se hizo realidad. Después de años de desearlo, finalmente la espera terminó: Taylor Swift llegó a la Argentina para los shows que dará el 9, 10 y 11 de noviembre en el estadio Máz Monumental. Como no podía ser de otra manera, las redes estallaron con esta noticia y los fanáticos no pudieron ocultar su emoción al saber que efectivamente su ídola está en el país. Los infaltables memes se hicieron presentes y no pasaron inadvertidos.

“Bienvenida a la Argentina, Taylor Swift”, fue la frase que se viralizó en las redes en los últimos minutos. Las cuentas de fans enloquecieron al enterarse de que la cantante llegó al país y no tardaron en pronunciarse al respecto. “12 años esperando el momento de decir ‘Taylor Swift está en la Argentina’”, comentó una usuaria y otra agregó: “Taylor Swift llegó al país campeón del mundo”.

Los memes de la llegada de Taylor Swift a la Argentina (Foto: X )

12 AÑOS ESPERANDO EL MOMENTO DE DECIR TAYLOR SWIFT ESTÁ EN ARGENTINA pic.twitter.com/QOzpxtw0LJ — agus 11/11 the eras tour 🇦🇷 (@swiftscaloneta) November 8, 2023

TAYLOR SWIFT LLEGÓ AL PAÍS CAMPEÓN DEL MUNDO pic.twitter.com/jW2GeCNtmf — agus 11/11 the eras tour 🇦🇷 (@swiftscaloneta) November 8, 2023

Si bien mucho se especuló sobre cómo sería la agenda de la intérprete de “All Too Well”, cuándo llegaría y dónde se hospedaría, esta mañana uno de esos interrogantes tuvo su respuesta. “Oficialmente, Taylor acaba de aterrizar en Ezeiza. Ahora sí, bienvenida a la Argentina”; “¡Aterrizó! Taylor Swift aterrizó en la República Argentina”; “Me complace anunciar que Taylor ya está en el territorio de los campeones del mundo”, comentaron los fanáticos en X.

Así como aparecieron memes de la selección argentina, otros usuarios recrearon imágenes de cómo se vería la cantante en distintas locaciones del país.

Incluso, una cuenta bromeó sobre cuáles podrían ser los pedidos de la artista estadounidense, durante su estadía en el país. “Las exigencias de Taylor Swift para venir a Argentina: 100 botellas de vino, 50 de agua de manantial, 13 docenas de facturas, 30 empanadas de humita, 30 empanadas de pollo, 1 show privado de La Konga y 3 kilos de yerba mate”, comentó la cuenta @argmusicfacts a modo de broma. Algunos usuarios respondieron y advirtieron que le faltó el fernet y el asado.

SABRINA ACABA DE LLEGAR Y TAYLOR YA ESTA SOBREVOLANDO ESTO ESTA PASANDOpic.twitter.com/ejgY8BgpQF — agus 11/11 the eras tour 🇦🇷 (@swiftscaloneta) November 8, 2023

taylor swift ya está dejando huella de carbón en argentina pic.twitter.com/jEtGVQrnFW — kulinaria recetas (@tanjeremi) November 8, 2023

yo viendo pasar todos los aviones pensando que es taylor pic.twitter.com/I4IkvRbISK — sofía coppola ⚭ (@californiagirIs) November 8, 2023

me complace anunciar que taylor ya está en el territorio de los campeones del mundo pic.twitter.com/csfZz4MQHx — βel 🇦🇷 the eras tour (@swiftespos) November 8, 2023