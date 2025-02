Shakira sumó nuevas localidades en Buenos Aires: cuánto salen las entradas y cómo comprarlas

Shakira vuelve a la Argentina con su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour y el furor no se hizo esperar. Las entradas para sus shows del 7 y 8 de marzo en el Campo Argentino de Polo de Buenos Aires volaron en pocas horas. Sin embargo, hay buenas noticias para los fans que no pudieron conseguir su ticket: debido a una reconfiguración del predio, se liberaron nuevas localidades para ambos conciertos .

La artista colombiana, que regresa al país después de varios años, presentará un show con una puesta en escena de alto impacto, donde recorrerá sus mayores éxitos junto con las canciones de su último disco. Con una combinación de luces, efectos visuales y coreografías vibrantes, la gira promete ser una experiencia inolvidable.

Shakira vuelve a la Argentina con su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour

Shakira en Buenos Aires; nuevas entradas disponibles y precios

Para los seguidores que aún buscan su entrada, esta es una nueva oportunidad. Se habilitaron tickets adicionales para las dos fechas en Buenos Aires, que pueden adquirirse exclusivamente a través del sitio oficial www.wntradauno.com.

Los precios de los sectores disponibles son:

Campo Vip Impar : $260.000.

: $260.000. Campo Vip Par : $260.000.

: $260.000. Campo Trasero: $110.000 (por agotarse).

Es importante destacar que los boletos solo son válidos si se compran a través de la plataforma oficial. La reventa no está permitida y se recomienda evitar sitios no autorizados para evitar posibles fraudes.

Hay buenas noticias para los fans de Shakira que no pudieron conseguir su ticket, ya que por una reconfiguración del predio, se liberaron nuevas localidades para ambos conciertos Fenix

Cómo comprar las entradas para Shakira en Buenos Aires

Para comprar los tickets, seguí estos pasos:

Ingresar a www.entradauno.com.

Registrarse o iniciar sesión en la plataforma.

Seleccionar la fecha del show y el sector deseado.

Elegir la cantidad de entradas y agregarlas al carrito.

Revisar el resumen de compra y proceder al pago.

Los clientes de Visa Santander pueden acceder a un beneficio ingresando los primeros ocho dígitos de su tarjeta.

Confirmar la compra y recibir la entrada en formato digital.

Se recomienda comprar los tickets con anticipación, ya que la alta demanda podría hacer que se agoten en poco tiempo. Además, se espera una gran afluencia de público, por lo que planificar la compra con tiempo es clave para no quedarse afuera del evento.

Shakira comenzó la gira internacional “Las mujeres ya no lloran World Tour” Instagram Shakira

Cómo llegar al Campo Argentino de Polo

El estadio se encuentra en Av. del Libertador 4096, CABA, en el barrio de Palermo, una zona de fácil acceso desde distintos puntos de la ciudad. Las mejores opciones de transporte son:

Colectivos : Líneas 10, 15, 29, 34, 37, 41, 59, 60, 67, 92, 93, 95, 102, 118 y 160.

: Líneas 10, 15, 29, 34, 37, 41, 59, 60, 67, 92, 93, 95, 102, 118 y 160. Subte : Línea D (Estación Palermo o Ministro Carranza).

: Línea D (Estación Palermo o Ministro Carranza). Tren : Línea Mitre (Estación Lisandro de la Torre o 3 de Febrero) y Línea San Martín (Estación Palermo).

: Línea Mitre (Estación Lisandro de la Torre o 3 de Febrero) y Línea San Martín (Estación Palermo). Auto: hay estacionamientos en los alrededores, pero debido a la masividad del evento, se recomienda llegar con suficiente anticipación para evitar demoras.

Shakira y su impacto en el mundo de la música

La artista colombiana es una de las figuras más influyentes de la música latina. Con más de tres décadas de carrera, ha logrado posicionarse como una de las cantantes más reconocidas a nivel mundial. Sus recientes éxitos, inspirados en su vida personal y en su ruptura con Gerard Piqué, han generado una fuerte conexión con su público, consolidándola como un ícono del empoderamiento femenino.

Su última canción, Soltera, es un himno de afrobeats que sigue la línea de sus recientes hits y ha sido aclamada por la crítica. Además, Shakira fue nominada a los Latin Grammy en tres categorías: Álbum del Año por Las Mujeres Ya No Lloran, Canción del Año por Entre paréntesis y Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina por Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Tiësto Remix).

Con un repertorio cargado de himnos y una producción de primer nivel, los shows de Shakira en Buenos Aires prometen ser una experiencia única. Quienes aún no hayan conseguido su entrada, tienen una última oportunidad de ser parte de este evento inolvidable.

LA NACION