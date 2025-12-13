Joaquín Levinton sigue internado en el Hospital Fernández: “Evoluciona favorablemente”

“Queremos informar que Joaquín Levinton continúa evolucionando favorablemente en el Hospital Fernández, donde está siendo atendido de manera excelente por todo el equipo médico y el personal de la institución. Actualmente se encuentra acompañado por su familia y de muy buen ánimo. De continuar con esta evolución positiva, en los próximos días podría recibir el alta médica para continuar su recuperación en su hogar. Agradecemos profundamente las muestras de cariño, apoyo y buenos deseos que hemos recibido en este tiempo. Muchas gracias por todo el amor que nos envían”, indicaron fuentes allegadas al cantante.

Joaquín Levinton sufrió un infarto durante la madrugada del viernes 12 de diciembre, tras experimentar un malestar físico mientras se encontraba en el restaurante El Timón en Palermo. Sus acompañantes llamaron a emergencias 45 minutos pasada la medianoche y el personal del SAME asistió al artista de 50 años y lo trasladó de inmediato al Hospital Fernández, donde lo sometieron a una cirugía para estabilizar su cuadro médico.

El líder de Turf sufrió un síndrome coronario agudo, según informaron. La banda emitió un comunicado de prensa que detalló la situación médica de Levinton: “Durante la noche de ayer Joaquín Levinton sufrió un malestar en el pecho, ante esta situación, se llamó al SAME, que lo trasladó de inmediato a la guardia del Hospital Fernández”.

El texto concluyó: “En el centro de salud se le realizó un chequeo completo, tras el cual los médicos determinaron la necesidad de colocarle un stent. El procedimiento se realizó con éxito y Joaquín se encuentra estable, fuera de peligro y evolucionando favorablemente, actualmente en proceso de recuperación”.

La agenda de Turf

Más allá de los pronósticos sobre su externación, recién en unos días se podrán conocer más detalles. Por otra parte, su recuperación incidirá directamente en la agenda que la banda Turf tiene programada para lo que resta del año y para 2026.

Originalmente, la banda tenía confirmada una presentación el viernes 19 de diciembre en el Teatro Ópera de La Plata, en el marco de los festejos por los 73 años de la sala; no obstante, tras lo ocurrido, se confirmó que el show se reprogramará y que en los próximos días anunciarán la nueva fecha.

Joaquín Levinton

Asimismo, la banda comenzará 2026 con una agenda cargada. Días atrás, se confirmó que Turf se presentará en el festival Rock en Baradero que se realizará el viernes 3 y sábado 4 de abril de 2026 en el Anfiteatro Municipal. Ese mismo mes saldrán de gira por Europa. El 7 de abril se presentarán en Milán, el 8 en Ámsterdam y el 10 en París. El tour continuará el 11 de abril en Copenhague, el 12 en Berlín, el 14 en Barcelona y el 15 en Madrid. Pero, no solo tendrán citas en el Viejo Continente, sino que el 9 de mayo de 2026 darán un show en el C Art Media de la Ciudad de Buenos Aires para celebrar los 30 años del grupo.