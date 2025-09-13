El show de Coldplay en el estadio Wembley, con la ganadora del concurso LN World Tour 2025

Con Coldplay siempre puede haber un final abierto. Incansablemente a lo largo de más de dos décadas, desde el lanzamiento de su álbum Parachutes (el del clásico “Yellow”) Coldplay se las arregló para siempre estar en la vidriera del pop rock mundial. No hubo un solo año en que no dijeran “presente” ya sea por un álbum, una gira o un registro en vivo (que incluye shows en Argentina, grabados en River en 2022, de este mismo tour).

Cuando la banda británica llegaba a su último show de Wembley, la puerta hacia una nueva gira se abrió otra vez esta semana. Este viernes por la noche, Chris Martin y sus amigos llegaron a un punto y aparte . El momento de un descanso para volver en 2027 con 138 shows, tal como se acaba de anunciar.

El concierto del último viernes, en realidad, debió haberse realizado el lunes 8, pero una huelga del underground londinense durante una semana trastocó la movilidad de la capital británica, al punto que la banda lanzó un comunicado la semana anterior diciendo que “no pudiendo garantizar el traslado de 82 mil personas por noche, era inviable la realización del show”.

La típica escenografía de pulseras encendidas, de los recitales de Coldplay Newscom - KGC-138/starmaxinc.com/Newscom/Sipa USA

Pero quedó claro que el del viernes (LN 104.9 +música asistió con Lucía Moreno, ganadora del concurso LN World Tour 2025) no fue un show más. El último concierto del Music Of The Spheres Tour no fue el último, definitivamente, pero si el último de una etapa, probablemente la más prolífica de los británicos, con datos elocuentes. Veamos algunos récords para tener en cuenta.

Mayor asistencia de público para una banda de habla inglesa en el Foro Sol de México, superando incluso a los Rolling Stones . Casi 260 mil personas en cuatro shows. Ni que hablar de Argentina: 626.481 asistentes en diez River, superando el récord que ostentaba Roger Waters, en 2012, con nueve. La séptima gira de Coldplay es tan larga que abarcó dos discos: Music Of The Spheres y Moon Music, de ahí el título Music Of The Spheres Tour. Más de tres años en la ruta: desde aquel primer show en Costa Rica, en marzo de 2022, hasta éste, de Wembley, el 12 de Septiembre de 2025.

Los datos son abrumadores: 225 shows en 80 ciudades a lo largo de 43 países.

El menú, a estas alturas, se conoce, pero así y todo, sabiendo que no habrá tantas sorpresas, la tentación es irresistible. Otro show en el cual los cruces generacionales se distinguen, de adolescentes a personas de más de 60 años. Hits, impresionantes elementos visuales, entrega total de la banda en cada noche, como si fuera la primera. Y color, mucho color. Ese color que le valió también muchas críticas por parte de cierta mirada “rockera”, como una banda empalagosa.

Empalagosa o no, son siempre convocantes, con una propuesta genuinamente inmersiva, que logra momentos íntimos en estadios de 70 u 80 mil personas. Otra de las características de este tour fue el uso de energías renovables, llevado al terreno de la producción.

En cuanto a esta residencia de 10 shows en Wembley, deja un dato que destaca: ha sido la primera en el famoso estadio londinense en ser operada completamente por energía solar, eólica y cinética. Sin entrar en comparaciones odiosas, el pulso de los shows grandilocuentes en vivo a nivel mundial lo lleva hoy Coldplay, con una estética que, en otras épocas encabezaban, acorde con los tiempos, bandas como Genesis, Pink Floyd, U2, Queen y Kraftwerk. Estos shows quedaran en la historia, sin dudas, y de ella se hablará por años.

Años y cambios

Un par de pequeñas diferencias entre estas últimas actuaciones y los shows de Argentina (2022): en el ingreso se entregaron dos pulseras por persona, magnificando el colorido en canciones destacadas. Además, repartieron anteojos 3D, como los del cine, para una de las canciones que al momento de los shows de Argentina, aún no había sido estrenada como single: “Feels Like I’m Falling In Love”. Durante ese tema se veían corazones en imágenes 3D sobre los efectos visuales propios del show. Algo inédito hasta el momento en algún recital de pop rock; un punto más que se suma al entretenimiento.

Otro de los momentos del show fue el regalo de cumpleaños al guitarrista del grupo, Jonny Buckland, quien había cumplido 48 el 11 de septiembre pasado y lo festejó con la banda, recibiendo como obsequios un ramo de flores y un… Batimovil de Lego.

Y por supuesto, los regalos para el público: todos los éxitos. “Viva la Vida”, “Paradise”, “Higher Power”, “Clocks”, “Yellow”, “Feels Like I’m Falling In Love” Fix You" y “I Wanna Dance with Somebody” (cover de Whitney Houston). Un show más de Coldplay, una maquinaria efectiva de entretenimiento.