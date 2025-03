Eial Moldavsky le pidió disculpas a Lali Espósito e hizo un contundente descargo tras la polémica

Una serie de comentarios de Eial Moldavsky en el programa Sería increíble (Olga) encendieron la polémica y dejaron una vez más al canal de streaming en el ojo de la tormenta. El influencer dio detalles de su vínculo con una “actriz verificada” y además de contar como supuestamente fueron los encuentros sexuales, aseguró que como ella tenía que irse a trabajar a España por ocho meses, lo invitó a que la acompañara “todo pago”. Si bien no dio nombres, en las redes sociales aseguraron que la mujer en cuestión era Lali Espósito. A raíz de las críticas que recibió, el hijo de Roberto Moldavsky le pidió disculpas públicas a la cantante e hizo un contundente descargo.

“Vengo a ofrecer unas disculpas públicas que creo que la situación lo amerita. También quizás un poquito de contexto de mi parte, pero sobre todo disculparme que creo que es lo más importante”, fue lo primero que dijo en una serie de videos que subió a sus historias de Instagram. Además de aclarar que “en ningún momento” se refirió a Lali, sostuvo que “la historia es completamente falsa” y que la contó “en el marco de alimentar el aire de un programa, de una consigna y donde uno corre el riesgo de decir muchas bolud**es”.

Moldavsky le pidió disculpas a Lali y a todas las personas que vieron el video y aseguró estar "arrepentido" de sus dichos (Foto: Instagram @eiomoldavsky)

“Y acá es una persona diciendo bolu***es sin lugar a dudas. Pero, es una historia que inventé, jamás traería mi intimidad así, jamás lo hice, espero no hacerlo. No contaría una historia así al aire nunca y creo que está bien aclarar que no me refería a ella“, sostuvo Eial y acto seguido se disculpó con Espósito por quedar como “una víctima injustificada de este video”.

“En mi cabeza no la tenía, pero que apareció y se dio así la especulación y a las disculpas hay que darlas igual, porque lo único que existe en el mundo son los efectos y el efecto de mis palabras es este, no importa la causa y no importa que yo no quería hacer esto. Lo que hay es lo que hay”, siguió.

El influencer también extendió el pedido de disculpas a todos aquellos que vieron el video y reconoció que le generó incomodidad a él también volver a verlo: “No me siento para nada representado. Uno a veces olvida, se deja llevar por hablar dos horas al micrófono y corrés el riesgo de decir bolude*** y este es un caso muy específico de alguien diciendo bolude***. Está horrible verme a mí hablando así de la intimidad de alguien, de quien sea; hablar en general de lo que hice no me gusta para nada; me causa muchísimo rechazo verme a mí mismo".

Lali Espósito y Eial Moldavsky en una fiesta hace un tiempo

“Me parece que uno pierde conciencia, pierde noción; creés que las cosas son gratis y es muy feo lo que se dio, el video como quedó, lo que digo. Entonces mis disculpas también son para todos, para quienes ven un video y ven a un chabón hablar de esa manera que es algo que a mí me causa también mucho rechazo y lo entiendo por completo", afirmó Moldavsky.

Por último, les pidió disculpas a quienes que están “cerca de ella [Lali] que también se pudieron sentir molestos”. En esa misma línea, sentenció: “Creo que corresponde pedir perdón, ser muy claro en esto, decir que me parece pésimo lo que dije, cómo lo dije y como salió. Estoy profundamente arrepentido y creo que no queda mucho más que hacerse cargo. Saber que uno dijo algo que estuvo muy mal, pifio por mucho y que hay que pedir perdón".

El mensaje de Nati Jota tras los dichos de Eial Moldavsky en Olga (Foto: X @natijota)

Así como el hijo de Roberto Moldavsky pidió disculpas, Nati Jota, quien también forma parte del programa de streaming, se refirió al tema tras las críticas recibidas y publicó un tajante mensaje en X: “Por mi parte, el viernes se dio un momento muy choto al aire que no decodifiqué en el momento como para frenarlo. No quisiera nunca que comentarios de esta índole sobre un encuentro íntimo con una mujer, sea quien sea, vuelvan a pasar ni en mi programa ni delante de mis narices sin intervenir".

¿Qué fue en concreto lo que dijo Eial Moldavsky? En una reciente emisión de Sería increíble contó que en 2021 conoció en un evento a una actriz con la que hablaba por TikTok y pegaron “muy buena onda”. Después de ese encuentro tuvieron una cita que salió “muy bien” en un bar. En medio del relato intervino Homero Pettinato quien hizo una consulta subida de todo: “¿Le hiciste una mini penetración?”.

Eial Moldavsky contó los detalles de su encuentro con una famosa

“Le hice una mini y una máxima después”, respondió Eilan y remarcó que se trataba de una mujer muy famosa: “Yo, fascinado. Lejísimo. Completamente, fuera de mi línea. Vamos a un bar del microcentro. La salida anda muy bien. Vamos a mi casa. Duerme en mi casa”. Sin tapujos, aseguró que la famosa le practicó sexo oral y acto seguido aseguró que ella tenía que irse a trabajar a España y no solo lo invitó a acompañarla, sino que le dijo que se ocupaba de todo.

“¿Después de una cita ya te estaba invitando a España? Es raro eso”, acotó Nati Jota, a la par que Pettianto afirmó: “Es Lali. Es Lali”. Justamente en 2021 la cantante estuvo instalada en Madrid en el marco de las grabaciones de la serie de Netflix Sky Rojo. Sin embargo, Moldavsky simuló no haberlo escuchado, por lo que no negó ni afirmó la identidad de la mujer en cuestión. Pese a no dar nombres, en las redes no lo perdonaron y lo cuestionaron por sus desubicados comentarios.