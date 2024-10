El susto de Olivia Rodrigo en pleno show que pudo terminar en tragedia

Escuchar

En las últimas horas, Olivia Rodrigo fue noticia y no precisamente por su música. La cantante, que está de gira con su Guts World Tour, se encontraba en Australia cuando protagonizó un accidente que podría haber terminado en tragedia. Es que, mientras estaba cumpliendo con la tercera fecha de los ocho shows que tiene pactados en ese país, la intérprete de éxitos como “Drivers License” desapareció repentinamente de la vista de sus fans al caer por un agujero en el escenario.

Este hecho, que ya pasó en otras ocasiones con varios artistas, ocurrió sobre las tablas del Rod Laver Arena de Melbourne este domingo. La estrella, de 21 años, estaba cantando uno de sus temas cuando en un intento por hacer cantar a su público se desplazó por el escenario sin mirar y cayó en un hueco que, al parecer, no estaba señalizado. Asustados por el paradero de su ídola, el público comenzó a alentar a la artista, quién reapareció rápidamente en escena.

“Oh, Dios mío. Eso fue divertido. Estoy bien” , dijo Rodrigo mientras volvía a subir al escenario rápidamente. A pesar de la gravedad de la situación, la tres veces ganadora del premio Grammy le quitó dramatismo al hecho y bromeó: “A veces, simplemente hay un agujero en el escenario. Está bien. Ok, ¿dónde estaba?”, preguntó dando paso a su nueva canción. El momento fue captado por varios espectadores e inmediatamente se viralizó a través de X y Tik Tok. De hecho, hasta la propia protagonista lo compartió en sus redes bajo la leyenda “#presagiosutil”.

“Olivia, tratá de llegar viva a marzo que necesito verte”, escribió una usuaria argentina en referencia a la presentación que la artista hará en el marco de Lollapalooza en nuestro país. “Eres demasiado icónica hasta para caer”, opinó otra mientras muchos bromeaban: “Se me cayó una ídola”.

Como gran profesional que es, Olivia terminó su concierto y ya se está preparando para su nuevo show. La cantante (que cerrará su gira en Australia) tiene en agenda una fecha más en el estadio de Melbourne y cuatro shows en Sídney antes de que su gira mundial llegue a Netflix el próximo 29 de octubre. “Para aquellos que no tuvieron la oportunidad de rockear en persona, ¡ahora pueden tener los mejores asientos del lugar! Y para los fanáticos que aplaudieron, gritaron y bailaron conmigo, estoy muy feliz de que podamos hacerlo todo de nuevo”, dijo la intérprete de “Obsessed” en un comunicado anunciando la película de su concierto.

La cantante reanudará los conciertos de su Guts World Tour en marzo de 2025 cuando se presente en los Lollapalooza de Argentina, Chile y Brasil. La gira también hará escala en Colombia para el Festival Estéreo Picnic y luego finalizará en Manchester a finales de junio.

Olivia Rodrigo no es la única famosa que ha sufrido un accidente en pleno show. En noviembre de 2021, Karol G sufrió una situación similar cuando cayó desde lo alto de unas escaleras en un show en Miami. Tras rodar por varios escalones, la cantante colombiana llegó al suelo, se paró y siguió con su concierto. Madonna es otra de las artistas que, ante un percance en vivo, continuó con su actuación sin problemas. Corría el año 2015 y la reina del pop estaba cantando “Living For Love” en los Brit Awards de 2015. En un momento de la canción, sus bailarines tenían que quitarle su enorme capa negra; sin embargo, el atuendo no se desprendió y la artista cayó de espaldas desde un par de escalones.

Para ellos la situación fue muy diferente. En 2005, el artista Juan Gabriel rodó por el suelo tras tropezar con unos cables durante un concierto en Houston y debió ser hospitalizado tras sufrir una fractura en la mano y una contusión. Por su parte, y debido a la mala iluminación, Bad Bunny cayó desde una tarima y tuvo que ser sacado en ambulancia del concierto en Panamá.

En el plano local, el caso de Sergio Denis es el más recordado. En marzo de 2019, el artista estaba dando un show en Tucumán cuando cayó en el foso de la orquesta del Teatro Mercedes Sosa. Tras estar internado en estado crítico durante más de un año, el cantante murió en mayo de 2020.

