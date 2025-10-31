Jimena Barón contó la razón por la que todavía no muestra la carita de su bebé

Luego de unos días de descanso y diversión en Orlando, Jimena Barón regresó a Buenos Aires junto a su pareja, Matías “Tuma” Palleiro, y su hijo recién nacido, Arturo. La artista vivió un viaje muy especial que había recibido como regalo por el Día de la Madre, una sorpresa organizada por su novio para disfrutar en familia.

La cantante viajó primero con su pareja y el pequeño Arturito, y a los pocos días se sumó su hijo mayor, Morrison, fruto de su relación con Daniel Osvaldo, quien llegó de sorpresa a uno de los parques de Disney. El reencuentro de los hermanos conmovió a los seguidores de Jimena, que compartió momentos del viaje a través de su cuenta de Instagram, donde acumula más de siete millones de seguidores.

Jimena Barón de vacaciones en Orlando (Foto: Instagram @jmena)

De regreso en Argentina, la artista publicó un extenso posteo con fotos y reflexiones sobre sus días de descanso. “Aguante la familia, los hijos y el amor. Las montañas rusas también. Gracias Jesucito querido, te rezamos fuerte para agradecerte, como Arturito”, escribió junto a una imagen de un kiwi con forma de corazón.

Además, le dedicó un tierno mensaje a su pareja: “Gracias a mi amorcito, que jamás le digo así, pero se pasó, así que hoy sí”. También agradeció a su suegra por haberlos acompañado en el viaje y cuidar del bebé para que pudieran disfrutar tranquilos de algunas excursiones: “Se quedó encantada con su nieto y yo me olvidé de que parí hace 4 meses porque amo las montañas rusas y me desentendí completamente de la maternidad”.

Jimena Barón decidió por el momento no mostrar la carita de su hijo menor, lo que llamó la atención de los usuarios en Instagram (Foto: Instagram @Jmena)

Entre los cientos de comentarios que recibió, muchos usuarios notaron que, a pesar de la gran cantidad de fotos familiares que compartió, Jimena todavía no mostró la carita de Arturo, algo que despertó curiosidad entre sus seguidores.

Ante la insistencia, la actriz decidió aclarar la situación con la naturalidad que la caracteriza. “Intentamos presentar a Arturo con una foto preciosa de los cuatro y no lo logramos. Ojos cerrados, salen bien dos y dos no. Bostezos, preadolescente se toma el palo... ¿lo lograremos?”, explicó con humor, para dar a entender que aún no consiguieron una imagen en la que todos salgan bien.

Arturo, el hijo de Jimena Barón y Matías Palleiro, disfrutando de sus vacaciones en los Estados Unidos (Foto: Instagram @Jmena)

Aunque la foto tan esperada sigue sin aparecer, la publicación se llenó de mensajes cariñosos hacia la artista y sus seres queridos. “Son hermosos”; “Arturito no quiere fama, todavía” y “Todo lo lindo que te pasa me pone feliz, como si fueras mi amiga”, fueron solo algunos de los comentarios que le dejaron.