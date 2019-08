En un Teatro Vórterix colmado, la actriz e intérprete presentó su nuevo disco Crédito: Twitter

Es el primer show de La Cobra Tour de Jimena Barón, y la cita tiene lugar en el Teatro Vórterix en el barrio de Colegiales. Uno de los detalles llamativos de la velada serán los insólitos problemas técnicos de sonido, debido a los gritos de sus fans, que no la dejan escuchar su propia voz. De todas formas, la cantante intentará sortear los inconvenientes apelando al humor.

A pocos minutos de las 21, tal como estaba previsto, se abre el telón del teatro. El lugar está lleno, se los ve a todos muy juntos, apretados, mirando hacia el escenario. Crece la expectativa, y toma un protagonismo inesperado la fan número uno de Jimena Barón: su madre, Gabriela. La mamá de la cantante saluda desde la platea y comienza a aplaudir, incitando a todos a seguir su iniciativa. Logra su objetivo, y de pronto todo el público está agitando las palmas, gritando al unísono: "Jimena, Jimena", con el clásico cántico de cancha.

De repente, parece haber más celulares que personas. Alzan sus manos sosteniendo los teléfonos, porque las luces se encendieron y la banda ya está en el escenario. Entre penumbras, aparecen seis bailarinas, mientras la iluminación se tiñe por completo de verde, al ritmo de los primeros acordes de "Que regreses tú".

Aparece Jimena y los gritos con ella. Su pelo dorado resplandece ante los flashes. Está vestida con un conjunto negro brilloso: un top escotado con brazaletes de lentejuelas que adornan sus brazos, una babucha que deja transparentar un culotte, y unas zapatillas para completar el primer look. Durante todo el show, el desmonte será la estrategia de vestuario elegida por la intérprete. Sin embargo, no habrá ninguna apuesta tan osada, como acostumbra Barón en sus redes sociales.

En esta primera aparición, Jimena muestra su nerviosismo, tal como venía anunciado en su cuenta de Instagram durante toda la previa del show. A su vez, se la nota incómoda con el sonido. Revisa permanentemente el auricular de retorno que tiene en su oreja.

Aunque se la ve inquieta continúa con la siguiente canción sin hacer ninguna pausa. Cuando interpreta "Estrella Fugaz", que pertenece a su disco La Tonta, sus fans demuestran una vez más que conocen la letra completa. Este popurrí se corona con uno de sus hits más esperados: "Quien empezó". Mientras todos tienen puesta la mirada en la performance de Jimena, aparece en escena la única invitada especial de la noche: Cazzu, la trapera argentina que colaboró en la composición de este tema, y grabó junto a ella un videoclip que ya supera las 12 millones de visitas en YouTube. Barón se arrodilla en el piso y le hace una reverencia, dejando en claro su admiración hacia la joven artista.

Luego, toma la palabra por primera vez: "Un segundito", comienza. "Está pasando algo que es bueno, ¡Y es que no tenía pensado que griten tanto! Entonces no escucho. Me encanta que griten, pero los escucho más a ustedes que a mí", confiesa sin perder la sonrisa. A pesar de los inconvenientes técnicos que relata, demuestra su entrenamiento vocal y corporal, ya que la mayoría de las canciones tienen una intensa coreografía que ejecuta a la perfección. Todos la ovacionan diciendo: "Te queremos Jime, te queremos".

"Ahora se viene un momento un poco nostálgico del show", anuncia. Se trata de "Atrás del sol", la canción que compuso para su papá, que falleció en 2014 de forma trágica. "La verdad es que no quería cantarla, no la iba a incluir, porque es una canción muy triste", le cuenta a la tribuna que reacciona a los gritos, y ella les retruca con humor: "Ay, ¡pero qué masoquistas que son!". Las luces se tornan blancas, apuntando directamente a la cantante, y comienza a sonar la melodía.

"Castigo", "Dos corazones" y "Se acabó" son las canciones que siguen. Luego suenan "Gato", y "Traicionera". En estos dos, hace su aparición el famoso twerking de Jimena, que es aplaudido por el público con fervor. A estas alturas, resulta admirable su afinación vocal sin recurrir al playback, luego de tanto baile.

Un significativo video: de la Tonta a La Cobra

Llega el emocionante momento de cantar "La Tonta". Barón vuelve a tomar la palabra, conmovida: "Este es un lujo para mí, cero ego la mina -dice con su humor característico- es el instante en que yo los dejo cantar a ustedes la primera estrofa de este tema, que creo que se lo saben, y como si fuera un celular sin batería, yo me cargo de su hermosa energía".

Luego de cantar "QLO" y "ADN" el show llega a su fin con la frutilla de la torta: "La Cobra". Jimena, tomada de la mano junto a sus bailarinas, se pone de espaldas al público. La pantalla gigante se enciende, y muestra un video con flashes de los videoclips de "La Tonta" y "La Cobra". Las imágenes se cruzan cada vez más rápido, hasta que se congela con la mirada de Jimena, con sus ojos de color verde flúo, dejando entrever que se despertó, y dejó aquella "tonta" atrás.

Sobre el final, no puede evitar que la invada la emoción y rompe en llanto. Mientras sobrevuela papel picado verde, una vez más se disculpa por el sonido: "Perdonen si se escuchó mal, esto es imposible de planear en el ensayo, es como una cancha de fútbol, no sabés hasta que jugás".

Finalmente se despide de todos dejando en claro su mensaje: "Para mí este show es una responsabilidad, lo tomo así, porque mi intención es que se vayan de acá sintiéndose mejor. Sin importar lo que piensen los demás de ustedes, quiero que tomen sus decisiones solos, y que sean para ustedes, porque sino van a elegir vidas que no son suyas, sólo por hacer felices a los demás. Por favor, siempre escuchen a su cobra interior".