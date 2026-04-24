Cómo es Your Favorite Toy, el nuevo álbum de Foo Fighters con el que recupera su mejor versión

Your Favorite Toy. Músicos: Dave Grohl (guitarra y voz), Pat Smear (guitarra), Chris Shiflett (guitarra), Nate Mendel (bajo), Rami Jaffee (piano y teclados) e Ilan Rubin (batería). Canciones: “Caught in the Echo”, “Of All People”, “Window”, “Your Favorite Toy”, “If You Only Knew”, “Spit Shine”, “Unconditional”, “Child Actor”, “Amen, Caveman” y “Asking for a Friend”.

En los últimos años, Dave Grohl tuvo que ponerle el cuerpo a varios embates que la vida le puso en el camino. En 2022, Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters y uno de sus mejores amigos, murió de manera súbita en su habitación de hotel en Bogotá tan solo horas antes de que la banda debiese salir a tocar en la capital colombiana. Dos años más tarde, la noticia sobre el nacimiento de una hija extramatrimonial no solo impactó en su esfera privada, sino también en la pública, un proceso que trabajó en horas y horas de terapia, con sesiones seis días a la semana por 70 semanas. Para colmo de males, Josh Freese, el baterista que Foo Fighters reclutó para ocupar la silla vacía, se terminó dando por despedido con una serie de declaraciones cruzadas en redes.

El primero de esos golpes lo canalizó en But Here We Are, un duelo hecho disco, en el que el ex Nirvana volvió a sentarse tras los parches de la batería para reemplazar el pulso férreo de su amigo, en un álbum dominado por un tono introspectivo en el que sus sentimientos estaban más que a la vista (“Alguien dijo que nunca volveré a ver tu cara, y una parte de mí simplemente no puede creer que sea verdad”, se lo escuchaba cantar en “Under You”). Your Favorite Toy, su sucesor publicado hoy, lidia con los problemas de una manera distinta: es un disco rabioso y enérgico más parecido a una sesión de catarsis que a una necesidad de volcar dudas y miedos en palabras.

“Considerá esto una emancipación de toda mi confusión”, aúlla Grohl en “Caught in the Echo”, el atronador punto de partida de Your Favorite Toy. Y si la frase suena a declaración de estado de las cosas, el sonido es la prueba de vida de una banda que se muestra renovada y vital, más cerca del espíritu garage de sus primeros discos que de la mansedumbre generada tras años de ser un fenómeno de escala estadio. Y aunque en el disco Grohl pareciera preferir no tratar los temas que lo aquejaron en el último tiempo, es difícil no encontrar esquirlas autorreferenciales en “Of All People”. De acuerdo al propio músico, el tema, un punk galopante que desaparece tras dos minutos y medio, surgió luego de que se topase en la calle con el dealer que le vendía heroína a todos sus conocidos. El encuentro le generó sentimientos encontrados al saber que él estaba vivo, pero muchos de sus clientes no, y la ambivalencia se hizo canción (“De entre todas las personas, vos sobreviviste cuando nadie más pudo seguir con vida. Sabés que deberías estar muerto, pero sin embargo estás vivo”).

Con tres décadas a cuestas, Foo Fighters encuentra su mejor versión en años con Your Favorite Toy, su disco más conciso desde Wasting Light, de 2011, el álbum con el que finalmente debutaron en suelo porteño en 2012. Por eso, muchos de sus mejores momentos surgen cuando el disco reduce su ambición a reconectar con la urgencia, con tocar canciones a volumen 11 y no intentar recaer en complejidades innecesarias, como muestran en “If you Only Knew” y el tema que da nombre al disco. Al hueso, sin sutilezas ni dobles interpretaciones. Lo más cercano a la búsqueda de un matiz nuevo asoma en “Window”, un boogie arrastrado que suena como si Marc Bolan, el excéntrico líder de T-Rex, hubiera nacido en Seattle en vez de en Londres.

Sin bajar los decibeles, el disco también le permite a Grohl ponerse reflexivo sin apagar el pedal de distorsión: en “Spit Shine” parece reflexionar sobre la necesidad de vivir el presente ante la incertidumbre de lo que puede deparar el destino para el siguiente paso (“A medida que envejecés, guardate el enojo que llevás encima, la luna de miel terminó”), mientras que “Unconditional” es un mea culpa con guitarra eléctrica en mano (“Encontraré una mejor manera de explicártelo, hay días mejores esperando, te juro)”. La cuota más confesional aparece en “Child Actor”, un tema en el que Grohl compara la exposición (no siempre deseada) con la de un actor infantil desgastado por la fama, obligado a agradar y recibir la aprobación del otro, y el peso de tener que estar actuando un personaje incluso cuando las luces se apagan.

Por eso, pasado el estruendo de “Amen, Caveman” y su diatriba contra los tiempos que corren, “Asking for a Friend” es un cierre necesario, una validación del presente de una banda renovada, pero también la interpelación a su propio público de buscar ayuda en sus amigos cuando las papas empiezan a quemar.